SEG NOTÍCIAS – PF investiga fraudes nos quatro maiores fundos de pensão do país

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira a Operação Greenfield, que investiga crimes de gestão temerária e fraudulenta em quatro dos maiores fundos de pensão do país: Funcef (funcionários da Caixa Econômica Federal), Petros (da Petrobras) Previ (Banco do Brasil) e Postalis (Correios). A operação conta com o auxílio técnico do Ministério Público Federal, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ao todo, 560 policiais federais cumprem 127 mandados judiciais expedidos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Amazonas, além do Distrito Federal. A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e o bloqueio de ativos e de recursos em contas bancárias de 103 pessoas físicas e jurídicas que são alvos da operação, no valor aproximado de R$ 8 bilhões.

De acordo com a PF, as investigações começaram a partir de 10 casos investigados que revelaram déficits bilionários nos fundos de pensão. Entre os 10 casos, oito são relacionados a investimentos realizados de forma temerária ou fraudulenta pelos fundos de pensão, por meio de fundos de Investimentos em Participações (FIPs).

Durante as investigações, foram identificados um núcleo empresarial, um núcleo dirigente de fundos de pensão, um núcleo de empresas avaliadoras de ativos e um núcleo de gestores e administradores dos FIPs. Os investigados responderão por gestão temerária ou fraudulenta, além de outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, previstos na Lei nº 7.492/86.

Em Brasília são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, seis de condução coercitivas e cinco de prisão temporária. No Estado de São Paulo, a Justiça expediu 46 mandados de busca e apreensão, 18 conduções coercitivas e uma prisão temporária a serem cumpridos na capital, em Santos e em Campinas. No Estado do Rio, a operação cumpre 31 mandados de busca e apreensão, oito conduções coercitivas e uma prisão temporária.

Em Vila Velha, no Espírito Santos, a operação cumpre um mando de busca e apreensão e um de prisão temporária. Na Bahia, foram expedidos um mandado de busca e apreensão e um de condução coercitiva em Salvador e um de busca e apreensão em Ilhéus.

A Justiça expediu ainda um mandado de busca e apreensão em Curitiba, no Paraná; três de busca e apreensão, um de condução coercitiva e um de prisão temporária em Florianópolis, Santa Catarina; além de dois de busca e apreensão e um de condução coercitiva em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por fim, no Norte do país a polícia cumpre dois mandados de busca e apreensão em Manaus, no Amazonas. O número de mandados em termos absolutos diverge do número total de alvos por que vários alvos tiveram medidas cumpridas em mais de um endereço.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Saúde suplementar é tema de palestra – O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promoverá, no próximo dia 21, em Belo Horizonte, palestra com a presidente da Federação Nacional de Saúde Complementar (FenaSaúde), Solange Beatriz Palheiro Mendes.

O evento será realizado no auditório do Sindicato das Seguradoras (Sindseg MG/GO/MT/DF), das 9h às 11h30. O endereço é Avenida Afonso Pena, 726, 22º andar, no Centro. Na palestra, a executiva vai apresentar a visão da federação sobre o atual cenário da saúde privada no Brasil, bem como suas perspectivas e prioridades. O segmento representa atualmente cerca de 40% de toda a arrecadação do mercado de seguros e responde por mais de 50% das indenizações pagas.

“Vamos receber com grande prazer e expectativa a presidente da FenaSaúde, que tem profundo conhecimento do setor e nos trará a visão da Federação sobre o presente e o futuro. A saúde é tema inesgotável. Temos que estar sempre discutindo e buscando conhecimento para encontrar caminhos para a sustentabilidade do sistema. A palestra é indispensável para corretores de seguros, seguradoras, operadoras e profissionais que atuam no ramo”, comenta o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello. As inscrições são gratuitas pelo e-mail secretaria@cspmg.com.br até o dia 19, sujeitas à lotação do espaço.

SEGURO CIDADÃO

Jogos Paraolímpicos – O clima olímpico ainda toma conta da Cidade Maravilhosa e de todo o país, agora com foco nos Jogos Paraolímpicos Rio 2016, que terão início no próximo dia 7 de setembro. Por conta disso, o Grupo Bradesco Seguros, patrocinador e segurador oficial dos Jogos Rio 2016, criou uma série de ações para promover um engajamento ainda maior do público brasileiro e aumentar a expectativa para os novos dias de competição.

