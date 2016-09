SEG NOTÍCIAS – Senado analisa PL que facilita questionamento judicial de planos de saúde

Está na pauta da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) o Projeto de Lei que permite aos associados de planos de saúde coletivos contestar na Justiça cláusulas dos contratos que considerarem abusivas (PLS 20/2016). O relator do texto, senador Eduardo Amorim (PSC-SE), que é médico, apresentou voto favorável ao projeto. Segundo ele, a medida tem como objetivo tornar mais claro e transparente para o usuário o funcionamento do plano de saúde.

.

Seguro residencial pode auxiliar na prevenção de gastos indesejados

Embora o ramo de seguro residencial ainda tenha pouca expressão no Brasil, o Sindicato de Corretores do Estado de São Paulo (Sincor-SP) prevê um crescimento próximo a 9% do produto em 2016. A meta parece ser atingível, já que, atualmente, o ramo flerta com aumento de 8,5%, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Com custo médio variando entre R$ 200 e R$ 400, dependendo dos serviços e coberturas contratadas, uma apólice residencial varia de 0,1% a 0,5% do valor total do imóvel mais o seu conteúdo. O preço acessível, a variedade de coberturas e a quantidade de assistências inseridas no seguro são os principais trunfos para adesão da apólice. Como parâmetro, os serviços contratados de forma particular para uma limpeza de uma caixa d’água e conserto de ar condicionado custariam, somados, aproximadamente R$ 615 (referência de valores para São Paulo no último mês de agosto), ou seja, praticamente o dobro do valor do seguro.

A HDI Seguros optou por fazer do seguro residencial um dos seus pilares de crescimento em 2016. Para isso, reformulou o produto ofertado e criou o HDI em Casa, que traz, entre outras vantagens, serviços exclusivos na apólice, como assistência para bicicletas e pets dos proprietários. Desde o lançamento do novo produto, a companhia registra aumento de 31% na adesão a apólices.

“Apostamos nesse nicho pois sabemos do potencial de exploração que existe, já que os dados de mercado apontam que apenas 13% das residências no Brasil possuem seguro. Além disso, o momento econômico exige a diversificação da carteira, o que trará benefícios também aos corretores”, avalia Flávio Rodrigues, vice-presidente comercial da HDI.

A HDI também inovou no momento da prestação dos serviços. De forma pioneira, lançou os veículos Smart HDI, que circulam pelas cidades e são responsáveis pelos atendimentos emergenciais demandados pelos usuários do HDI em Casa.

“São diversos veículos disponibilizados para os chamados, que geralmente ocorrem quando o segurado está em situação emergencial e necessita de uma solução ágil e eficiente”, complementa o executivo.

.



SEGURO CIDADÃO

Museu itinerante – Em meio a sorrisos e abraços, os embaixadores do Grupo Bradesco Seguros, Giba e Leila, fizeram a alegria do público que visitou o “Museu Itinerante Se Prepara Brasil” na tarde da última quinta-feira, no Boulevard Olímpico do Porto Maravilha. Promovida pelo Grupo Segurador, patrocinador e segurador oficial dos Jogos Rio 2016, a exposição pode ser vista até o próximo domingo, 18/09, das 12h às 21h, tanto no Porto Maravilha quanto no Parque Madureira. Ambos os ex-atletas de vôlei cederam peças de suas coleções particulares para o Museu, que tem entrada gratuita e é acessível para pessoas com deficiência (elevador e guia em braile).

“A ideia do projeto foi preparar a população para esses maravilhosos eventos que são os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, que foram e estão sendo um sucesso. No Museu, as pessoas encontram um pouco da história dos Jogos, contada por meio de objetos como tochas e medalhas, além de mascotes de outras edições, entre tantas outras peças. Quem ainda não visitou, tem que vir correndo conhecer”, convidou o ex-atacante da Seleção Brasileira.

Giba falou ainda sobre a importância que deve ser dada à acessibilidade em projetos como esse e nas cidades como um todo.

