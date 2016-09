SEG NOTÍCIAS – Nível de emprego pode adiar retomada do mercado de planos de saúde

O mercado brasileiro de planos de saúde médico-hospitalares fechou agosto com 48,59 milhões de beneficiários. O número representa uma queda de 3,3% em relação ao mesmo mês de 2015, o que corresponde a perda de 1,63 milhão de vínculos. Na avaliação do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess), considerando o atual nível de endividamento das famílias brasileiras e o comportamento do mercado de trabalho, ainda há um potencial risco de agravamento do quadro de beneficiários nos próximos meses. A avaliação consta do boletim Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), produzido pelo Iess com base nas recentes atualizações das bases de dados do setor de saúde suplementar.

“Por mais que exista sinais de melhora de expectativa da economia brasileira, não vemos, por enquanto, indícios concretos de melhoria do emprego formal, o grande fator sustentador de vínculos de planos de saúde”, avalia Luiz Augusto Carneiro, superintendente executivo do Iess. Os planos coletivos empresariais, um benefício concedido pelas empresas a seus funcionários, representam 66,4% do total de contratações.

O Iess também sugere cautela na análise dos dados mensais. Em agosto em comparação a julho, as contratações representaram um leve aumento, de 0,07%, ou acréscimo de 32,1 mil vínculos. “Pode ser que tenha ocorrido algum episódio especial ou um ajuste de base de dados”, observa Carneiro, referindo-se ao sistema de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Como o saldo de empregos tem apresentado queda ao longo do ano, segundo o Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Saúde, e as principais consultorias econômicas indicam que os níveis de emprego pré-crise só devem ser retomados a partir de 2018, o Iess acredita que não há sinais suficientemente sólidos para apontar uma recuperação ou estabilização da base de beneficiários.

“O grau de endividamento das famílias está em 43,7%, segundo o Banco Central, um patamar historicamente bastante elevado, o que mostra que a população já está com baixa capacidade para retomar consumo e investimento. Isso repercute na economia e, dessa forma, a retomada do crescimento da economia e, por extensão, do nível de emprego, pode demorar”, pondera.

Pelo terceiro mês seguido, o total de beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares diminuiu para todas as operadoras de planos de saúde, exceto as medicinas de grupo nos 12 meses encerrados em agosto. Para essas operadoras, o total de vínculos das apresentou alta de 1,3% no período. Com isso, essas empresas passaram a atender 17,5 milhões de beneficiários, 229,7 mil a mais do que em agosto de 2015.

No período analisado, a NAB constatou queda de 3,3% no total de beneficiários, considerando todo o conjunto do mercado de operadoras de planos de saúde (seguradoras, medicinas de grupo, autogestões, cooperativas e filantrópicas). O que significa menos 1,6 milhão de vínculos. A retração foi fortemente puxada pelo resultado das cooperativas médicas, que perderam 1,3 milhão de beneficiários (um milhão apenas na Região Sudeste), representando uma queda de 6,5% entre agosto de 2016 e o mesmo mês do ano anterior.

Mesmo com a queda, as cooperativas ainda atendem a maior fatia dos beneficiários de planos médico-hospitalares: são 18,1 milhões de beneficiários ou 37,5% do total. Já as medicinas de grupo respondem por 17,5 milhões de vínculos ou 36,2% do total. As seguradoras especializadas em saúde atendem 6,8 milhões de beneficiários (14%); as autogestões, 4,9 milhões (10,2%); e as filantrópicas, 1 milhão (2,2%).

A Região Norte do Brasil foi a que, proporcionalmente, mais perdeu beneficiários. Entre agosto de 2016 e o mesmo mês de 2015, o total de vínculos com planos de saúde recuou de 1,9 milhão para 1,8 milhão. Queda de 6,3%. Em números absolutos, contudo, os 117.831 mil vínculos desfeitos na Região Norte não representam 10% do total de beneficiários que deixo de contar com um plano de saúde na Região Sudeste. No total, foram 1,2 milhão de vínculos extintos. O que representa recuo de 3,8% A região ainda conta com 29,9 milhões de beneficiários.

