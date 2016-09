SEG NOTÍCIAS – CPI do Dpvat promove audiência pública em Fortaleza

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que analisa irregularidades na concessão do Seguro Dpvat realiza hoje uma audiência pública em Fortaleza (CE), atendendo a requerimento do deputado Odorico Monteiro (Pros-CE), que coordenará os trabalhos.

Foram convidados para o debate o representante do Conselho Federal da OAB, Valdetario Andrade Monteiro; o diretor jurídico da Seguradora Líder, Marcelo Davoli Lopes; o delegado titular da Delegacia de Acidentes e Delitos de Trânsito da Polícia Civil do Ceará, César Wagner; diretor do Samu-CE, João Vasconcelos Sousa; e os deputados estaduais José Sarto Nogueira (PDT) e Fernando Hugo Colares (PP), presidente e relator da CPI do Dpvat no Ceará.

A audiência acontece na Assembleia Legislativa.

.

Corretoras driblam crise com novo sistema de gerenciamento de risco

A CMA anunciou ter desenvolvido um novo sistema de controle de risco, que permite acompanhar todos os investimentos dos clientes em tempo real, para todos os segmentos, inclusive aplicações em renda fixa e mercado futuro, o CMA Risk Management.

De acordo com Daniel Bunduki, gerente de Produtos da CMA, diversas corretoras estão buscando minimizar os riscos de prejuízos. “Elas apostaram no sistema e estão contentes com os resultados. Conseguiram driblar os percursos da crise”, afirma .

O CMA Risk Management oferece uma tela semelhante ao radar utilizado na aviação, onde a corretora pode ter as posições de milhares de clientes facilmente monitoradas, permitindo a instituição tomar as atitudes de controle que julgar necessárias.

Todos os tipos de investimentos dos clientes da corretora são acompanhados simultaneamente, nos mercados futuro, a vista, de moedas e de renda fixa.

Possui ainda gestão patrimonial e de risco, facilmente integrado a qualquer sistema de BackOffice, inclusive a aplicações proprietárias da instituição. O mecanismo consolida todos os dados sobre cada cliente em apenas uma tela, facilitando a gestão de suas posições em renda fixa, variável, operações, garantias, lucros/prejuízos de forma individual e bastante simples e intuitiva.

Para Luiz Eduardo Sampaio, responsável pela área de Controle Corporativo de Riscos da Corretora Socopa e do Grupo Paulista, que desde 2014 utiliza o sistema, o CMA Risk trouxe potencialidades que foram aproveitadas para atualizar as rotinas internas de gestão e de controle, baseadas numa visão mais completa das posições diárias dos clientes, em tempo real.

“A CMA Risk Management é uma ferramenta com boa relação de custo-benefício e tem apresentado uma programação de versionamento satisfatória, visando melhorar a performance e os modelos de risco, e refletir as novas práticas e conceitos de mercado, como o “Simulador”, por exemplo, em aderência ao projeto IPN”, destaca Sampaio.

.

Advogado – I – Consumidores de planos de saúde vêm há um bom tempo sofrendo por conta das ilegalidades dos planos de saúde, as mais comuns ligadas à cobertura do planos são: negativas dos pagamentos de próteses, cirurgias, exames e internações; reajustes abusivos; cláusulas abusivas; reembolsos limitados e rejeitados.

Uma das práticas ilegais do plano de saúde é informar ao paciente que não pagará uma prótese, não permitirá uma cirurgia ou ainda, alegam custo excessivo para não autorizar que o paciente faça uma internação de emergência.

Segundo o advogado e contador Gilberto de Jesus da Rocha Bento Júnior, especializado em Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito Processual, Empreendedorismo e Direito Constitucional, “a lei diz que é obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, então a operadora usa prática ilegal, podendo dizer até que é má fé.”

Ele lembra que “até em planos antigos, a obrigatoriedade de cobertura de todos os procedimentos é garantida por lei, especialmente a que trata dos planos de saúde – Lei nº 9.656/98, e por súmulas do Tribunal de Justiça, que garantem o atendimento de todas as doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), inclusive o pagamento de próteses, medicamentos e materiais durante a internação.”

A partir de 2014 todos os planos de saúde têm obrigação de fornecer medicamentos orais para uso em casa de pacientes com câncer.

“Se acontecer uma dessas negativas para qualquer dessas coberturas, decisões judiciais quase que imediatas determinam que as operadoras e planos de saúde realizem os procedimentos exatamente como prescritos pelos médicos.”