Na fanpage “Bradesco Seguros – Rumo aos Jogos Rio 2016”, criada especialmente para preparar a população para o maior evento esportivo mundial, será veiculada uma série de posts com contagem regressiva até o dia 7 de setembro. O protagonista das publicações é ninguém menos que Tom, mascote dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016.

O Grupo Segurador também produziu um novo filme para redes sociais, que mostra um treino de basquete paraolímpico. Seguindo o conceito da campanha criada para os Jogos Rio 2016, a peça, assinada pela AlmapBBDO, traz a mensagem “No esporte e na vida, é melhor estar sempre preparado”.

A exemplo do que aconteceu nos Jogos Olímpicos, os embaixadores do Grupo Bradesco Seguros, Giba e Leila, também entrarão no clima de preparação para acompanhar a performance dos atletas paraolímpicos. Os ex-jogadores de vôlei farão posts em suas redes sociais convocando a torcida brasileira e deixando maior a expectativa para a competição.

Leila ainda marcará presença, em algumas oportunidades, na principal ativação do Grupo Segurador para os Jogos Rio 2016: o “Museu Itinerante Se Prepara Brasil”. A exposição sobre rodas, gratuita e acessível a pessoas com deficiência (oferece elevador e guia em braile), estará aberta à visitação do público de 7 a 18 de setembro, das 12h às 21h, nos Bulevares Porto Maravilha e Parque Madureira.

A forte ligação do Grupo Bradesco Seguros – patrocinador e segurador oficial dos Jogos Rio 2016 – com o movimento olímpico começou quando a Organização Bradesco abraçou a candidatura da cidade do Rio de Janeiro como sede do evento, em 2009. No ano seguinte, oBanco Bradesco e o Grupo Bradesco Seguros tornaram-se os primeiros patrocinadores oficiais dos Jogos Rio 2016, nas categorias “Serviços Financeiros” e “Seguros”, respectivamente, disponibilizando produtos e serviços ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e à Equipe Olímpica.

O patrocínio do Grupo Bradesco Seguros aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, assim como sua condição de segurador oficial do evento, vai ao encontro de sua estratégia de atuação de difundir para a população a importância da prática esportiva e da adoção de hábitos saudáveis como pilares para a conquista da longevidade, com saúde, qualidade de vida, bem-estar e planejamento financeiro.

Baseado nessa estratégia, presente em seu DNA, o Grupo Segurador realiza uma série de iniciativas voltadas à divulgação do tema. Dentre elas, destaca-se o Circuito da Longevidade, conjunto de provas de corrida (6 km) e caminhadas (3 km) que, desde a primeira edição, em 2007, reuniram mais de 350 mil pessoas em 19 cidades do Brasil. A etapa Rio de Janeiro será realizada em 4 de se tembro, entre os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, em parte do percurso por onde passará a maratona olímpica.

Com relação especificamente às ações voltadas aos Jogos Rio 2016, o Grupo Bradesco Seguros lançou, em janeiro, a promoção “Vai Brasil… Vai Você”, cujo principal objetivo foi intensificar o sentimento de identificação com a marca e conquistar novos segurados. Foram sorteados 50 pacotes de experiência olímpica entre clientes de todo o país, com direito a acompanhante. Além disso, dezenove segurados cadastrados – número equivalente ao número de vezes que o Brasil subiu ao pódio nas competições olímpicas – receberam prêmios em certificados de barras de ouro.

O Grupo Segurador premiou também, com planos de previdência privada, os atletas do Time Brasil que conquistaram medalhas durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Ouro, prata e bronze foram contemplados com planos de mesmo valor. Os prêmios foram entregues no Espaço Time Brasil, ponto de encontro dos atletas brasileiros, que funcionou de 4 a 22 de agosto, no Shopping Via Parque, a poucos quilômetros da Vila Olímpica.