Os planos de saúde exclusivamente odontológicos continuam a crescer. Após superar a marca 22 milhões de beneficiários em julho deste ano, o segmento cresceu 2,3% em agosto, chegando a 22,3 milhões de vínculos. Acréscimo de 520,9 beneficiários em 12 meses.

Se a Região Norte foi a que mais perdeu vínculos de planos médico-hospitalares, também foi a que registrou o maior crescimento porcentual nos planos exclusivamente odontológicos: 5,4%. Um acréscimo de 54,9 mil beneficiários nos 12 meses encerrados em agosto. Já a Região Nordeste teve o maior avanço no número absoluto de beneficiários: 131,1 mil. Alta de 3,2%. No Centro-oeste, foram registrados 16 mil novos vínculos (impulso de 1%); e no Sul, 10,2 mil (leve alta de 0,5%).

O Sudeste foi a única região que apresentou retração no total de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos. No período analisado, houve leve recuo de 0,4%. O que representa 54,6 mil vínculos a menos. As medicinas de grupo foram as operadoras a apresentar o melhor resultado: alta de 34,9%. No período, passaram a atender 1,3 milhão de novos beneficiários. No total, as medicinas de grupo atendem 4,9 milhões de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos.

As seguradoras especializadas em saúde passaram a atender mais 27,6 mil beneficiários de planos exclusivamente odontológicos (elevação de 3,3%); e as cooperativas médicas, 14,2 mil (alta de 3,6%). Por outro lado, as operadoras de odontologia de grupo perderam 799,6 mil vínculos (queda de 5,9%); as filantrópicas, 3,4 mil beneficiários (recuo de 3,1%); as autogestões, 1,4 mil (redução de 1,6%); e as cooperativas médicas, 8,1 mil (leve retração de 0,3%).

Bicicletas de alto valor agregado possuem seguro

Na contramão do setor de bicicletas, que em geral apresentou queda de 30% na produção, as chamadas “bikes de alto valor agregado” tem despertado cada vez mais o interesse dos consumidores. A fabricação desses modelos – que envolvem as categorias esporte/competição, recreação/lazer e mobilidade urbana – aumentaram sua participação no mercado de 26,5% em 2006 para 40,6% em 2013, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

No caso específico das bicicletas voltadas para a categoria esporte & competição, onde os ciclistas buscam desempenho e eficiência, os investimentos em produtos mais leves e com maior tecnologia elevaram muito o valor das bikes, que podem apresentar preços entre R$ 3 mil e R$ 60 mil. Apesar do alto investimento, estima-se menos de 10% dessas bicicletas tenham seguro.

De olho nesse mercado promissor, uma seguradora desenvolveu um produto para proteger as bikes desse segmento, mesmo que o dono inclua posteriormente outros assessórios de maior valor. Por exemplo, se um ciclista investir R$ 3 mil em peças para incrementar uma bicicleta avaliada em R$ 4 mil, ele poderá fazer o seguro de R$ 7 mil. Para isso, basta enviar as notas fiscais das peças alteradas e esperar pela confirmação da seguradora que o valor total da bike foi incrementado.

“Muita gente pensa apenas em roubo, mas a nossa experiência revela que 47% dos casos de sinistros estão relacionados a acidentes, muitos deles em treinos”, explica Janete Tani, gerente de Riscos Patrimoniais da Argo Seguros. As coberturas oferecidas são para roubo e furto qualificado, acidentes e danos causados a terceiros (Responsabilidade Civil), e alcançam todo o território nacional.

