SEG NOTÍCIAS – Planos de saúde têm venda suspensa a partir desta sexta-feira

Começa a valer nesta sexta-feira a suspensão da comercialização de 23 planos de saúde de oito operadoras em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento. A medida faz parte do monitoramento periódico realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. Se melhorarem o serviço prestado e tiverem redução do número de reclamações, as operadoras poderão ter a comercialização liberada no próximo ciclo, daqui a três meses.

“Trata-se de um mecanismo que gera efetividade no mercado, uma vez que tem como foco a melhoria dos serviços prestados aos consumidores. As operadoras que conseguirem perceber este monitoramento como uma oportunidade de revisão de seus processos internos podem obter mudanças bastante positivas. Do ponto de vista do beneficiário, ter acesso a tudo que contratou, com qualidade e em tempo oportuno, é o desejado, e o monitoramento possui exatamente este objetivo, além de conferir transparência e a ampliar a capacidade de escolha no ato da aquisição do plano de saúde”, destaca a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos, Karla Santa Cruz Coelho.

Desde a divulgação do último ciclo (primeiro trimestre de 2016), os beneficiários também podem consultar informações do programa de monitoramento por operadora, conferindo o histórico das empresas e verificando, em cada ciclo, se ela teve planos suspensos ou reativados. Os dados estão disponíveis desde o 4º trimestre de 2015, quando teve início a nova metodologia do programa, introduzida pela Instrução Normativa nº 48/2015.

Para dar mais transparência e possibilitar a comparação pelos consumidores, a ANS disponibiliza ainda um panorama geral com a situação de todas as operadoras, com a classificação das empresas nas quatro faixas existentes (que vão de zero a 3). No período de 1º de abril a 30 de junho de 2016, a ANS recebeu 13.571 reclamações em seus canais de atendimento. Desse total, 11.445 queixas foram consideradas para análise pelo programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. São excluídas as reclamações de operadoras que estão em portabilidade de carências, liquidação extrajudicial ou em processo de alienação de carteira, que já não podiam mais ser comercializados porque as empresas estão em processo de saída ordenada do mercado. No universo avaliado, 92,1% das queixas foram resolvidas pela mediação feita pela ANS via Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), o que garantiu a solução do problema a esses consumidores com agilidade.

Os planos de saúde suspensos possuem, juntos, cerca de 167 mil beneficiários. Estes clientes continuam a ter a assistência regular a que têm direito, ficando protegidos com a medida, uma vez que as operadoras terão que resolver os problemas assistenciais para que possam receber novos beneficiários.

Das oito operadoras com planos suspensos neste ciclo, duas já tinham planos em suspensão no período anterior e seis não constavam na última lista de suspensões. Paralelamente à suspensão, oito operadoras poderão voltar a comercializar 34 produtos que estavam impedidos de serem vendidos. Isso acontece quando há comprovada melhoria no atendimento aos beneficiários. Das oito operadoras, seis foram liberadas para voltar a comercializar todos os produtos que estavam suspensos e duas tiveram reativação parcial.

A medida é preventiva e perdura até a divulgação do próximo ciclo. Além de terem a comercialização suspensa, as operadoras que negaram indevidamente cobertura podem receber multa que varia de R$ 80 mil a R$ 250 mil.

Cuidados que o motorista precisa ter com a pintura do carro

Para evitar surpresas e prejuízos, Gerson Burin, coordenador técnico do Cesvi Brasil, uma empresa do Grupo Mapfre, dá dicas para retardar os efeitos contra a pintura com ações práticas e simples. “Os primeiros sinais de que a pintura está sofrendo desgaste natural são a perda de brilho e a deterioração das camadas de verniz. Em carros com pintura original, o processo ocorre de forma mais uniforme e natural e vai depender diretamente do tempo de exposição do veículo ao ar livre. Já para automóveis repintados, o desgaste geralmente é mais rápido, dependendo da qualidade e da forma em que a repintura foi feita, e pode apresentar manchas em locais de mais contato, como portas, ou onde pega mais sol, como capô e Teto”, comenta.