“O mundo mudou muito e as pessoas precisam estar atentas a isso. Essa exposição, por exemplo, tem elevador e guia em braile. Ou seja, um cuidado que todos precisam ter nos dias de hoje – completou o medalhista de ouro nos Jogos de Atenas (2004) e de prata nos Jogos de Pequim (2008) e Londres (2012).”

Cercada por crianças, Leila destacou o papel do esporte na sociedade e incentivou o público carioca a curtir os últimos dias da exposição.

“A ideia desse projeto é fantástica, pois coloca o esporte em evidência. O Museu conta a história do esporte, da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, da preparação dos nossos atletas. Enfim, é muito importante trazer o público para esse universo e mostrar o quanto o esporte dá a sua contribuição social”, avaliou a ex-jogadora, medalhista de bronze nos Jogos de Atlanta e Sidney (1996 e 2000).

Com mais de cem peças do acervo do Comitê Olímpico Internacional (COI), do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê dos Jogos Rio 2016, além de coleções particulares, o Museu iniciou seu trajeto no dia 30 de abril nas cidades de Vitória e Goiânia. Foram 44 cidades antes de chegar ao Rio. Dividido em cinco seções – “História”, “Esportes”, “História Brasileira”, “Curiosidades” e “Rio 2016” – o Museu Itinerante Se Prepara Brasil apresenta peças que retratam todas as edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Dentre os objetos, destacam-se as réplicas das medalhas de prata e bronze dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 1896, e da carta do barão de Coubertin, criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, na qual, em 1913, aparece pela primeira vez a imagem dos aros olímpicos; Tochas Olímpicas, pictogramas e medalhas de diversas edições; além de imagens de atletas brasileiros e internacionais, entre elas a equipe de tiro do Brasil nos Jogos da Antuérpia, em 1920, primeira vez que o país disputou o evento esportivo. Há também vídeos temáticos e totens interativos.

O Museu Itinerante Se Prepara Brasil tem patrocínio do Grupo Bradesco Seguros e do Ministério da Cultura. A iniciativa tem a concepção da agência Gael e curadoria da Base7 Projetos Culturais.

.

Longevidade – No dia 20 de setembro, no auditório do SindsegSP (Av. Paulista, 1.294 – cj 4B), a Aida realizará o evento que debaterá “O desafio da longevidade”.

O evento ocorrerá em três painéis. No primeiro, será abordado o tema Desafios da Previdência Complementar frente a tendência de aumento da Longevidade – aspectos atuariais pela professora Fabiana Lopes da Silva, atuária e professora da Fipecafi e Puc.

No segundo painel, como palestrante receberemos a Ney Wiedemann Neto, Desembargador do TJ-RS, que falará sobre Desafios da Previdência Complementar frente a tendência de aumento da Longevidade – aspectos atuariais. Já no terceiro painel será debatida a Longevidade, Previdência e Pós Carreira, como palestrante Bento Zanzini, economista e sócio diretor da Psychonomics Coaching e Consultoria Empresarial.

A abertura do evento será feita pelo vice-presidente da Aida, Inaldo Bezerra e a mediação por Ivy Cassa, presidente do GNT de Previdência Complementar Aberta e Fechada.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail aidabrasil@aida.org.br ou pelos telefones 3231-1583 e 3159-4968.

.

Linfoma – O Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas, datado em 15 de novembro, foi criado com o objetivo de alertar a população mundial para esse tipo de câncer que cresce a cada ano. Segundo dados de 2016 do Instituto Nacional do Câncer (Inca), estimam-se cerca de 10 mil casos novos da doença todos os anos. A doença, que ataca as células do sistema imunológico, tem altas chances de cura quando diagnosticada e tratada precocemente.

O médico Carlos Chiattone, especialista em tratamento de linfoma, diretor da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), alerta sobre a deficiência de arsenal terapêutico atualizado para proporcionar cura e evitar efeitos colaterais do tratamento aos pacientes brasileiros.