Em relação aos problemas com reajustes e preços das mensalidades, atualmente, o advogado lembra que “o valor das parcelas é definido de acordo com a data da assinatura do contrato. Os contratos assinados até 1999 podem sofrer apenas um reajuste por ano, que será baseado em algum índice oficial de inflação. Mas, se a assinatura do contrato tiver ocorrido após janeiro de 1999, quando foi publicada a Lei dos Planos de Saúde, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a responsável por fixar o limite dos aumentos e determinar as condições para os reajustes dos planos privados. O reajuste anual tem por objetivo repor a inflação do período nos contratos de planos de saúde. Mas, o valor aplicado tem sido geralmente maior do que a inflação ao consumidor medida pelo IPCA, causando ônus injusto aos consumidores.”

Nos tribunais, as decisões têm proibido tais aumentos e obrigado às operadoras a usarem apenas o índice calculado pela ANS, além de determinar a devolução dos valores pagos a mais.

“Os idosos têm sido vítimas frequentes dos aumentos abusivos dos planos de saúde, em valores muito além do estipulado em contato. Sob o ‘argumento’ de que, com o aumento de idade, os serviços encarecem por conta dos problemas que começam a surgir. Nesses casos os tribunais têm amplamente rechaçado e dado ganho de causa ao consumidor injustiçado, contando inclusive com o Estatuto do Idoso, que entrou em vigor em 2004, e que proíbe o plano de saúde cobrar a mais do consumidor com mais de 60 anos. Outro problema comum é o encarecimento do plano de saúde por sinistralidade. Na prática, quanto mais a pessoa usa os serviços a que tem direito, mais prejudicada ela é. A lógica das operadoras é cobrar mais por quem usa o plano, sem que haja uma demonstração clara dos custos que originaram a cobrança. Tal postura é ilegal e também tem sido derrubada pelos juízes.”

.

Advogado – II – Segundo o advogado Júlio Moraes, especializado na Área de Saúde, acesso a tratamentos modernos por meio do SUS e de muitos planos de saúde correspondem há 35% de ações em seu escritório.

Ele lembra que “a medicina de ponta hoje no Brasil é privilégio de poucos, isto é, somente daqueles que podem pagar ou de uma pequena parcela de cidadãos que têm informação e que recorrem à Justiça. O acesso da população a tratamentos complexos e de vanguarda pelo SUS como cirurgias de modernas (as robóticas de coração ou de próstata, que são mais eficazes e que causam menos sequelas), microcirurgias endoscópicas de coluna e angioplastia de vasos cerebrais (que proporcionam ao paciente uma recuperação muito mais rápida), tratamentos de câncer com drogas quimioterápicas modernas ou exames de radioterapia de intensidade modulada e que salvam vidas, é inexistente.”

Segundo ele, os usuários de planos de saúde, muitas vezes, também não têm acesso aos tratamentos de ponta. “As operadoras alegam que são tratamentos ainda experimentais e/ou que não encontram proteção no defasado rol de procedimentos da ANS”.

Moraes explica ainda que segundo publicado na Constituição Federal, a Saúde é um direito de todos e um dever do Estado e também das Operadoras de Planos de Saúde, estas ao assumirem esse ônus, segundo a regra do artigo 197, da Carta Magna.

“Portanto, ao cidadão que se sentir lesado por uma negativa ou demora, do SUS ou de uma operadora de planos de saúde, na cobertura de um procedimento médico complexo e/ou de um exame de vanguarda, indispensáveis na cura da sua patologia, deve, imediatamente, contratar um advogado especializado na área da saúde para obter, na Justiça, o direito a esse digno tratamento”, defende.

.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Encontro de RH da Funenseg – A Fundação Escola Nacional de Seguros (Funenseg) promove no dia 28 de setembro, das 8 às 13h, no Auditório da Escola Nacional de Seguros (Rua Augusta, 1.600 – São Paulo), em parceria com a CNseg, a 10ª edição do Encontro de RH, principal evento de Recursos Humanos do mercado segurador. A diretora de Capital Humano e Sustentabilidade da SulAmérica, Patrícia Coimbra, será uma das convidadas do evento, que terá como tema “Saúde Organizacional – Alavancando Resultados Sustentáveis”.

A executiva da companhia apresentará a palestra “Alavancando resultados em uma grande seguradora”, na qual compartilhará os resultados práticos da SulAmérica, com base em metodologia da consultoria McKinsey, que identifica a capacidade de transformação estratégica das empresas. “Ao longo de 120 anos, a SulAmérica investe constantemente em estratégias inovadoras para um crescimento equilibrado e para o engajamento e bem-estar dos colaboradores. Este encontro será uma ótima oportunidade para debater as melhores práticas de transformação do mercado”, afirma a diretora.

