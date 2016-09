Sem acordo de leniência, Petrobras parece refém da SBM

A não homologação do acordo de leniência com a SBM impossibilita o ressarcimento de US$ 328,2 milhões pela empresa holandesa à Petrobras, mas não implica, necessariamente, na rescisão dos contratos vigentes entre as duas companhias, alega a estatal brasileira.

Segundo estudo técnico da Petrobras, a empresa poderá sofrer perda da produção de óleo e gás na ordem de 15% entre os anos de 2016 e 2020, acarretando prejuízo de no mínimo US$ 12,66 bilhões, caso os contratos entre Petrobras e SBM sejam cancelados.

Na última quinta-feira, a Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal (MPF) não aprovou o acordo firmado em 15 de julho entre autoridades brasileiras, Petrobras, SBM Offshore e SBM Holding. O pagamento de propinas pela SBM havia sido descoberto após investigação do governo holandês. A empresa concordou em ressarcir a Petrobras, mas especialistas consideraram a proposta muito tímida e favorável a uma multinacional, enquanto empreiteiras brasileiras enfrentam severa punição.

Na opinião do secretário-geral do site Contas Abertas, Gil Castello Branco, o Ministério da Transparência deve zelar pela Lei Anticorrupção e extrair benefícios para o Estado. “O teor da nota do Ministério revela que a Petrobras, aparentemente, se tornou refém da empresa que a lesou”, analisa o economista.