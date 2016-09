SEG NOTÍCIAS – Pacientes dizem estar dispostos a pagar por melhor atendimento

Em 2015 foram realizadas no Brasil 586 milhões de consultas médicas. Segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS), desse total, 42%, ou seja, 244 milhões foram realizadas por operadoras de saúde e os outros 58% ou 342 milhões foram realizadas pela Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, uma das maiores reclamações dos pacientes, sejam eles dos planos de saúde, ou do próprio SUS, é com relação ao atendimento e serviço prestados.

Em setembro de 2015, surgiu o aplicativo Docway, trazendo um conceito para o segmento e resgatando um dos principais valores da medicina humanizada. Já que com ele, o paciente pode ter atendimento na hora e no local em que precisar. A ferramenta é um sucesso em todo o país e já está presente em todas as capitais e mais de 100 cidades do interior. “Na maioria das vezes em que precisamos de tal atendimento, sofremos com a demora ou até mesmo o descaso de quem está prestando o serviço”, explica Fábio Tiepolo, idealizador do projeto.

Em pesquisa recente realizada, o aplicativo perguntou a seus usuários se eles estariam dispostos a pagar mais por um melhor atendimento, e, 60% dos entrevistados, disseram que sim. Na mesma pesquisa, quando perguntados sobre o valor que estariam dispostos a pagar, a resposta dada foi em média R$ 200. ‘Eu sempre serei defensor da medicina humanizada. Em uma pesquisa que realizamos com os pacientes na Docway, 60% deles disseram estar dispostos a pagar a consulta particular para terem um atendimento diferenciado’, comenta.

Segundo a análise feita pela empresa, pacientes têm seus planos de saúde para o caso de serem diagnosticados com doenças que possam trazer grandes despesas, não se preocupando com as consultas e a qualidade deste serviço. “Eles não estão preocupados com as consultas, apesar de utilizarem o sistema que dá passe livre para tal. A média de consultas por vida nas operadoras de saúde é de cinco consultas ao ano, segundo dados da ANS”, explica Tiepolo.

Segundo Fábio, a grande vantagem do Docway está justamente aí, já que o aplicativo preza não só pela humanização do atendimento, como pela praticidade. “O atendimento domiciliar resgata valores da medicina tradicional e aproxima o médico do paciente e de sua família, tornando o ambiente propício para a evolução da relação médico-paciente, de forma sustentável economicamente”, completa.

O Brasil tem déficit aproximado de 407 milhões de consultas, situação que pode ser observada em diversos municípios e as grandes filas de pacientes. Por isso, para Tiepolo, não vai demorar muito para que os pacientes optem pelo melhor serviço, independentemente do valor, já que o aplicativo alia conveniência e praticidade, que é o desejo de todos. “O Docway é uma solução rápida de localizar um médico próximo e marcar uma consulta para quando desejar. Desta forma, as pessoas podem ter um atendimento mais pessoal, na segurança e conforto da própria casa, de forma exclusiva e particular”, finaliza o empresário.

.

Versão simplificada do Seguro Aluguel – O atual momento político e econômico do Brasil está movimentando alguns setores, entre eles o imobiliário. Diante do cenário, empresas e consumidores estão buscando diversificação de produtos que caibam no planejamento financeiro. Pensando nisso, a Porto Seguro lança o Porto Seguro Aluguel Básico, que substitui o fiador no momento da locação e é uma alternativa com o valor reduzido que atende as principais necessidades dos inquilinos e dos proprietários dos imóveis.

O novo produto chega para complementar a cartela de opções já oferecidas pelo Porto Seguro Aluguel e visa oferecer ao inquilino, com um custo diferenciado, uma alternativa para a locação mais simples e eficiente com a qualidade e a segurança oferecidas pela companhia, além do acesso ao Clube de benefícios da Porto Seguro. Aos proprietários, o produto garante mais tranquilidade, pois, ao contratar a cobertura básica e opcional para os casos de atraso do pagamento do aluguel, IPTU e condomínio, a seguradora garante o recebimento do valor.

“Um cenário econômico adverso, como o que estamos vivendo, pede criatividade das empresas para atender a nova necessidade de proprietários e locatários. Esse lançamento se encaixa perfeitamente neste momento por ser mais acessível para quem está fechando um contrato de locação. Com ele, aumentamos as opções ao inquilino, além de oferecer segurança, agilidade e simplicidade em um momento tão importante”, comenta Luiz Henrique, superintendente de Riscos Financeiros e Capitalização da Porto Seguro.