Informações e/ou inscrições pelos telefones (21) 3213-7510 ou (11) 3614-9230; ou ainda pelo e-mail encontrorh@rsvpweb.com.br.

.

Evento sobre inovação – O Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre foi uma das empresas convidadas para o SAP Innovation Day, evento organizado pela SAP que reuniu profissionais dos setores financeiro e de seguros ontem, dia 14, no espaço Praça São Lourenço, em São Paulo.

A importância da cultura da inovação no processo criativo das organizações e o Human-Centered Design (HCD – Inovação Centrada no Ser Humano) foram alguns dos temas abordados na palestra apresentada por Fernando Bettine, da área de Inovação da seguradora, durante o evento.

“Empresas de todos os setores tentam encontrar novas fontes de valor por meio da tecnologia digital, mas a maior parte de seus esforços não se traduz em resultados que atendam às expectativas dos consumidores. Colocar o usuário no centro de tudo o que a empresa faz (foco no e do cliente) – estratégia, desenvolvimento de produtos, operações, marketing, vendas e atendimento ao cliente – significa construir empatia com ele, por meio de práticas e processos sistêmicos que promovam experiências relevantes às suas necessidades”, afirma Bettine.

.

SEGURO CIDADÃO

Saúde cardiovascular da mulher – Com o objetivo de alertar sobre os riscos das doenças cardiovasculares no público feminino e disseminar as práticas preventivas, a campanha Mulheres pelo Coração iniciativa criada pela Fundación Mapfre em parceria com o Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, realizou no Jockey Club de São Paulo uma ação durante a corrida Vênus 15K, nos dias 3 e 4 de setembro.

No local, foi instalado um estande onde a equipe multidisciplinar do HCor, formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas e psicólogos, realizaram testes de colesterol total, medida da circunferência abdominal, orientação nutricional e testes para avaliar o nível de estresse. Entre corredoras e público em geral, cerca de 1.000 pessoas foram atendidas. Além disso, cerca de 14 mil revistas Pela Saúde do Coração, um guia prático com dicas e orientações sobre a saúde cardiovascular das mulheres, foram distribuídas.

“Pudemos identificar que a maioria das participantes atendidas não fuma e pratica atividade física regularmente. Elas estão com a medida da circunferência abdominal e os níveis de colesterol dentro dos valores recomendados”, revela a médica Bernardete Weber, superintendente de Qualidade e Responsabilidade Social do HCor.

.

Bulimia e anorexia – Os adolescentes de hoje têm crescido submersos na era da tecnocultura. As redes sociais, os grupos virtuais, a conectividade digital e tantos outros elementos têm atualmente participação ativa no cotidiano das clínicas de transtornos alimentares. As webpages pró-anorexia e pró-bulimia, mesmo após tantos anos, continuam a ser acessadas. Tem crescido também o número de blogueiras fitness radicais, além dos perfis escabrosos e assombrosos do Instagram. Os grupos de jovens do WhatsApp também têm tido significativa participação, já que há uma troca constante de imagens, dietas, dicas, fotos de seus pratos de refeições (com bem pouca comida).

O ciberespaço vem se tornando um meio rápido e eficiente de disseminação desses ideias. Mas, afinal, qual a relação entre o mundo virtual e os transtornos alimentares de bulimia e anorexia?

Novas celebridades das redes sociais com dicas perigosas para “se manter na dieta” e conquistar o “corpo perfeito” surgem todos os dias e atraem cada vez mais seguidores. Blogs pró-anorexia e bulimia aumentam a audiência diariamente. Imagens claramente manipuladas de famosas extremamente magras são glorificadas. É nesse cenário que a Primavera Editorial lança o segundo volume do livro “Psicanálise de Transtornos Alimentares”.

Organizado pela psicanalista Cybelle Weinberg, coordenadora da Clínica de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e Bulimia (Ceppan), o livro reúne artigos dos mais renomados especialistas em transtornos alimentares, nacionais e internacionais.

Os textos abordam, entre outros temas, as repercussões psicológicas dos cuidados maternos, a importância da equipe médica no tratamento, os transtornos dismórficos corporais, a automutilação e a influência da internet na propagação dos distúrbios alimentares.

“É uma tarefa cada vez mais árdua escapar de conversas sobre dietas e técnicas ‘mágicas’ para emagrecer; frases de efeito (como ‘starving for perfection’ ou ‘one minute on the lips forever on the hips’), fórmulas malucas, receitas mirabolantes, mandamentos e conselhos terríveis é o que se encontra. Nomes de remédios anorexígenos e laxantes são também muito comuns. Tudo isso misturado à presença de ídolos teens.”

