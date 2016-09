SEG NOTÍCIAS – São Paulo lidera judicialização da saúde

O Estado de São Paulo registrou 3.014 ações judiciais na área da saúde somente nos meses de janeiro e setembro de 2015. Com isso, o estado assume a liderança neste segmento da judicialização, segundo estudo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma). Os dados fazem parte do caderno “Judicialização da Saúde na Prática – Fatos e dados da realidade brasileira”, que acaba de ser lançado.

Já o Rio Grande do Sul se destaca pelo número de ações por 100 mil habitantes. São quase 25, enquanto a média dos estados é de 7,45. São Paulo aparece em segundo lugar, com 6,79 ações por 100 mil habitantes.

O levantamento da Interfarma analisou uma amostra das ações judiciais em quatro estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Foram reunidos dados referentes a dois meses de processos, sendo janeiro e setembro para São Paulo e março e novembro para os demais estados.

“São quase 15 mil ações impetradas em Tribunais de Justiça. Elas foram analisadas, uma a uma, e trazem uma amostra dos impactos negativos que a judicialização causa para o sistema de saúde do Brasil”, afirma o ex-deputado federal (PMDB-RS) e ex-governador do Rio Grande do Sul, Antônio Britto, presidente-executivo da Interfarma.

Para compor a amostra, foram pesquisadas ações com os termos “medicamento” e “remédio” no Banco de Sentenças do Tribunal do Estado de São Paulo e no Banco de Jurisprudência do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Das 15 mil ações encontradas, quase sete mil puderam ser classificadas como judicialização da saúde; excluindo ações como indenização por acidentes de trânsito.

Uma série de fatores contribui para o aumento da judicialização, como o envelhecimento da população, a crise econômica e a falta de subsídio para a compra de medicamentos. Contudo, três fatores são mais decisivos. O primeiro é o orçamento do governo para o setor, que sofreu uma redução de R$ 24 bilhões em 2016, comparando com o orçamento original de 2015.

O segundo é a falta de incorporação. O SUS não incorpora a maioria dos medicamentos mais modernos, dando preferência às tecnologias mais antigas. Nos últimos três anos, até julho de 2015, o governo havia barrado 56,3% dos 199 pedidos de incorporação que recebera. Outros 66 pedidos ainda estavam em fase de análise. Dos 80 medicamentos incorporados, a maioria (45) é formada por terapias disponíveis no mercado há mais de 15 anos. Já os remédios lançados mais recentemente, com até cinco anos de mercado, tiveram uma incorporação bem menor, de apenas 13 produtos.

Por fim, existem os atrasos e problemas logísticos. Mesmo os medicamentos incorporados ao SUS e que, portanto, deveriam estar à disposição dos brasileiros, acabam às vezes em falta nos postos de saúde e hospitais públicos. A causa disso é atribuída a problemas de logística, mas com o agravamento da crise econômica no país, todas as esferas do governo começaram a reduzir o volume de medicamentos comprados ou a postergar a compra, além de atrasar o pagamento dos fornecedores.

Para enriquecer o debate sobre judicialização, a Interfarma convidou diferentes lideranças e especialistas em saúde para compartilhar as suas perspectivas sobre a questão. Participam do caderno a advogada Renata Vilhena Silva, especialista em direito da saúde e autora de livros sobre o assunto; Solange Beatriz Palheiro Mendes, presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e Francisco Balestrin, presidente do conselho de administração da Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp).

Por fim, a publicação traz sugestões e propostas de ações que possam reduzir a judicialização da saúde, garantindo fôlego aos governos e acesso à saúde para os brasileiros. Entre as sugestões está a criação de varas especializadas em saúde, para que as ações sejam julgadas por juízes experientes nessas questões, a exemplo do que acontece em outras áreas. Grupos de apoio técnico ao judiciário podem complementar a iniciativa. Além disso, a Interfarma sugere a criação de mais canais de diálogo para facilitar a negociação entre sociedade, Ministério Público e governos, evitando ações judiciais desnecessárias, e o aperfeiçoamento das políticas de incorporação de novos medicamentos.