Entre as sugestões do especialista para retardar os efeitos do desgaste, uma delas é a aplicação da cera comum ou cristalizadora, que consegue diminuir os danos causados pelos raios ultravioletas e facilita as futuras lavagens, evitando que a sujeira fixe na superfície da lataria do carro. “É importante lembrar que o excesso de polimento também é prejudicial para o veículo. Ele reduz a espessura da camada do verniz, o que pode causar manchas com o passar do tempo e afetar a aparência da pintura”, explica.

Segundo o especialista, outra solução muito utilizada pelos motoristas para evitar problemas na pintura é o uso de capas de proteção, que são eficientes para quem não utiliza o veículo todos os dias. Para os motoristas mais assíduos, a dica é dispensar o uso das capas, já que ao rodar com o automóvel, o acumulo de sujeira fica preso na parte interna da capa e o excesso de poeira pode acabar riscando a camada de tinta.

“Na hora de decidir por uma capa de proteção, prefira as que têm composição de veludo na parte interna, pois agridem menos a pintura. Caso opte pelas de plástico, é importante considerar que a temperatura externa pode promover a formação de bolhas de água em função da umidade e isso pode manchar a pintura”, finaliza Burin.

Para quem é mais tradicional e gosta de lavar o carro em casa, a dica é o uso de elementos neutros na lavagem do automóvel como shampoo, detergentes ou sabão, que evitam o acumulo de pó e retiram bem a sujeira.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão – A SulAmérica Investimentos estará presente no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, realizado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). O evento ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de outubro, no Centro de Convenções CentroSul, em Florianópolis.

A participação da gestora no evento marca um momento especial, quando a SulAmérica Investimentos celebra 20 anos de atuação. Durante o congresso, a asset apresentará a investidores e analistas as diversas oportunidades de investimentos e também os diferenciais que a permitiram construir uma trajetória de sucesso na competitiva indústria de fundos.

“Ao longo de nossa história, valorizamos uma gestão sólida e transparente, refletida em nossa expertise em governança, no alto controle de risco e compliance e na proximidade com nossos investidores. Participar deste congresso é uma oportunidade de reafirmar esses valores e reforçar o relacionamento nesta data tão importante para nós”, afirma o vice-presidente da SulAmérica Investimentos, Marcelo Mello. Durante o evento, o executivo e sua equipe receberão os visitantes no estande da gestora.

Uma das maiores assets independentes do país, a SulAmérica Investimentos é a gestora de ativos de terceiros do grupo SulAmérica, que conta com 120 anos de atuação no mercado segurador. De perfil fundamentalista e multiproduto, a gestora recebeu em 2016 rating máximo da Standard &Poor’s (AMP 1 – Muito Forte) pelo sétimo ano consecutivo.

SEGURO CIDADÃO

Pintura de novas casas para famílias de baixa renda – Reforçando seu compromisso com a Responsabilidade Social, a BNP Paribas Cardif do Brasil e o Banco BNP Paribas Brasil, renovaram a parceria com a ONG Teto na construção de 10 novas casas de emergência para famílias que vivem em situação de extrema pobreza.

Amanhã (sábado, 10), funcionários realizam a pintura das moradias construídas na primeira fase da iniciativa, que aconteceu no início deste mês e contou com a participação de 100 colaboradores.

Nos quatro anos de parceria com a Teto, as companhias beneficiaram mais de 100 pessoas com as entregas de residências para famílias que vivem em extrema pobreza. Além disso, as empresas também participam de mais duas atividades com a ONG: a leitura para crianças e a aplicação de um questionário socioeconômico para conhecer a realidade das comunidades e dar subsídios para a instituição realizar seu trabalho de forma mais assertiva.

A ONG surgiu em 1997, quando um grupo de jovens começou a trabalhar com o sonho de superar a situação de pobreza em que viviam milhões de pessoas. O sentido de urgência das comunidades mais precárias inspirou-os a elaborar planos de desenvolvimento em conjunto com os moradores, a fim de alcançar soluções concretas frente à multidimensionalidade da pobreza na América Latina.