Composta por 18 artigos de 25 autores, a obra propõe importantes reflexões sobre o funcionamento metapsicológico de pacientes com anorexia e bulimia nervosas, cujas prevenções e tratamentos demandam uma nova abordagem. Completa e consistente, a obra dá um embasamento teórico e empírico de uma nova abordagem e visão para o tema dos transtornos alimentares.

.

ENDOSSANDO

Campanha – I – A Golden Cross acaba de lançar sua nova campanha institucional, que busca reforçar a marca da operadora no mercado do Rio de Janeiro.

Desenvolvido pela O2, o filme publicitário destaca os benefícios e os serviços oferecidos pela Golden Cross aos associados, como a ampla rede referenciada, a qualidade no atendimento e os preços acessíveis. Com o mote “a sua saúde está nos nossos planos”, a campanha é voltada para o público de planos coletivos por adesão e corporativos e vai ao ar na TV aberta até o final de outubro.

“A Golden Cross é uma marca respeitada neste segmento pelo pioneirismo e pela excelência no atendimento. Nós utilizamos esse reconhecimento na nova campanha, destacando os nossos diferenciais de mercado. Nosso objetivo é reforçar o posicionamento e a presença da operadora no estado do Rio de Janeiro”, explica Cláudio Brabo, diretor comercial e de Marketing da Golden Cross.

.

Campanha – II – Com a mudança de marca para Sompo Seguros, seguindo um alinhamento mundial da marca, a empresa do Grupo Sompo Holdings lança a sua primeira campanha institucional. Com filmes de 60″ e 30″ para TV e internet, e também veiculada na mídia impressa, a campanha apresenta a companhia de forma inovadora no mercado de seguros. Sendo endereçada aos consumidores brasileiros, apoia-se em um dos valores mais respeitados e reconhecidos do consumidor de seguros, o comprometimento.

As peças mostram que, para a Sompo Seguros, o principal bem de seus clientes, é o estar bem. E a melhor maneira de proporcionar isso, é cuidar para que eles aproveitem o tempo com as coisas boas do dia a dia, sem preocupações. “Historicamente, a comunicação das seguradoras sempre explorou situações de riscos e perigos. Posicionamos a Sompo Seguros de forma diferente, retratando o benefício, principalmente emocional, que a sensação de estar segurado por uma empresa como esta proporciona aos seus clientes”, Alexandre Gama.

“Pensamos em trazer para nossa primeira campanha institucional os conceitos mundiais que permeiam a marca. O comprometimento, o bem-estar, a proximidade com nossos clientes e parceiros de negócio, a qualidade no atendimento e nos produtos, são características que o Grupo Sompo visa em todos os países em que atua. Sendo assim, a campanha ‘Você Sempre Bem’ agrupa todos esses atributos que buscamos representar no nosso dia a dia”, comenta Celso Mendes, diretor de Operações da Sompo Seguros no Brasil.

.

Oscar do Seguro – A 40ª edição da premiação Destaques de Seguros, do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), contará com novidades que fazem parte das comemorações dos 50 anos da entidade. O encontro reunirá as principais lideranças do setor no dia 29 de setembro, no Hotel Windsor Guanabara, no Centro do Rio, para a entrega do tradicional Oscar do Seguro.

Este ano, a premiação vai contemplar as principais entidades do setor de seguros. A novidade foi idealizada pela Diretoria-Executiva do Clube para prestigiar a profícua parceria com os órgãos de representação do mercado. “Este ano, todo o nosso esforço foi concentrado no reconhecimento das pessoas e entidades que, de alguma forma, contribuíram para a longevidade do Clube. Buscamos homenagear os sócios fundadores, todos os ex-presidentes, as sócias beneméritas e, por consequência, as entidades do mercado de seguros, que sempre apoiaram todos os nossos eventos técnicos e sociais”, explica Marcello Hollanda, presidente do CVG-RJ.

Além da premiação “Entidades Destaques de Seguros – 50 Anos do CVG-RJ”, será realizado o lançamento do livro comemorativo ao cinquentenário da instituição. Com depoimentos dos fundadores e ex-presidentes, a obra se debruça sobre as memórias da criação do Clube até a conquista da condição de referência do Seguro de Pessoas no Brasil.

“O livro nos gera uma expectativa muito grande e, com certeza, o resgate cronológico de toda a memória da instituição e de seus colaboradores será o ponto alto, considerando também os momentos políticos econômicos mais importantes durante os 50 anos”, diz o presidente do Clube.

.