Segundo o hematologista, algumas drogas já foram aprovadas há muito tempo em outros países, mas ainda aguardam aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que coloca os pacientes brasileiros em desvantagem. “Além dos medicamentos disponíveis para o tratamento há outros que se encontram em estágio de estudos muito avançados. E neste caso os brasileiros também são prejudicados pelas dificuldades burocráticas para participação nesses estudos”, explica.

Atualmente, além do tratamento convencional utilizando a quimioterapia, a radioterapia e o transplante de medula óssea, o arsenal terapêutico inclui drogas “inteligentes” que atingem mais especificamente as células cancerosas, poupando as células normais, determinando um tratamento mais efetivo e com menos efeitos colaterais. Estes tratamentos incluem a imunoterapia particularmente com anticorpos monoclonais e mais recentemente a utilização de moléculas alvo específicas que agem dentro das células bloqueando as vias que determinam o crescimento do tumor.

“Embora já idealizada há mais de um século, só mais recentemente a imunoterapia pode ser desenvolvida e utilizada na prática clínica. Esta nova modalidade de tratamento passa pelos anticorpos monoclonais que são anticorpos (proteínas usadas pelo sistema imunológico para identificar e neutralizar corpos estranhos como bactérias, vírus ou células tumorais) produzidos por um único clone, idênticos em relação às suas propriedades físico-químicas e biológicas, que podem ser usados isoladamente ou acoplados com toxinas ou radioisótopos.

Outras modalidades de imunoterapia que estão sendo desenvolvidas rapidamente são as vacinas, e o avanço mais esperado é a possibilidade de se modificar geneticamente as células de defesa do próprio paciente tornando-as altamente ativas contra as células tumorais. Chiattone, que é professor titular da Santa Casa de São Paulo, reforça que estes novos tratamentos geralmente determinam menos eventos adversos que os tratamentos convencionais e, mais importante, conseguem obter respostas positivas no momento no qual a doença já era considerada completamente refratária.

A cada ano são diagnosticados 10 mil casos no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). É difícil identificar a causa deste aumento, uma das possibilidades reconhecidas pelos especialistas é o envelhecimento da população. Não há diferença entre o sexo que a doença acomete. Sua incidência está relacionada, sobretudo, à faixa etária, acometendo pacientes acima dos 60 anos.

.

Obesidade – Faz só três anos que a Associação Médica Americana reconheceu a obesidade como doença. E os pacientes com obesidade se sentiam discriminados, pois acreditavam que se encontravam nessa condição por preguiça de exercitar-se ou falta de vontade para fazer dieta. O tratamento recomendado a eles se baseava, principalmente, no ‘binômio’fechar a boca e fazer exercício.

“Até 2013, a obesidade era interpretada por muitos como algo simples, como se bastassem dieta e atividade física para tratar esse problema de falta de controle. Sabemos hoje, entretanto, que o tratamento precisa ser para toda a vida. E que se for interrompido, a doença volta”, diz a médica nutróloga Maria Del Rosario Zariategui de Alonso, diretora do departamento de distúrbios alimentares da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).

“A obesidade é uma doença metabólica crônica de origem multifatorial, com determinantes genéticos e ambientais, que se caracterizam pelo excesso relativo ou absoluto de reservas corporais de gorduras. Como o diabetes do tipo 2, precisa ser tratada com alimentação apropriada, atividade física adequada, terapia comportamental e medicamentos”, esclarece a médica.

Para o também nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Abran, é preciso incentivar o obeso a perder peso, independentemente da idade. “A obesidade induz um processo inflamatório crônico em todo o organismo, que, se não for tratado, pode ocasionar várias doenças, como hipertensão arterial, diabetes tipo 2, arteriosclerose, inúmeros cânceres e muitas outras.” Por isso, segundo ele, o tratamento deve ser semelhante ao de outras doenças crônicas. “A obesidade é uma doença que apresenta múltiplas causas etiológicas e, portanto, para ser combatida de forma mais eficaz, deve ser tratada por várias frentes, incluindo medicação”.