Essa iniciativa se converteu em um desafio institucional que hoje é compartilhado em todo o continente. Desde o início no Chile, seguido por El Salvador e Peru, Teto empreendeu uma expansão e após 15 anos mantém operação em 19 países da América Latina e Caribe: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Semana Nacional do Trânsito – Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Banco Mundial apontam que mais de 1,3 milhão de pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito e outras 50 milhões ficam feridas por conta dessas ocorrências. Diante disso, a Fundación Mapfre desenvolverá uma campanha especial para a Semana Nacional do Trânsito que acontece entre 18 e 25 de setembro com o tema “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”.

Uma das iniciativas desenvolvidas pela instituição consiste na disseminação de mensagens sobre as principais causas que resultam em acidentes fatais. Com o objetivo de alcançar todos os usuários das vias, além dos motoristas, as mensagens com tom educativo estarão presentes na TV Minuto, veiculada nos vagões de metrô de São Paulo. Dos dias 12 a 30 de setembro, as linhas azul, verde e vermelha receberão conteúdo voltado à prevenção de acidentes, como o uso correto da faixa de pedestres, a importância do respeito à sinalização e evitar o uso do celular ao volante. As mensagens curtas e objetivas sobre o bem-estar no trânsito têm a assinatura “Zero Acidentes Fatais: essa conta só fecha com você”.

Os vídeos também convidarão o público adulto para levar as crianças ao projeto Na Pista Certa, com atividades de conscientização promovidas no Museu Catavento e no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A ação é voltada para o público infantil, da faixa dos cinco aos 10 anos de idade.

Os leitores do Jornal Destak, com tiragem de 150 mil exemplares e distribuído gratuitamente na cidade, também serão impactados pelas mensagens da campanha em anúncios veiculados nos dias 19 e 23 de setembro.

“Acreditamos que é hora de assumirmos, como sociedade, a responsabilidade por nossas ações no trânsito. Por isso a Fundación Mapfre decidiu apostar em ações que disseminem mensagens de alerta e atenção ao próximo, principalmente em relação aos fatores de risco que levam a milhares de vítimas fatais no trânsito todos os anos” diz Wilson Toneto, CEO da Regional Mapfre Brasil e representante da Fundación Mapfre no Brasil. “Esse compromisso, firmado pela presença da Fundación Mapfre em mais uma edição da Semana Nacional de Trânsito, reforça o nosso posicionamento como uma instituição engajada com a diminuição total das vítimas decorrentes de acidentes de trânsito”, conclui Toneto.

As iniciativas adotadas nessa Semana Nacional do Trânsito estão conectadas à plataforma mundial Objetivo Zero, lançada pela Mapfre com o objetivo de conscientizar a população sobre medidas seguras no trânsito e atingir a ambiciosa meta de reduzir a zero as vítimas mortais de acidentes.

As recomendações para um trânsito mais seguro serão promovidas na prática para o público infantil e adolescente durante o programa Na Pista Certa, em dois espaços de grande circulação: Museu Catavento, dos dias 13 a 18 de setembro, e Parque do Ibirapuera, de 19 a 24 de setembro. Os locais receberão atividades que promovem comportamentos e atitudes responsáveis e cívicas em relação ao trânsito, visando mostrar os diferentes pontos de vista: motorista, passageiro, pedestre, ciclista, entre outros atores do trânsito.

Além disso, é possível aprender sobre as relações entre transporte particular, coletivo e meio ambiente, pois são abordados temas como emissão de gases poluentes e poluição sonora.

Promovido em São Paulo desde 2007, o Na Pista Certa já beneficiou mais de 120 mil crianças de 5 a 10 anos de 10 estados do Brasil. Em 2016, mais de 15 cidades do Estado de São Paulo recebem as atividades do programa. As ações da Fundación Mapfre estão alinhadas ao tema do ano para a Década Mundial de Ações para a Segurança no trânsito, que teve início em 2011 e vai até 2020. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o tema “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro” acompanha a evolução das ações dos anos anteriores, com a principal finalidade de conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano. Cada indivíduo que circula nas vias públicas deve ser tratado como alguém que tem o poder de decidir o seu destino, sendo responsável pelas próprias ações, além de sofrer as consequências de suas escolhas. Dessa maneira, as ações deverão abranger todos os integrantes do trânsito, desde pedestres, passando por ciclistas, motociclistas, até passageiros e condutores.