Circuito da Longevidade – Um ensolarado dia na Praça 15, no revitalizado Centro do Rio de Janeiro. Esse foi o cenário da nona etapa do Circuito da Longevidade 2016, realizada na manhã deste domingo, 4 de setembro. Promovido pelo Grupo Bradesco Seguros, patrocinador e segurador oficial dos Jogos Rio 2016, o evento aconteceu em trecho do percurso da Maratona nos Jogos Olímpicos e contou com forte participação de atletas de elite. Entre os homens, Giovani dos Santos foi o vencedor, com o tempo de 15’11”, seguido de perto por Ederson Vilela Pereira, atleta Bradesco Seguros, que marcou 15’19”. Na prova feminina, Maria Aparecida Ferraz, com o tempo de 17’59”, chegou em primeiro, e Erika Oliveira Lima Dolberth Machado, em segundo, anotando 18’02”.

Entre os convidados que prestigiaram o evento, estiveram a ex-jogadora de vôlei Leila, embaixadora Bradesco Seguros, e o maratonista Paulo Roberto Almeida, brasileiro melhor colocado na Maratona Olímpica dos Jogos Rio 2016, com a 15ªcolocação. As provas deste domingo foram emocionantes, com acirrada disputa entre os competidores. No masculino, o pódio foi fechado com Gilmar Silvestre (com 15’28”), Jean Carlos Dolberth Machado (15’30”) e Rafael Santos de Novais (15’32”). Entre as mulheres, Rejane Ester Bispo da Silva (18’10”), Noreen Jebichii Kimutai (18’16”) e Fernanda Raimunda Soares (18’29”) completaram o pódio.

“Foi mesmo bem forte, e fiquei feliz com meu resultado. Voltei a treinar há poucas semanas, pois fiz um recesso neste meio do ano. Por isso, meu objetivo era ficar no pódio. Minha expectativa, agora, é intensificar esses treinamentos e ir bem para a próxima etapa, em São José dos Campos. Quero muito vencer a prova lá, na minha região”, comentou o atleta Bradesco Seguros Ederson Vilela Pereira, natural de Caçapava (SP).

Após a corrida, saiu o grupo da caminhada. Ao todo, mais de 5 mil pessoas participaram da etapa Rio de Janeiro do Circuito da Longevidade. As mascotes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, Vinícius e Tom, respectivamente, além de Ginga, mascote do Time Brasil, marcaram presença no evento. Além de interagir com o público, os três deram a largada da prova de corrida e da caminhada. As mascotes dos Jogos Rio 2016, Vinicius e Tom, estão presentes no uniforme de participação do Circuito. Para os inscritos, foram oferecidos teste de pisada, avaliação física, massagem e bicicletário. Por meio de um equipamento de última geração, os interessados tiveram acesso a uma série de dados sobre sua condição física e receberam orientações de profissionais especializados para potencializar o treino e ganhar mais qualidade de vida. Já no teste da pisada, os participantes foram orientados a utilizar o tênis mais adequado ao seu passo. Todas as etapas do Circuito da Longevidade contam, também, com um bicicletário especial do “Movimento Conviva”, uma iniciativa do Grupo Bradesco Seguros para incentivar a convivência harmoniosa entre ciclistas, motoristas, motociclistas e pedestres.

O valor equivalente ao da renda obtida com as inscrições – R$ 10 para a caminhada, em todas as faixas etárias, e de R$ 20 e R$ 10 para a corrida, nas categorias até 49 anos e acima, respectivamente – será destinado a uma entidade indicada pela prefeitura do Rio de Janeiro. A ação se repete em todas as cidades onde o Circuito da Longevidade é realizado e tem como objetivo canalizar recursos para projetos que privilegiem a inclusão e o atendimento de pessoas carentes. Desde que foi criado, mais de R$ 2,6 milhões já foram distribuídos.

Os mais longevos da corrida e da caminhada receberam troféus e homenagens no palco. Ary Velasques, de 91 anos, foi o participante mais longevo da etapa Rio de Janeiro do Circuito da Longevidade. Na prova de corrida,Genessy Rosa da Silva Vitória, de 84 anos, foi o destaque entre as mais longevas, com o tempo de 42’13”. Entre os homens, Moacir da Silva Pereira, de 82 anos, também fez bonito e registrou 50’34” ao final dos seis quilômetros.