O médico chama a atenção para o fato de o obeso, como doente crônico, necessitar de tratamento constante, atenção e carinho. “O que infelizmente não costuma ocorrer por conta da forte discriminação que ele sofre na sociedade contemporânea.”

.

Esclerose múltipla – O Dia Nacional da Esclerose Múltipla é lembrado em 30 de agosto, mas as atividades para alertar a população sobre a doença não pararam. Em homenagem à data, o Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla e Doenças Neuroimunológicas (Bctrims) idealizou uma Campanha de Conscientização com clubes de futebol. Entre eles, está o Atlético Paranaense, que entrará em campo com a camisa referente à ação e exibirá, ao público, a faixa e o vídeo com informações sobre a doença nos intervalos da partida de 18 de setembro, contra o São Paulo, no Estádio Atlético Paranaense.

No Brasil, cerca de 35 mil pessoas são afetadas pela enfermidade, que atinge, em sua maioria, mulheres na faixa etária dos 20 aos 40 anos. A doença, que é neurológica inflamatória crônica, faz com que células do sistema imunológico do paciente ataquem o revestimento dos neurônios, causando lesões no cérebro e também na medula.

.



ENDOSSANDO

Liberty Seguros investe na área de qualidade para oferecer atendimento excepcional

A Liberty Seguros é uma companhia reconhecida pelo seu investimento contínuo no atendimento excepcional a clientes e corretores. A seguradora utiliza a gestão das reclamações e a monitoria dos atendimentos como ferramentas da área de Qualidade para garantir a excelência no atendimento.

A área, que faz parte da Diretoria de Operações e Sinistros, gerencia 100% das reclamações recebidas em todos os canais de comunicação da seguradora, como telefone, chat, mídias sociais e, inclusive, o Reclame Aqui. As reclamações recebidas são analisadas em detalhe e geram melhorias no atendimento aos clientes e corretores. Com o investimento realizado, desde 2014, reduzimos em 10,5% as reclamações recebidas.

“Nosso principal objetivo é gerenciar e atender às expectativas dos clientes e corretores”, diz Dennis Milan, diretor de Operações e Sinistros da Liberty Seguros. “Para isso, contamos com a colaboração e o envolvimento de todas as diretorias para a rápida identificação e solução de problemas, garantindo excelência no atendimento”, explica.

Além do gerenciamento de reclamações, a área investe na monitoria do call center, para garantir o padrão e a qualidade das interações com clientes e corretores. Esta iniciativa também é uma maneira de identificar oportunidades de melhoria nos processos da seguradora.

“Toda manifestação do cliente traz também uma possibilidade de melhoria e solução”, diz Leandro Bordon, superintendente de Planejamento e Controle. “O foco no cliente está presente no nosso dia a dia e, por isso, investimos em ferramentas que garantam que a experiência do cliente e do corretor com a Liberty Seguros seja a melhor possível”, finaliza.

.

Mapfre aposta em canais digitais e produtos flexíveis

Em apenas dois anos, a Mapfre passou de zero a R$ 350 milhões em vendas por meio de canais digitais. Quem contou foi o diretor comercial da seguradora, Sergio Machado de Oliveira, em almoço com os associados ao Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), nesta quinta-feira, 15 de setembro. Para ele, a importância cada vez maior da tecnologia exige que tanto operadoras como corretores de seguros se adaptem à nova dinâmica de relacionamento com os clientes.

No âmbito econômico, outro fator que demanda reposicionamento é a atual conjuntura de retração. “Hoje, são mais de 11,4 milhões de desempregados, com extinção de mais de 70 mil vagas, sendo mais de 50% no setor de serviços. Esse cenário não significa que será necessário consumir menos, mas sim de forma mais inteligente”, diz o executivo.

Nesse sentido, ele revela que a Mapfre apoia e acredita na implantação do seguro Auto popular, por exemplo. “Já criamos um produto com menores custos, que aguarda aprovação do órgão regulador, além de soluções como a apólice flexível, que dura apenas seis meses, e a bianual, que oferece desconto por ter maior duração e evita o reajuste inflacionário sofrido pelos seguros anuais no momento da renovação”, lista.