.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Workshop em Florianópolis – Corretores de seguros de Florianópolis participaram na tarde da última quinta-feira, dia 1º, de um workshop promovido pela Argo Seguros. A companhia utilizou o encontro para apresentar com mais detalhes seus produtos – especialmente o Transportes, seu principal segmento de atuação – e as vantagens da plataforma digital Protector, que oferece 11 seguros diferentes, a maioria de Responsabilidade Civil Profissional.

O evento contou com a presença de executivos das principais corretoras da região e também com a diretoria do Sincor-SC, juntamente com seu presidente, Auri Bertelli. Pela Argo Seguros, participaram Salvatore Lombardi Jr, diretor de Transportes e de Relacionamento com o Mercado; Ivor Moreno, gerente de Transportes; Fernanda Bizarria, subscritora de Transportes; Vanderlei Moghetti, gerente de Sinistros; e Fernando Cantreras, coordenador de Marketing B2B.

“Como a região sul é muito importante para nós, especialmente para a área de Transportes, aproveitamos esse evento para nos apresentar pessoalmente, mostrar o que somos capazes de oferecer, e estreitar o relacionamento com o nosso único parceiro comercial, que é o corretor de seguros. Ficamos muitos felizes com a recepção e esperamos construir ótimos negócios por aqui em breve”, explicou Salvatore.

.

CCS-RJ recebe diretor da Mapfre Seguros

O Clube Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) recebe, para o almoço de setembro, o Diretor Territorial da Mapfre Seguros no Rio de Janeiro, Daniel Protásio. No próximo dia 15, o executivo irá discorrer sobre fatos atuais do mercado de seguros e será ainda homenageado pelos associados do Clube. O encontro será no restaurante Aspargus (Rua Senador Dantas, 74, 17º andar – Centro), a partir das 12h30.

.

SEGURO CIDADÃO

Idoso – I – Projeções das Nações Unidas indicam que uma em cada nove pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. Essa realidade também se reflete no Brasil. Até 2025, estima-se que o país tenha mais de 34 milhões de idosos. Atenta a essa realidade, a Fundación Mapfre desenvolveu uma parceria com a Escola de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) para a elaboração de oficinas de capacitação destinadas a entidades públicas que trabalhem com o público idoso.

As atividades serão coordenadas por Wilson Jacob-Filho, professor titular da USP e diretor do serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e estão previstas para acontecer até novembro em parceria com diversas entidades paulistanas que desenvolvem trabalhos com esse público. Nas oficinas, os programas “Com maior Cuidado” e “Segurança Viária para Idosos”, iniciativas da Fundación Mapfre, serão abordados de maneira dinâmica, com exemplos práticos de como idosos podem evitar acidentes no dia a dia. O conteúdo também será direcionado à capacitação de cuidadores e profissionais de diferentes áreas correlatas.

As oficinas do programa “Com maior Cuidado” têm o objetivo de informar familiares e funcionários que lidam com pessoas acima de 60 anos e os próprios idosos sobre como prevenir e reagir com rapidez em casos de acidente ou em situações de emergência, como as ocorridas dentro de casa, que representam cerca de 70% das intercorrências com idosos, segundo o Ministério da Saúde.

Assim como no lar, os idosos devem zelar pela segurança no trânsito, tanto como pedestres ou como motoristas. Por isso, a Fundácion Mapfre também oferecerá atividades do programa “Segurança Viária para Idosos”, desenvolvido com a principal finalidade de conscientizar por meio de ações educativas a adoção de medidas seguras no trânsito, para redução do número de acidentes e atropelamento envolvendo este público. Com essas iniciativas, a entidade pretende oferecer dicas e informações ao público foco e familiares para enfrentar os novos desafios que a maturidade traz.

Para participar das oficinas basta comparecer aos locais das atividades. A programação completa e outras iniciativas desenvolvidas pelo Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas, da FMUSP estão disponíveis na página www.gerosaude.com.br.

.

Idoso – II – A ANS deu início à implementação do projeto Idoso Bem Cuidado com a formalização, nesta terça-feira, da adesão das operadoras e prestadores de serviço à iniciativa. Ao todo, 64 propostas foram selecionadas de um total de 74 recebidas pela Agência. O número de projetos que serão implementados é quatro vezes superior ao que tinha sido inicialmente previsto, o que demonstra o interesse do setor em desenvolver medidas para aprimorar o cuidado à saúde da pessoa idosa no país.

Inicialmente, a iniciativa será desenvolvida em forma de experiência piloto. Ao longo de um ano, a ANS irá monitorar e mensurar os resultados da aplicação das medidas de cada participante, e os modelos que se mostrarem viáveis poderão ser replicados para o conjunto do setor, de forma a estimular mudanças perenes no sistema de saúde.