Outra facilidade é o aplicativo para celular “Bike Protector”, que permite ao segurado a contratação 100% online. “Basta que o segurado envie a foto da bicicleta, do número de série, do grupo (câmbio dianteiro, traseiro e pedivela) e da nota fiscal. Se não tiver nota, o sistema irá gerar um voucher. Tudo muito rápido e simples”, garante a executiva. Ao contrário do que muita gente imagina, o seguro para bicicletas não é caro. Em média, o valor fica em tono de R$ 800 por ano para modelos de R$ 10 mil.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Saúde Suplementar foi tema de debate pela Aida

No último dia 20 de setembro, a Aida, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) realizou o evento, no auditório da universidade, que teve como foco a Saúde Suplementar. “Hoje o grande pilar para se avançar nas questões da saúde é a informação, por esse motivo é muito importante que a universidade seja uma parceira na disseminação da cultura dos dilemas e do valor da Saúde Suplementar”, explica Solange Beatriz Palheiro Mendes, presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde).

Os temas abordados foram Direitos Humanos, Democracia e Relações Privadas na Saúde pela professora Maria Garcia, Coordenadora do MBA em Gestão e Direito Educacional da PUC/SP; Presente e Futuro da Saúde Suplementar no Brasil: a necessidade de mudança no custeio dos serviços médicos-hospitalares, por Solange Beatriz, tendo como debatedor Aloysio Villarino, professor Universitário da PUC.

Os aspectos jurídicos da saúde pública e suplementar no Brasil, o ressarcimento ao SUS e outras questões polêmicas, por Jaqueline Suryan, advogada em Seguros, Resseguro e Previdência Privada; A aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento das decisões judiciais de saúde suplementar, pela advogada Angélica Lucia Carlini, vice-presidente do GNT de Novas Tecnologias, sócia da Carlini Advogados, Consultora e integrante da Comissão de Assuntos Jurídicos da Cnseg, tendo como debatedora, Renata Rocha, doutora em Filosofia do Direito da PUC/SP.

Segundo Milena Fratin, presidente do GNT de Saúde Suplementar da Aida responsável pela abertura e a coordenação do evento, ele “foi muito positivo, o nível do debate foi excelente e apesar de esse ser o primeiro evento que fazemos em conjunto com uma universidade, pretendemos continuar essa parceria, pois o que nós também almejamos é trazer a informação de Saúde Suplementar para o meio acadêmico”.

SEGURO CIDADÃO

Medicamentos são a terceira causa de morte, seguida por doenças vasculares e câncer

Entre as atividades da 21ª edição da Conferência Mundial Wonca, promovida pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) no Rio de Janeiro entre os dias 2 e 6 de novembro no Riocentro, Peter Gotzche, diretor do Centro Cochrane Nórdico, apresentará a conferência “Por que tão poucos pacientes se beneficiam dos medicamentos que tomam e por que muitos são mortos por eles?”, com exposição de dados de pesquisa que aponta os medicamentos como a terceira principal causa de mortes, atrás apenas de doenças cardiovasculares e câncer.

“200 mil pessoas morrem por uso de medicamentos por ano nos EUA. Qualquer medicamento tem entre 20 e 40 advertências com contraindicação e precauções. Nenhum médico sabe todas elas”, explica Gotzche, que ministrará a conferência em 3 de novembro.

Ainda segundo Gotzche, que é investigador de danos médicos, os médicos receitam aos pacientes medicamentos que não deveriam se levassem em conta a interação com outros medicamentos e alimentos, por exemplo. Ele ainda afirma que os fármacos não são tão úteis quanto se imagina e que precisamos, já nos próximos anos, tomar um volume menor de medicação. “Se fizermos isso e formos cuidados, poderemos viver mais e melhor. Os medicamentos possuem muitos efeitos secundários e os pacientes não se dão conta de quando seu uso representa uma piora. Muitos continuam com o tratamento após essas manifestações por indicação do médico e temos idosos que tomam torno de cinco medicamentos por dia sem saber como essas substâncias interagem entre si. Algumas destas interferem no metabolismo de forma a causar danos que nem os próprios médicos conhecem”, explica.