RJ debate o Genoma, o Seguro e a Previdência – Estão abertas as inscrições para o Café com Seguro da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), que abordará o tema “O Genoma, o Seguro e a Previdência”. O evento ocorrerá no próximo dia 21, no Rio de Janeiro (RJ), no Auditório da Escola Nacional de Seguros. O tema será abordado por especialistas das áreas médica, jurídica e técnica, sob a coordenação de Edmur de Almeida e Dilmo Bantim Moreira, acadêmicos e diretores da ANSP, e mediação de Marcello Hollanda, presidente do Clube de Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ).

O encontro pretende aprofundar o que é o código genético, se sua utilização pública é legal e quais os impactos poderá causar no seguro e na previdência. No primeiro painel será apresentada a abordagem médica, feita pela Drª Marisa Gazel Nassar, administradora de empresas, formada pela Fundação Armando Álvares Penteado em 1999, médica formada pela Universidade de Santo Amaro em 2006. Curso de Residência Médica e assistente na equipe de Clínica Médica do Complexo Hospitalar Prof. Edmundo Vasconcelos, Sócia da MAGazel Assessoria Médica Securitária, Congressista nos encontros trianuais do ICLAM – International Comitee for Insurance Medicine ( Sydney 2001, Madrid 2010) e Congressista no encontro anual de AAIM – American Academy of Insurance Medicine ( San Diego 2012).

A abordagem jurídica será exposta no segundo painel pelo Dr. Paulo André Minhoto, bacharel em Direito, advogado especialista em direito do seguro, direito ambiental e direito com consumo, tecnólogo em Tecnologia da Informação e sócio da Minhoto Advogados.

Já no terceiro painel, será apresentada a abordagem técnica, pelo Acadêmico Sérgio Rangel Guimarães, bacharel em Ciências Atuariais e Mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio grande do Sul – UFRGS, especialista em Seguros de Vida pelo Swiss Insurance Training Centre SITC – Zurique, professor o curso de Ciências Atuariais da UFRGS, professor do cyrso de MBA em Previdência Complementar da ESPM/RS, diretor do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef/RS). Diretor e Acadêmico da Academia Nacional de Seguros e Previdência e Consultor Sênior da Mirador Atuarial.

O diretor da ANSP no Rio de Janeiro, José Américo Peon de Sá, fará a abertura do evento, que contará, ainda, com a saudação e o apoio do Presidente do SINDSEG – RJ/ES, Roberto Santos e do Acadêmico Renato Campos de Martins Filho, diretor Executivo da Escola Nacional de Seguros.

Ministro da Saúde se mostra favorável ao registro compulsório do câncer no país

A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) esteve reunida com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, na tarde da última quinta para discutir pautas prioritárias para a oncologia no Brasil. Entre os temas propostos, o ministro foi favorável à necessidade urgente de realização de registro compulsório do câncer no país.

Essa forma de registro compulsório é uma luta da Femama frente à dificuldade em registrar dados fidedignos de incidência e mortalidade sobre o cenário oncológico no Brasil. “O acompanhamento do paciente de câncer é falho, o que dificulta muito a gestão do cuidado ao paciente dos 600 mil novos casos previstos para 2016”, declara a presidente voluntária da Femama, Maira Caleffi, presidente voluntária da Femama e Chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre.

A instituição entende que a adoção de notificação obrigatória trará dados fundamentais para a melhoraria da gestão de recursos da saúde pública, e que também agilizaria o diagnóstico e o tratamento do câncer no país, facilitando o cumprimento da Lei 12.732/12 (início do tratamento oncológico no SUS em até 60 dias após o diagnóstico). Hoje o sistema que deveria registrar e monitorar o cumprimento da lei (Siscan) não está funcionando completamente. Os registros coletados pelo sistema nos últimos três anos equivalem a apenas 10% da estimativa de novos casos de câncer esperados para 2016. O Ministro Ricardo Barros sinalizou estar em análise uma proposta para a notificação que integre dados das redes pública e suplementar. A iniciativa terá cooperação da ANS.

“Apesar de haver uma Política Nacional de Combate ao Câncer para regulamentar uma série de direitos do paciente, hoje não é possível saber de que forma esses direitos estão sendo respeitados em função da falta de dados registrados sobre os pacientes. O registro compulsório que notificaria os passos do atendimento é uma forma de agilizar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer, influenciando o cumprimento das leis que protegem a todos que enfrentam a doença”, afirma Maira Caleffi.