Senra & Associados completa 29 anos – No dia 19 de setembro, a Senra & Associados, primeira assessoria de seguros do Rio de Janeiro, completa 29 anos. O ano de 2016, que antecede o marco de três décadas de operação da empresa, foi marcado por novas parcerias, pela expansão do escritório já existente e pela inauguração de novas filiais no Centro e na Zona Oeste da cidade.

A principal fórmula para o sucesso tem sido o investimento na capacitação dos funcionários e corretores associados. “Esta é a única forma de vencer a crise: trabalho, dedicação, treinamento e vigilância nas oportunidades”, diz Antonio Carlos Senra, diretor da assessoria.

Nos últimos meses, a empresa, com foco no segmento de Automóvel, buscou se reinventar, apostando mais em benefícios e outros ramos. “Os corretores precisam explorar a carteira de seus clientes, vendendo produtos além do seguro Auto”, constatou o executivo.

Outra estratégia é o lançamento de diversas campanhas em parceria com as seguradoras parceiras. “Até 1995, a empresa operou exclusivamente com a SulAmérica. Hoje, trabalha também com o Grupo Porto Seguro, incluindo a Itaú Seguros e a Azul Seguros, e a Tokio Marine, que estão entre as cinco maiores seguradoras segundo a Susep, além da inovadora Suhai Seguros”, explica Senra.

A data também marca um ano de circulação do Informe Seguro, publicação lançada em setembro de 2015, que aborda assuntos internos da empresa e grandes temas de seguro e é distribuída a corretores, funcionários e seguradores parceiros trimestralmente.

.

Franquias odontológicas – Com 320 franquias, sendo 120 delas em implantação, a OdontoCompany é a maior rede de franquias odontológicas do Brasil. A partir de diferentes estratégias, a companhia se tornou referência em saúde e estética odontológica aliada a negócios sólidos. Atualmente, mais da metade dos franqueados OdontoCompany operam, ao menos, duas unidades.

Esse resultado foi alcançado graças a quatro pilares estratégicos desenvolvidos pela franqueadora: negociação com fornecedores que garantem valores para os insumos entre 25% e 35% abaixo dos preços cobrados no mercado nacional – além de a marca contar com um laboratório exclusivo que fornece próteses, lentes de contato e de porcelana, entre outros itens, a preço de custo -; disseminação da marca por meio da contratação de celebridades que faz com que o custo de captação por cliente seja cerca de quatro vezes menor do que o custo de captação do segmento; preços atraentes ao consumidor finalcom possibilidade de financiamento dos tratamentos em até 60 vezes e atendimento multidisciplinar, que oferece tratamentos estéticos e odontológicos, em todas as unidades da rede.

“Com nossos pilares estratégicos, nossos franqueados encontram uma grande margem de lucratividade e um índice de conversão de vendas entre 80% e 90%”, afirma Paulo Zahr, fundador e presidente da OdontoCompany. “Nossas estatísticas mostram que diariamente, no mínimo, oito novos clientes fazem orçamento em nossas unidades”, ressalta. Como resultado, a OdontoCompany vai fechar 2016 com crescimento no faturamento de mais de 60% na comparação com o ano anterior, chegando ao patamar de R$ 200 milhões.

O OdontoCompany é sócia da SMZTO Holding de Franquias Multissetoriais, de José Carlos Semenzato, desde 2010. “Quando conhecemos a OdontoCompany, a empresa somava 25 clínicas no interior de São Paulo e identificamos um grande potencial de crescimento, pois a marca já era reconhecida como a melhor do segmento pelos consumidores da região de São José do Rio Preto, onde foi criada”, afirma Semenzato, presidente da holding.

A OdontoCompany desenvolveu um convênio odontológico próprio, aprovado pela ANS, para que seus franqueados possam atender aos pacientes do plano. Como grande diferencial desta estratégia, o franqueado recebe 100% do lucro vindo do atendimento destes pacientes. “Para desenvolver um convênio odontológico, são necessários investimentos na ordem de R$ 13 milhões. A franqueadora realizou esse investimento para oferecer aos franqueados mais uma fonte de capital e, para os clientes, mais uma possibilidade de tratamento acessível e de qualidade”, ressalta Zahr.

O convênio odontológico da OdontoCompany pode ser adquirido a partir de mensalidades de R$ 19,90 para contratos de pessoas físicas e a R$ 10 mensais para contratos fechados por companhias.

Além dos pilares estratégicos, os franqueados da marca contam ainda com técnicas de gestão para que toda operação seja administrada de perto – os franqueados têm à disposição uma equipe de “pré-inauguração” que, nos 21 dias que antecedem a abertura da clínica, faz o trabalho de prospecção e de divulgação da franquia.