Check up gratuito – Em parceria com a CCR ViaOeste, empresa que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, a Linha de Inspeção Veicular Móvel do Porto Seguro Auto oferecerá gratuitamente amanhã, 9, o check up dos principais itens de segurança dos veículos, além da análise da emissão de poluentes. O evento será no posto A Quinta do Marquês, localizado no km 57 da Rodovia Castello Branco (SP 280), sentido Capital, das 9h às 17h.

A avaliação, que dura cerca de 8 e 10 minutos, analisará gratuitamente diversos itens do veículo, como sistema de freios e suspensão, alinhamento, luzes, bateria e alternador. Após a verificação, o motorista ainda recebe um relatório com a análise de emissão de poluentes do veículo, contendo a quantidade de gás carbônico (CO2) lançada na atmosfera, em comparação com a quantidade adequada, levando-se em conta o modelo, ano e combustível que utiliza.

Governo paulista inicia mutirão de cirurgias de catarata

Começou ontem (quinta, 8) e vai até o fim do ano o mutirão de cirurgias de catarata, promovido pelo governo paulista, pro meio de 27 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), vinculados à Secretaria Estadual da Saúde. Para se submeter aos procedimentos, os interessados devem fazer o agendamento na Central de Regulação de Oferta e Serviços de Saúde (Cross). A meta é fazer mais de 7 mil operações.

Segundo a secretaria, com um investimento extra de R$ 7 milhões o número de cirurgias deve ser 33,3% maior do que nas edições anteriores. Esses procedimentos estarão disponíveis em 16 regiões: ABC, Araçatuba, Barretos, Campinas, São Paulo, Bauru, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Marília, Presidente Prudente, Franca, São João da Boa vista, Vale do Ribeira, Piracicaba, Baixada Santista e Sorocaba.

Na capital paulista, o lançamento foi marcado no AME Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, localizado na Avenida Almirante Delamare, em Heliópolis. Haverá atendimento ainda no AME da Zona Leste.

Em nota, o secretário Estadual de Saúde, David Uip, disse que o mutirão visa a agilizar os atendimentos e que a cirurgia é um meio de evitar casos de cegueira.

Veja a lista de cidades onde haverá atendimento: Andradina, Araçatuba, Assis, Atibaia, Barradas, Barretos, Bauru, Caraguatatuba, Catanduva, Dracena, Franca, Geraldo Bourroul, Jundiaí, Maria Zélia, Mauá, Mogi-Guaçu, Ourinhos, Pariquera-Açu, Piracicaba, Praia Grande, Promissão, Santos, Santo André, Sorocaba, Santa Bárbara d’Oeste,Tupã, Zona Leste (SP).

Paralelamente, o governo paulista estará promovendo um mutirão de cirurgias de retina no Hospital Estadual de São José do Rio Preto. De acordo com a Secretaria de Saúde, estão programados 25 procedimentos a mais por mês, devendo atingir um total de 100 cirurgias, envolvendo gastos estimados em R$ 520 mil.

ENDOSSANDO

Novo senior vice president for Claims para a AL – A Chubb anunciou a nomeação de Lope García como senior vice president for Claims para a América Latina. O executivo se reportará diretamente ao regional president, Jorge Luis Cazar e a Andrew McBride, executive vice president claims Chubb Overseas general.

Até antes de sua nomeação, García atuou como chief claims officer para a América Latina na Zurich Insurance. Antes, trabalhou na mesma linha para a AIG na região, onde também ocupou vários cargos de liderança e de sinistros nos escritórios do México e Venezuela, bem como, em funções de sinistros regionais para as linhas comerciais e de transportes.

Espetáculo Estrelas da Patinação – Astros do Gelo II – A magia dos musicais da Broadway e a graciosidade da patinação foram reunidas no espetáculo “Estrelas da Patinação – Astros do Gelo II”, que chega ao país com patrocínio do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre. As apresentações ocorrem entre os dias 9 e 11 de setembro, no Ginásio do Ibirapuera (SP).