“O Idoso Bem Cuidado é um dos principais projetos de indução da qualidade da ANS. Com ele, queremos promover a melhoria contínua na prestação de serviços com resultados efetivos na saúde dos beneficiários”, afirma a diretora de Desenvolvimento Setorial da ANS, Martha Oliveira. “A proposta é apoiada em duas premissas: a mudança da prestação dos serviços, com a implementação de um modelo de cuidado mais organizado e eficiente para o idoso e também para o sistema de saúde, e a adoção de modelos de remuneração alternativos ou complementares ao que é atualmente utilizado – fee-for-service, ou seja, pagamento por procedimento ou serviço”, explica.

O modelo de cuidado que está sendo proposto pela ANS às operadoras e prestadores é composto por cinco níveis de cuidado: acolhimento, núcleo integrado de cuidado, ambulatório geriátrico, cuidados complexos de curta duração e cuidados longa duração. O maior destaque está nos três primeiros níveis, ou seja, nas instâncias leves de cuidado. “O reconhecimento precoce do risco reduz o impacto das condições crônicas na funcionalidade do idoso, fazendo com que seja possível monitorar a saúde e não a doença. Com isso, a pessoa pode usufruir seu tempo a mais de vida com qualidade”, destaca Martha Oliveira.

Um ponto fundamental para que as mudanças ocorram é a coordenação do atendimento prestado desde a porta de entrada no sistema e ao longo de todo o processo de cuidado. Espera-se, com isso, evitar redundâncias de exames e prescrições, interrupções na trajetória do usuário e complicações e efeitos adversos gerados pela desarticulação das intervenções em saúde. Como consequência, será possível observar a utilização mais adequada dos recursos do sistema como um todo – tanto por profissionais de saúde quanto pelo próprio paciente. O modelo proposto reforça também a necessidade de integração do cuidado por meio da figura do navegador – profissional de saúde que tem a responsabilidade de conduzir e articular os diferentes momentos do percurso do paciente pela rede assistencial.

Em relação à remuneração, está sendo proposta a adoção de modelos alternativos capazes de romper com a sucessão de consultas fragmentadas e descontextualizadas da realidade social e de saúde da pessoa idosa.

A ANS vai monitorar e mensurar os projetos através do acompanhamento de uma série de indicadores. Os obrigatórios são: número de consultas (com médico generalista, especialistas e equipe interdisciplinar); taxa de readmissão hospitalar; frequência e tempo médio de internação; frequência de idas a emergência; índice de retorno ao médico de referência; utilização de instrumentos específicos de medição de saúde de idosos; modelo de remuneração integrado com o modelo assistencial; percentual de idosos assistidos pelo “navegador” (profissional de saúde que tem a responsabilidade de conduzir e articular os diferentes momentos do percurso do paciente pela rede assistencial); e percentual de utilização de sistema de informação integrado. Atualmente, os brasileiros com 60 anos ou mais representam aproximadamente 11% do total da população. Estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apontam que o número de pessoas com idade superior a 60 anos no Brasil deve aumentar em torno de cinco pontos percentuais nos próximos 30 anos. Na saúde suplementar, a participação de idosos é bastante expressiva, especialmente entre as mulheres, as quais apresentam uma participação relativa superior à observada para o total da população. Dos cerca de 50 milhões de vínculos de beneficiários a planos privados de assistência médica no Brasil, 12,5% referem-se a pessoas com 60 anos ou mais.

A movimentação dos idosos beneficiários de planos de saúde apresenta um potencial para o aumento dos gastos do sistema em função das especificidades do próprio processo de envelhecimento, que apresenta características de morbimortalidade distintas dos demais grupos etários da população, em função da maior prevalência de doenças crônicas que demandem acompanhamento de longa duração por profissionais da área de saúde.

.

Petição – O ministro da Saúde, Ricardo Barros, recebeu na quinta-feira 1/9/2016 mais de 250 mil assinaturas da população brasileira vinculadas à petição da Campanha Por Mais Tempo, realizada em 2015 nacionalmente, com o pedido de que o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilize tratamentos mais adequados para as pacientes com câncer de mama metastático, fase da doença em que o tumor já atingiu outros órgãos do corpo.

A presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), Maira Caleffi, conduziu a entrega das assinaturas ao ministro, representando também Instituto Oncoguia e Roche – demais realizadores da campanha. A médica destacou a importância de médicos, associações de pacientes, indústria e sociedade civil unirem esforços para apoiar uma causa tão urgente, como a do câncer de mama metastático, devido ao impacto social da doença e incremento de tempo de vida que as inovações da ciência possibilitam às pacientes.