Entre os produtos com potencial de crescimento no momento de crise, o diretor cita também o seguro educacional, na medida em que uma das principais preocupações de pais que podem perder o emprego é garantir a educação dos filhos. E lembra ainda o seguro de Vida. “88% da população brasileira não contrata esse produto, e os 12% que contratam o fazem por meio dos bancos”, alerta.

Já em relação a público-alvo, ele aposta nas mais de 14 milhões de micro e pequenas empresas existentes no país, das quais cerca de 70% não possuem nenhum tipo de seguro, segundo dados do Sebrae. “Os novos empreendimentos são os que mais podem perder com a falta de cobertura securitária, pois ainda não formaram suas reservas financeiras”, diz.

Convidado especial do evento, o diretor territorial da Mapfre no Rio de Janeiro, Daniel Brazil Protásio, frisou que a companhia quer e precisa acolher os corretores de seguros. “Temos cerca de 6 mil colaboradores, e todo o seu trabalho é voltado a dar suporte a esses profissionais”, garante. Ele recebeu homenagem do CCS-RJ por sua participação e atuação junto aos corretores. Quem entregou a placa foi a corretora Fatima Monteiro, ao lado do presidente do Clube, Jayme Torres. O encontro contou, mais uma vez, com lotação máxima.

.

Assistência farmacêutica – O projeto brasileiro de Assistência Farmacêutica Avançada tem como ponto de partida as dificuldades enfrentadas pelos pacientes nos sistemas de saúde público e privado, assim como a necessidade de uma maior cobertura para ampliação de medidas preventivas, acesso a diagnóstico precoce de doenças e acompanhamento dos pacientes. Mais do que isso, a iniciativa da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) tem como modelo a experiência norte-americana, país em que as transformações dos últimos 20 anos têm desempenhado papel fundamental na atenção primária à saúde.

Para entender a necessidade do projeto, a Associação realizou uma pesquisa junto com o Ibope Inteligência, com base em 2002 entrevistas feitas em 143 municípios diferentes. Como resultado, descobriu-se que mais de metade dos pacientes brasileiros (53%) não segue corretamente os tratamentos indicados pelos médicos. Dos entrevistados, 26% afirmam ter dificuldades em retornar ao médico para acompanhar o tratamento devido à agenda do especialista, fila de espera e custo, enquanto 23% conta que abandonaram as medicações prescritas devido ao incômodo causado por efeitos colaterais. Ao mesmo tempo, 21% deles confirma que pararam de seguir o tratamento quando se sentiram melhor, mesmo antes do fim do período indicado pelo médico.

Com base nesses dados e necessidades, a Abrafarma encabeça o projeto de Assistência Farmacêutica Avançada . A ideia é permitir que as drogarias realizem oito serviços diferentes, criando uma condição definida pela Associação como Care Center. Estão compreendidos no projeto os cuidados com questões como hipertensão, diabetes, colesterol, revisão de medicação, imunização, automedicação, tabagismo e até perda de peso.

O pontapé para o projeto foi dado com a Lei n° 13.021/14, que amplia a atuação do farmacêutico como agente de saúde, tornando possível a prestação dos serviços de assistência farmacêutica. Ainda assim, a Abrafarma pontua que segue pendente a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mesmo após o órgão ter reconhecido a importância do projeto.

Nesse cenário, ferramentas que permitam acessar cada vez mais informações com agilidade ganham ainda mais relevância, seja para diagnósticos rápidos na atenção primária para descobrir alterações ou acompanhar pacientes que já estão em tratamento. Conhecidos como Point of Care (POC), esses testes rápidos possuem aplicação que vão desde o diagnóstico de Influenza até o rastreamento de doenças crônicas e silenciosas, como diabetes e hipertensão. Muitas das vezes, esses resultados são obtidos após uma amostra simples de sangue em até 15 minutos, dependendo do teste.