Em sua segunda edição no país, o show contará com a participação de grandes estrelas da patinação olímpica e mundial, entre elas, a brasileira Isadora Williams, primeira patinadora do Brasil a se classificar na categoria artística dos Jogos Olímpicos de Inverno, em 2013, e medalha de bronze no Golden Spin de Zagreb (disputado anualmente na Croácia). Completam a lista de participantes do evento medalhistas da patinação da Rússia, Japão, Inglaterra, Finlândia e dos Estados Unidos da América.

Dividido em dois atos, o espetáculo contará ainda com a presença do cantor Franc d’Ambrosio, que interpreta as canções da Broadway, e da orquestra Allegro. “Temos entre as nossas diretrizes a disseminação das diferentes formas de cultura à população. Por isso, diante do grande sucesso que foi a primeira edição deste evento, em 2014, estamos muito felizes em poder contribuir para a realização da segunda apresentação deste espetáculo singular, que reúne dança e música de uma forma pouco vista em nosso país”, comenta Fátima Lima, diretora de Marketing e Sustentabilidade do Grupo BB e Mapfre.

Neste ano, colaboradores e clientes do Grupo BB e Mapfre terão 30% desconto na compra de ingressos.

Mais informações em http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=ESTRELAS16.

Odontologia – I – O plenário do Conselho Federal de Odontologia (CFO) aprovou recentemente, na sede do Conselho em Brasília, uma norma que regulamenta o uso da substância toxina botulínica por cirurgiões-dentistas. A norma entra em vigor nos próximos dias. “O botox é de uso temporário, sua duração é de três a seis meses, com a necessidade de reaplicação. Entre os tratamentos que a substância pode ser utilizada estão – sorriso gengival, bruxismo, distonia, disfunções da ATM, sialorreia entre outros procedimentos” – explica o cirurgião dentista Fernando Buranello.

Segundo a entidade, em nota, “a toxina botulínica e os preenchedores faciais são para fins terapêuticos funcionais e/ou estéticos, desde que não se extrapole a área anatômica de atuação do profissional da Odontologia. O uso estético dessas substâncias deve ter como finalidade a harmonização facial em sua amplitude.”

Odontologia – II – A Sociedade Paulista de Ortodontia (SPO) entregará o Prêmio de Honra ao Mérito Prof. Dr. Leopoldino Capelozza Filho a Rolf Marçon Faltin, diretor técnico e clínico da CA – Clear Aligner do Brasil no dia 22 de setembro, durante a Orto 2016-SPO. A premiação se dará por conta dos serviços prestados à Ortodontia e a Odontologia Brasileira do diretor técnico e clínico da CA – Clear Aligner do Brasil. “Este reconhecimento é resultado do nosso trabalho de levar inovação e eficiência para dentro dos consultórios. Levar conforto, precisão, tranquilidade e praticidade para tratamentos de pacientes do Brasil todo”, comemora Faltin.

Para a Orto 2016-SPO, a CA-Clear Aligner se prepara para apresentar a inovadora técnica alemã de alinhadores ortodônticos para ortodontistas do Brasil todo. Recém-chegada ao Brasil, o alinhador CA-Clear Aligner é uma alternativa para pacientes que relutam em utilizar os aparelhos convencionais. Eles são transparentes, removíveis e mais higiênicos. A técnica pode ser usada em casos ortodônticos de pequena a alta complexidade, assim como para o processo de retenção e recidiva.

A técnica da CA-Clear Aligner que é adequada para a correção dos dentes apinhados, fechamento de espaços, expansão e contração, intrusões, mordidas abertas, mordidas cruzadas, retenção e recidivas, entre outras aplicações pode ser entregue em 10 dias para os dentistas, dependendo da aprovação do pró-diagnóstico. Outra vantagem é a previsibilidade que os alinhadores da empresa detêm. É possível identificar quantas etapas do alinhador o paciente terá de usar para realizar a correção desejada e, assim, prever valores de investimento e tempo de tratamento. No mundo, mais de 100 mil casos já foram tratados com os alinhadores nos últimos três anos.