A reunião foi avaliada pela Femama como bastante positiva. “O tom do encontro foi de cooperação, com o intuito de se buscar soluções para problemas enfrentados pelos pacientes que sofrem com o câncer no país. Esperamos ver em breve implementados os avanços discutidos, para que o Brasil consiga virar esse jogo a favor dos pacientes”, avalia Maira.

Na reunião, o ministro também concordou com a necessidade de uma revisão dos Protocolos e Diretrizes Clínicas e Terapêuticas (PDCTs) para o câncer de mama metastático para discutir a inclusão de alternativas de terapia alvo para tratamento do câncer de mama metastático no SUS. Hoje esses tratamentos encontram-se indisponíveis para pacientes que enfrentam a doença neste estágio na rede pública de saúde. Segundo ele, os protocolos clínicos passarão por uma revisão geral, que contará, além da equipe técnica do Ministério da Saúde, com a participação de sociedades médicas especializadas e grupos de pacientes da sociedade civil organizada.

O custo de novas terapias é um tema com grande impacto no acesso dos pacientes aos tratamentos adequados. Sandro Martins, Coordenador Geral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, representante da Secretaria de Atenção a Saúde (SAS), também presente no encontro, fez esclarecimentos sobre a importância de se discutir a precificação de medicamentos no Brasil, que precisa urgentemente ser revisada. A determinação dos preços de tratamentos é realizada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Outro tema trazido pela Femama foi o Projeto de Lei 3.752/12, que solicita a realização do diagnóstico de câncer em no máximo 30 dias na rede pública de saúde. Apesar de o projeto ter sido retirado da pauta da Comissão de Seguridade Social e Saúde a pedido do Ministério da Saúde, Ricardo Barros apoiou medidas para agilizar o diagnóstico do câncer no país como capacitação em profissionais e investimento no diagnóstico precoce.

A presidente da Femama discutiu com o ministro as dificuldades para realização do diagnóstico diferencial de nódulos na mama, que determina se estes são benignos ou malignos, além dos entraves na investigação endoscópica e biópsias para diagnóstico de câncer no SUS. “A demora nesses procedimentos colabora com o alto índice de diagnósticos avançados na rede pública, o que onera todo o sistema de saúde. Diagnósticos tardios, além de reduzir as chances de cura da paciente, exigem cirurgias mais complexas e tratamentos oncológicos de ponta, com custos maiores”, declara Maira.

ENDOSSANDO

Rede Lojacorr anuncia parceria com a BR Consórcios

A Rede Lojacorr acaba de firmar parceria com a BR Consórcios e criaram a Rede Lojacorr Consórcios, que terá como foco a comercialização de consórcios de imóveis, automóveis, motocicletas e serviços. Os créditos variam entre R$ 7 mil e R$ 300 mil e o processo de venda e operacional será realizado online, reduzindo assim a emissão de papel, e facilitará o dia a dia dos corretores e clientes. Hoje, a Rede Lojacorr conta com a força de vendas de mais de 800 corretores de seguros, distribuídos em mais de 250 municípios do país, que irão realizar a comercialização desses produtos.

O mercado de consórcios tem conquistado os brasileiros, e só neste ano – de janeiro a abril – já foram concedidos R$ 14,01 bilhões de credito nos diversos produtos, em todo país. Com a união das duas empresas, o corretor de seguros terá em seu portfólio, um produto inovador e que vem completar a sua oferta de soluções, afirma o vice-presidente da Rede Lojacorr, Diogo Arndt Silva. “Dessa forma, o mesmo poderá não só trabalhar a sua carteira de clientes já existentes, mas também ampliá-la igualmente, os novos clientes, poderão também fazer parte da carteira de segurados, ou seja, consórcio e seguros se completam. Outro ponto importante é a possibilidade de fidelização do cliente, visto que o consórcio possui como característica o relacionamento de médio e longo prazo”, enfatiza ele.

O presidente da BR Consórcios, Rodolfo Montosa, explica que a Rede Lojacorr utilizará toda a sua expertise comercial, por meio da sua rede de corretores e terá a responsabilidade de ofertar e distribuir os vários planos de consórcios. “A BR Consórcios fará a administração dos grupos de consórcios, além de apoiar comercialmente os corretores com sua rede de gerentes distribuídos pelo Brasil”, revela.