Segundo Cyrille Schroeder, vice-presidente de Marketing da Alere, multinacional desse segmento, a testagem rápida e portátil é uma aliada na luta pelo preenchimento dessas lacunas epidemiológicas e no acesso ao diagnóstico e acompanhamento médico em um cenário em que os sistemas de saúde estão sobrecarregados, como no Brasil.

“O Point of Care fornece uma ampla gama de ferramentas para a assistência farmacêutica, permitindo que essa rede possa atuar para desafogar os gargalos da saúde. Mais do que isso, a praticidade desse tipo de exame traz vantagens no entendimento epidemiológico de doenças, chegando a pacientes assintomáticos que não se preocupariam em realizar um exame em curto ou médio prazo, transformando desinformação em informação. Graças a um resultado rápido que lhe dê um sinal de alerta, ele pode passar a procurar o apoio de um médico especialista, sem necessariamente passar pela rede de pronto-atendimento sobrecarregada”, explica.

Com o envelhecimento da população, a preocupação com a efetivação de estratégias de rastreamento e acompanhamento como a assistência farmacêutica são fundamentais. Investindo em diagnóstico precoce, é possível mitigar os custos de tratamentos ou intervenções, além de atuar na prevenção de sequelas e óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 50% dos brasileiros com mais 60 anos apresentam algum tipo de dislipidemia que poderia levar a doenças como a hipertensão. Esta, por sua vez, é responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal no país, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia.

.

Prêmio Marca Brasil 2016 – Mais uma vez o Grupo Bradesco Seguros foi premiado no “Marca Brasil 2016”. A seguradora sagrou-se campeã nas categorias “Melhor Marca de Seguro Saúde do Setor Segurança e Saúde no Trabalho” e “Melhor Marca de Previdência Privada “. O evento, ocorrido em 13 de setembro, em São Paulo, contou com a presença dos superintendentes-executivos Marcelo Alonso e Rodrigo Moreno.

Promovido pela Trio International Distinction (uma parceria da Tarcom Promoções e das Editoras das Revistas Técnicas), a 17ª edição do prêmio Marca Brasil tem como objetivo destacar, dentre os fornecedores de diferentes campos da economia nacional, as melhores empresas e produtos que se destacaram em suas respectivas áreas de atuação. Somente neste ano foram tabuladas 223 categorias de 13 setores econômicos e laureadas 158 marcas de empresas e/ou produtos.

.

Parceria inédita – A Affinion, líder global em programas de engajamento, e a Ikê Assistência, empresa especializada em serviços de assistência 24 horas e líder na América Latina, acabam de anunciar uma parceria inédita no Brasil. A partir de agora, a Ikê passará a oferecer a seus clientes a solução Protege Web, que tem como principal objetivo o monitoramento de dados pessoais na web.

“Globalmente procuramos estabelecer parcerias sólidas com empresas que possuam o mesmo DNA que a Affinion, garantindo assim uma melhor distribuição dos nossos produtos” comenta Cesar Medeiros, country head da área de soluções de engajamento da Affinion.

Para a Ikê, que tem entre seus principais clientes seguradoras, bancos e instituições financeiras, a oferta é uma resposta à demanda de uma grande companhia de seguros. “Somos uma empresa de assistência que trabalha junto com nosso cliente corporativo no desenvolvimento das soluções e do processo de atendimento que melhor funciona para a carteira dele, sempre com o objetivo de criar uma experiência de alta qualidade para o usuário final”, afirma Marusia Gomez, CEO da Ikê Assistência no Brasil.

O Protege Web tem como principal objetivo o monitoramento de dados pessoais na internet. A solução preenche a lacuna que existe entre os antivírus que fazem a proteção dos dispositivos e os sistemas que avisam quando os dados pessoais já foram fraudados, monitorando a exposição dos dados de cada cliente 24 horas por dia.

O produto define, ainda, o risco envolvido na utilização dos dados, informando ao cliente exatamente onde suas informações foram encontradas e o seu nível de risco, permitindo que ele contate imediatamente a empresa ou o site para tomar as medidas cabíveis. “Desta forma, nossa solução previne que o cliente final seja fraudado”, explica Medeiros.