Dicas para contratar plano de saúde

Segundo pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência, ter um plano de saúde é o terceiro maior desejo da população brasileira, ficando atrás apenas dos itens “educação” e “casa própria”. Realizado entre abril e maio de 2015, o levantamento contou com a participação de 3,2 mil pessoas entre beneficiários e não beneficiários, oriundos de oito regiões metropolitanas do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Brasília e Manaus).

“Os cortes nos gastos são muitas vezes inevitáveis neste momento de crise econômica, mas o velho ditado de que não se brinca com a saúde deve ser considerado. Diante de um sistema de saúde pública ineficiente, não há como fugir desse tipo de benefício, visto que o mesmo traz um pouco mais de tranquilidade, principalmente em casos de emergência”, afirma Marcelo Alves, diretor da Célebre Corretora, empresa do segmento de planos de saúde e seguros no país.

No entanto, segundo Alves, antes de contratar o plano de saúde, o consumidor deve ficar atento e tomar algumas precauções. “É importante levar em consideração quais hospitais, médicos e laboratórios estão credenciados e o que eles oferecem, além de pesquisar sobre os tipos de contratação disponíveis e a rede credenciada de acordo com a sua respectiva necessidade”, orienta o executivo.

Diante da infinidade de produtos oferecidos pelo mercado e com o intuito de auxiliar quem está em vias de contratar o serviço ou trocar de operadora, o especialista listou quatro dicas:

Avalie o histórico de saúde – De acordo com o especialista, antes de contratar o plano, é fundamental que o consumidor avalie suas necessidades, levando em conta questões como, idade, hábitos e histórico de saúde, por exemplo. “Essa avaliação servirá como ferramenta para o usuário não arcar com serviços e consultas que não serão utilizados ou até mesmo não deixar de contar com uma cobertura que pode vir a ser extremamente necessária para ele”, explica.

Não omita informações – lves também destaca que o beneficiário deve, impreterivelmente, declarar à operadora se possui alguma doença preexistente e/ou se possui algum hábito nocivo para a saúde, como tabagismo. “A omissão de alguma informação desse tipo faz com que o contratante pense que está reduzindo custos, no entanto, é uma medida que pode, legalmente, vir a implicar no cancelamento da cobertura ou até do contrato como um todo”.

Converse com um corretor especializado – Segundo o executivo, o corretor é o profissional indicado para auxiliar o cliente a encontrar a cobertura adequada para o seu respectivo perfil. “Isso porque ele já está habituado com as diferenças entre os planos e poderá recomendar os que melhor se adequam a cada perfil, reduzindo o leque de opções para os que realmente são interessantes”.

Atenção para a confiabilidade do plano – Por fim, o diretor da Célebre Corretora lembra que, antes de fechar negócio, é necessário procurar o número de registro da operadora no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). “Assim, é possível checar o desempenho da empresa, bem como o histórico e posição na lista de operadoras que mais recebem reclamações dos consumidores. No portal da entidade, o beneficiário também pode conferir uma lista com todos os seus direitos em relações a reajuste, portabilidade, além de exames e consultas que são obrigadas a serem oferecidas para cada tipo de cobertura”, finaliza Alves.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

X Seminário Controles Internos & Compliance – Auditoria e Gestão de Riscos – A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) convida para o X Seminário Controles Internos & Compliance – Auditoria e Gestão de Riscos que será realizado na próxima quinta-feira, 22 de setembro, das 9h às 18h15, no Vila Blue Tree (Rua Castro Verde, 266 – Chácara Santo Antonio – São Paulo – SP). Em sua 10ª edição e sob o tema “Consolidando a transparência e a integridade nas relações”, o evento abordará assuntos relacionados a Governança Corporativa, Compliance, Auditoria Interna e Gestão de Riscos no ambiente de negócios.

A abertura do seminário ficará a cargo do presidente da CNseg, Marcio Serôa de Araujo Coriolano, e será seguida pela palestra do ex-ministro e Advogado-Geral da União, Luís Inácio Adams, a qual dissertará a respeito do “Desafio da segurança jurídica no combate à corrupção no Brasil”. Em destaque, o último painel do evento abordará o tema “O cuidado com os riscos empresariais frente às necessidades do negócio”, que terá como palestrante o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Bôas Cueva.