“Com a perspectiva crescente das pacientes viverem mais com o câncer de mama mesmo nos estágios mais avançados, o debate sobre esta fase da doença é cada vez mais relevante. Precisamos tornar os avanços da medicina acessíveis no sistema público a todas as pacientes com a doença, pois elas hoje vivem a dura realidade de lutar contra o tumor e ainda pelo direito de viver mais. Ao contrário do que acontece no sistema privado de saúde, onde novas tecnologias estão disponíveis. Há uma disparidade de atendimento sem precedentes”, reforça a presidente da Femama.

O ministro Ricardo Barros acolheu as assinaturas referentes à campanha e se comprometeu pessoalmente em liderar uma discussão no sentido de revisar os Protocolos e Diretrizes Clínicas e Terapêuticas (PDCTs) para incluir alternativas de terapia alvo para pacientes com câncer de mama metastático.

No Brasil, de todos os novos casos de câncer diagnosticados anualmente, o câncer de mama representa 22%. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam quase 58 mil novos casos da doença em 2016. Hoje, sabe-se que aproximadamente 50% das pacientes atendidas pelo sistema público de saúde no Brasil descobrem a doença em estágio avançado. Dados em escala mundial indicam que até 30% dos casos evoluem para o estágio metastático, quando o tumor já atingiu outros órgãos do corpo.

A campanha “Por Mais Tempo – um Novo Olhar sobre o Câncer Metastático”, realizada por Femama, Instituto Oncoguia e Roche, teve como objetivo ampliar o conhecimento da população sobre o câncer de mama metastático, bem como debater a necessidade de acesso ao tratamento mais adequado para as pacientes com esta doença, para que elas tenham mais tempo e qualidade de vida. A iniciativa ganhou relevância nacional, por meio da ampla cobertura da imprensa e repercussão em redes sociais, e engajou influenciadores e sociedade civil.

.

ENDOSSANDO

Seguros populares – A rede de franquias de seguros É Seguro está lançando seguros populares até R$ 50 mensais para popularizar a cobertura de bens como motos, carros e residências. O objetivo da rede recém lançada no mercado, que já conta com nove franquias em operação, é oferecer apólices para quem não tem recursos hoje suficientes para resguardar o que conquistou e acaba ficando desprotegido em casos de roubos ou danos.

Os seguros disponíveis nessas categorias são: Motocicletas: motos de qualquer marca, ano ou cilindrada, sem distinção de categoria (particular ou profissional), a partir de R$ 40 mensais ou R$ 1,30 por dia. O seguro é contra roubo ou furto e dá assistência de guincho até 200 km; Veículos: todos os veículos (carros e caminhonetes), mesmo aqueles recusados pela maioria das seguradoras por terem mais de 20 anos de uso, a partir de R$ 50 mensais ou R$ 1,70 por dia. A cobertura também é contra roubo/furto e assistência de guincho até 200 km; e Residencial: Casa ou apartamento a partir de R$ 50 mensais ou R$ 1,70 por dia. A cobertura é contra roubo, incêndio, vendaval, quebra de vidros e responsabilidade civil. Para ter direito a cinco assistências domiciliares grátis por ano, basta pagar mais R$ 13,08 mensais, ou R$ 0,44 ao dia.

A assistência domiciliar cobre os seguintes serviços: chaveiro, encanador, eletricista, desentupimento, check-up residencial (revisões nas instalações elétricas e hidráulicas), lubrificação de dobradiças e fechaduras, substituição de telhas, limpeza de caixa d’água, limpeza de calhas e locação de caçambas.

.

MetLife conquista Latam Insurance Review pelo terceiro ano consecutivo

A MetLife, líder global em soluções para vida, previdência e planos odontológicos, é tricampeã do prêmio Latam Insurance Review na categoria “Melhor Provedor de Benefícios Empregatícios (Employee Benefits)”. A celebração realizada em 31 de agosto, em São Paulo, foi organizada pela revista “Insurance Review” e considerou a performance da MetLife e suas parcerias com clientes e corretores para o desenvolvimento da carteira de benefícios para funcionários.

“Ser reconhecido em um ano tão desafiador como 2016 mostra que estamos no caminho certo ao desenvolver soluções que promovam um sólido ambiente de negócios, estreitando ainda mais nossas relações comerciais”, destaca Gustavo Toledo, diretor comercial regional para o Canal Corretores da MetLife.

Nos últimos anos, a companhia vem se destacando no mercado pela criação de soluções inovadoras para expansão de novos negócios no Brasil. Neste ano, a companhia lançou uma plataforma que inova a maneira como os corretores fazem e administram seus negócios em todo o país, facilitando a administração de apólices voltadas para pequenas e médias empresas.