A 21ª edição da Conferência Mundial Wonca terá uma grade internacional com nomes de destaque da medicina de família e comunidade de países que são referência na especialidade, além de profissionais da saúde que atuam na área multidisciplinar. É a primeira vez que o evento será sediado no Brasil, com participação de palestrantes e congressistas de mais de 80 países para integração, troca de experiências e atualização de conhecimento técnico e científico. A grade preliminar pode ser acessada em www.wonca2016.com/index.php.

As discussões do Wonca 2016 estão baseadas nos sistemas de saúde de países e cidades com condições socioeconômicas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo: proporcionar o melhor acesso e qualidade de vida à população com o menor número de intervenções médicas desnecessárias possíveis”, ressalta Gustavo Gusso, presidente do Wonca 2016 e diretor científico da SBMFC.

Obesidade – Um novo medicamento para o tratamento da obesidade, aprovado em março pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e com previsão de chegar às farmácias entre setembro e outubro, será um dos temas de discussão dos médicos nutrólogos no Congresso Brasileiro de Nutrologia, em São Paulo. O Saxenda tem princípio ativo liraglutida, também presente no medicamento Victoza, que foi lançado no país em 2010 para tratar o diabetes e que vinha sendo amplamente utilizado para combater a obesidade.

O presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), Durval Ribas Filho, defende que é necessário fazer avanços na área dos medicamentos para a obesidade, enquanto a Câmara dos Deputados não libera os medicamentos inibidores do apetite que já eram utilizados no Brasil. “A obesidade é uma doença crônica e, como qualquer outra, necessita de apoio medicamentoso para ser combatida”, afirma.

A discussão no Congresso também vai chamar atenção para a prescrição indevida de alguns medicamentos. “Utilizar um remédio para outros fins é arriscado. Principalmente quando existem efeitos colaterais. É importante que o paciente seja acompanhado de perto”, esclarece o Durval. O novo medicamento, segundo ele, poderá ser uma alternativa aos pacientes que precisam de tratamento. “A liraglutida imita um hormônio produzido naturalmente pelo organismo responsável pela saciedade”, pondera.

Nos últimos anos, houve um grande crescimento no número de pessoas com obesidade. Em 2006, 47,2% dos homens e 38,5% das mulheres estavam acima do peso. Em 2011, esses índices já eram de 52,6% e 44,7%, respectivamente. Segundo o novo Relatório Global de Nutrição de 2016, 44% dos países enfrentam “níveis muito severos” de obesidade. Esse estudo independente é feito anualmente em 129 países e avalia os progressos de cumprimento das metas nutricionais em padrões globais, estabelecidas pela Assembleia Mundial de Saúde.

O XX Congresso Brasileiro de Nutrologia será realizado entre os dias 6, 7 e 8 de outubro, em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569 – Consolação). O evento receberá grandes nomes nacionais e internacionais especializados em nutrologia, como o Richard Atkinson, Cofundador da Associação Americana de Obesidade e Professor de Medicina Molecular do Instituto Suíço Karolinska.

Semana Nacional de Trânsito – O Porto Seguro Auto participa até o dia 25 de setembro a II Semana Nacional de Trânsito de Niterói. Durante a semana, quem participar do evento, poderá assistir palestras sobre prevenção de acidentes, dicas de reparos mecânicos, e participar de um passeio ciclístico. O destaque das palestras é a que será ministrada pelo professor Leandro Karnal, sobre “A liquidez do mundo e a ética das relações humanas com o trânsito e meio ambiente”. Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de setembro pelo telefone (21) 2109-8400 ou pelo e-mail jose.antoniojunior@portoseguro.com.br.

A participação do Porto Seguro Auto em ações como esta vai ao encontro de uma das principais campanhas da companhia, o Trânsito+gentil, que incentiva a prática da gentileza como meio de evitar situações estressantes no tráfego, valorizando as atitudes de quem dirige com segurança.