SEGURO CIDADÃO

Night Run – A SulAmérica anuncia mais uma etapa do Night Run 2016. Com patrocínio da companhia, o circuito deste ano terá 16 provas em 11 cidades, passando por Brasília no dia 24 de setembro.

A prova na capital federal conta com largadas para 5 km e 10 km, ambas às 20h, no Quadrante 3 da Esplanada dos Ministérios. A seguradora convida corretores, clientes e prestadores a participarem das provas, oferecendo inscrições limitadas com valor reduzido.

O patrocínio reflete o compromisso da companhia com a gestão de saúde e o incentivo a práticas saudáveis, e integra o Circuito SulAmérica de Música e Movimento, programa de apoio à cultura e aos esportes de participação.

“Como gestora de saúde, a SulAmérica traz este patrocínio bastante alinhado à sua estratégia. Eventos como este favorecem a adoção de hábitos saudáveis, e poder levar o Night Run a diversas cidades do país é uma oportunidade de incentivar a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, afirma o diretor de Marketing da SulAmérica, Zeca Vieira.

O patrocínio marca também um duplo aniversário: em 2016, a SulAmérica comemora seus 120 anos de atuação e o Night Run, uma década de corridas. Iniciada no ano passado, esta parceria foi ampliada e neste ano a seguradora oferece sorteios de R$ 5 mil e seguro de acidentes pessoais, já incluso no valor da inscrição, a todos os participantes.

Para mais informações sobre o evento e como realizar a inscrição, basta acessar http://nightrun.ativo.com.

Primavera e saúde – No próximo dia 22 de setembro tem início a primavera, período em que alguns tipos de doenças da pele se tornam mais comuns. A dermatologista do Serviço Social da Construção (Seconci-SP), Marli Manini, explica os efeitos que o aumento da temperatura e a maior exposição ao sol acarretam na saúde.

A especialista destaca as micoses, infecções por fungos ou “bolores”, que podem ser prevenidas com alguns cuidados básicos. “O ideal é evitar ficar períodos prolongados com roupas úmidas, fazer a higiene adequadamente e usar roupas de algodão, pois absorvem melhor o suor”, afirma.

Outras doenças bastante comuns nessa época são herpes, devido à exposição excessiva ao sol; bicho geográfico, causado pela entrada de parasitas através de feridas ou cortes na pele, causando sintomas como coceira e vermelhidão (muito comuns em areias de praia); e melasma, manchas escuras na pele, mais comum em mulheres e na face, mas que também podem ocorrer nos braços e colo.

De acordo com a médica, doenças virais como sarampo, caxumba e varicela também são comuns, mas já fazem parte do calendário de vacinas. “As pessoas precisam se preocupar com exposição ao sol neste período”, diz.

É recomendável o uso do protetor solar diariamente, com fator de proteção adequado. “O cuidado deve ser mantido mesmo em dias nublados, pois os raios conseguem ultrapassar as nuvens e atingir a pele das pessoas. A maior parte da exposição ao sol ocorre durante as atividades rotineiras do dia a dia, e não apenas nas idas à praia ou à piscina”, afirma.

A médica alertou sobre os cuidados especiais aos trabalhadores da construção civil. “Os profissionais ficam muito expostos a variações de temperaturas e devem, sempre, usar protetor, principalmente, no rosto. Além disso, como eles têm muito contato com água, devem manter os pés bem secos, usar meias de algodão e manter o local de trabalho em boas situações de higiene”, finalizou.

Obesidade e câncer – Pesquisa divulgada na sexta-feira pelo Cancer Research UK, do Reino Unido, constatou que três em quatro pessoas desconhecem a relação entre o excesso de peso e o diagnóstico de ao menos 10 tipos de câncer: esôfago, vesícula, fígado, pâncreas, rins, intestino, útero, ovário, mama e próstata. A obesidade é a segunda maior causa evitável da doença, perdendo apenas para o tabagismo. O estudo destaca ainda que indivíduos de origem socioeconômica mais baixa e homens, em especial, representam a maior parte entre aqueles que desconhecem os riscos aumentados de desenvolver tumores em decorrência da obesidade e que este mesmo grupo tem o maior número de pessoas obesas.

No Brasil, segundo os dados mais recentes do IBGE (2014), 56% da população brasileira está acima do peso. Se considerarmos os números estimados pela Global Burden Disease, ao todo 2,1 bilhões de pessoas em todo o mundo precisam perder quilos. Além do câncer, vale lembrar que problemas como diabetes, acidentes vasculares cerebrais e doenças cardiovasculares podem ser evitadas a partir de medidas simples para controle do sobrepeso.

Caso tenha interesse em abordar o assunto ou outros temas relacionados a pesquisas, prevenção e tratamento de câncer, os especialistas do Centro Paulista de Oncologia (CPO) estão à disposição para entrevistas.

ENDOSSANDO

Responsabilidade civil – A Liberty Seguros oferece a quem busca um seguro simples e de baixo custo, o Liberty Auto Consciente. O seguro, que traz como principal cobertura a Responsabilidade Civil Facultativa, é ideal como uma opção aos seguros tradicionais.

Além do valor, que é cerca de 60% menor do que o de um seguro convencional, outros diferenciais do Liberty Auto Consciente são a aceitação para veículos com até 25 anos e a contratação sem burocracia, que dispensa vistoria prévia. No Brasil, onde cerca de 30% da frota de veículos é segurada, estudos indicam que a penetração dessa cobertura deve ganhar espaço.

“O seguro obrigatório no Brasil ainda tem um valor de cobertura muito baixo, frente a todos os prejuízos que podem ser causados. Quando comparado a outros países, como os Estados Unidos, onde a cultura do seguro é mais difundida e este tipo de seguro é obrigatório em alguns estados, observamos que a proporção do seguro de responsabilidade civil no Brasil equivale a 6% do mercado norte-americano”, diz Mario Cavalcante, diretor de Seguro Auto e Residência da Liberty Seguros. “Ao conscientizar o consumidor sobre a importância deste tipo de seguro, também investimos no crescimento deste produto”.

Seguros de responsabilidade civil como o Liberty Auto Consciente, protegem também o segurado em caso de danos corporais causados a terceiros, que podem ter valores variados conforme diferentes casos de invalidez causados por um acidente.

“Com o foco da nossa campanha na responsabilidade civil, queremos mostrar mais do que um produto acessível, com um excelente custo benefício. O Liberty Auto Consciente não só protege terceiros, mas também oferece tranquilidade ao segurado, que conta com uma série de serviços como guincho, mecânico, chaveiro e assistência 24 horas “, finaliza o executivo.

Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão – A SulAmérica Investimentos marcou presença no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, ocorrido de 12 a 14 de setembro em Florianópolis (SC). O evento, organizado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), reuniu 3.500 profissionais do setor.

Um dos grandes temas do congresso, a diversificação em investimentos voltou a ganhar destaque diante da tendência de queda nos juros. “Já temos observado uma maior demanda por estratégias nesse sentido, tendo em vista as movimentações que estão no radar e o compromisso das fundações com suas metas atuariais”, destaca o vice-presidente da SulAmérica Investimentos, Marcelo Mello.

Para o executivo, o reaquecimento da economia deve trazer maior oferta e diversidade para alocação, em um cenário no qual a gestão ativa caracteriza um diferencial. “A SulAmérica Investimentos tem acompanhado a indústria de fundos por duas décadas e nossas análises mostram que o cenário atual traz boas oportunidades para os fundos de pensão e suas demandas de longo prazo”, pontua.

A participação da gestora no congresso marcou um momento especial: os 20 anos da SulAmérica Investimentos. Durante os três dias de evento, a equipe da asset recebeu investidores, analistas, conselheiros e consultores em seu estande para discutir estratégias e celebrar a data. “O congresso favorece um contato ainda mais próximo com os diversos profissionais do setor, em linha com nossa diretriz de gestão sólida e transparente. É uma experiência bastante positiva”, ressalta Mello.

Uma das maiores assets independentes do país, a SulAmérica Investimentos é a gestora de ativos de terceiros do grupo SulAmérica, que conta com 120 anos de atuação no mercado segurador. De perfil fundamentalista e multiproduto, a gestora recebeu em 2016 rating máximo da Standard &Poor’s (AMP 1 – Muito Forte) pelo sétimo ano consecutivo.

PME – O segmento PME está em constante movimento e, por essa razão, as Pequenas e Médias Empresas têm se reinventado para manter a eficiência mesmo diante de um cenário econômico desafiador e de um quadro reduzido de funcionários. Este cenário estimula a procura por serviços de saúde capaz de oferecer cobertura de qualidade, melhor custo x benefício, facilidade de acesso e atendimento resolutivo.

Atenta a estas mudanças, a Porto Seguro Saúde passa a disponibilizar o Seguro Saúde para Pequenas e Médias Empresas entre 10 e 19 vidas, com três titulares. O benefício conta com a opção de planos com ou sem coparticipação, atendimento nas 11 unidades de seus Centros Médicos Portomed, que são de fácil acesso, oferecem equipe médica qualificada e vantagens como: pronto atendimento sem hora marcada; prontuário eletrônico; acompanhamento de pacientes crônicos com educação continuada para o autocuidado, ministrada por profissionais especializados e realização de exames laboratoriais, tratamentos e consultas de diversas especialidades em um só lugar.

Com o Seguro Saúde PME 10 a 19 vidas, o usuário tem a facilidade de acessar o Aplicativo Porto Seguro Saúde, Odonto e Portomed, disponível gratuitamente nos sistemas operacionais Google Play (Android) e Apple Store (iOS). Com a ferramenta, os segurados podem agendar e desmarcar consultas nos Centros Médicos Portomed, de forma rápida e prática, acompanhar o status do reembolso, receber dicas de saúde, consultar a Rede Referenciada de médicos e dentistas, além de ter acesso às informações sobre descontos em medicamentos e peças teatrais.

“A Porto Seguro reconhece o universo PME como um ambiente inovador, eficiente e pioneiro na otimização de processos, e esta percepção nos levou a desenvolver um produto que reunisse qualidade no atendimento, acessibilidade e praticidade. Neste contexto, o novo Seguro Saúde PME 10 a 19 vidas chega ao mercado como uma solução inteligente para as Pequenas e Médias Empresas, promovendo qualidade de vida sem altos custos ou burocracias”, explica Mônica Bortolossi, superintendente da Porto Seguro Saúde.

Comissão aprova uso de recursos de fundo do FGTS em infraestrutura de saúde

Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou proposta que estende a aplicação dos recursos do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) a empreendimentos em infraestrutura no setor de saúde. Atualmente, tal fundo aporta recursos para projetos nos setores de aeroportos, energia, rodovia, ferrovia, hidrovia, porto e saneamento.

O texto aprovado é um substitutivo apresentado pela relatora, deputada Dâmina Pereira (PSL-MG), ao Projeto de Lei 8.015/14, do deputado Irajá Abreu (PSD-TO). Originalmente, a proposta restringe a aplicação dos recursos do FGTS às áreas de saúde, saneamento, habitação e infraestrutura e também extingue o FI-FGTS. Com o projeto, Irajá Abreu procurava evitar o uso dos recursos em outras destinações que não as de saneamento básico, infraestrutura e moradia popular.

Dâmina não concordou, no entanto, em extinguir o FI-FGTS por entender que sua extinção seria prejudicial ao desenvolvimento urbano e regional do país. A relatora lembrou que a Caixa Econômica Federal, em audiência pública realizada na Câmara em outubro de 2015, esclareceu os mecanismos de funcionamento e investimento do FI-FGTS. Segundo as informações trazidas pelo banco, os recursos do fundo não integram a conta dos trabalhadores, mas o patrimônio do FGTS.

“A Caixa reiterou a importância, a solidez e a seriedade dos procedimentos que envolvem o FI-FGTS e seus investimentos”, observou Dâmina Pereira.

O substitutivo também inclui, entre as competências do Conselho Curador do FGTS, a de acompanhar os investimentos autorizados pela Comissão de Investimento do FI-FGTS. Dâmina retirou do texto a expressão “fiscalizar”, uma vez que a competência fiscalizatória seria própria dos órgãos de controle da administração pública federal, como o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle.

O texto altera a lei que institui o FI-FGTS (Lei 11.491/07).

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado ainda pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação, inclusive quanto ao mérito; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.