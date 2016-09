SEG NOTÍCIAS – ANS registra aumento no número de beneficiários de planos no último mês

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou nesta segunda-feira os números de beneficiários de planos de saúde referentes a agosto de 2016. As informações estão disponíveis na Sala de Situação, que mostra o panorama mensal do setor.

Nesse mês, foram contabilizados 48.347.967 consumidores em planos médico-hospitalares – um aumento de 32.148 beneficiários em relação ao mês anterior – e 22.287.604 em planos exclusivamente odontológicos – crescimento de 243.221 em relação a julho.

A ANS também atualizou em seu portal na internet os dados econômico-financeiros das operadoras de planos de saúde (receitas e despesas) referentes ao segundo trimestre de 2016. As informações podem ser consultadas através de diferentes ferramentas disponibilizadas na área Perfil do Setor, entre as quais o Tabnet.

De acordo com os dados informados pelas empresas, a receita de contraprestações (pagamento pelo contratante de plano de saúde à operadora para garantir a prestação dos serviços) teve um aumento de 12,3% no primeiro semestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. Já as despesas assistenciais cresceram 13,2% no comparativo dos dois períodos.

.

Frente Parlamentar inicia trabalhos em quatro projetos prioritários

Membros da Frente Parlamentar Mista de Segurança Contra Incêndio se reuniram no dia 31 de agosto, em Brasília, e definiram uma agenda prioritária de atuação que inclui quatro áreas: legislação, certificação, informação e formação profissional. O encontro ocorreu na Câmara dos Deputados e foi liderado pelo presidente da Frente Parlamentar, o deputado federal Vicentinho (PT-SP).

“A Frente é uma iniciativa para sensibilizar o Parlamento sobre projetos que elevem o nível de proteção contra incêndio no país, considerando que é necessário um grande trabalho preventivo”, assinalou Vicentinho. Ele também estimulou os participantes da reunião a cobrarem a participação dos parlamentares de seus Estados diante da importância do tema.

Presente ao evento, o diretor jurídico da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria (Avtsm), Paulo Carvalho, afirmou que o trabalho da Frente Parlamentar “é importante para entender melhor o problema da área” e favorável à criação de uma legislação geral que estabeleça critérios mínimos de proteção para todo o país. “Precisamos fazer algo como uma semente que está sendo plantada”, reiterou.

O secretário-executivo da Frente e diretor geral do Instituto Sprinkler Brasil (ISB), Marcelo Lima, apresentou os quatro projetos de atuação prioritária, que foram discutidos um a um na reunião do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar, que ocorreu na sequência do encontro com a Executiva do grupo.

O primeiro projeto discutido pelos membros foi sobre a necessidade de criação de um modelo de regulamento nacional de segurança contra Incêndio, que deverá trazer sugestões para o aperfeiçoamento das leis estaduais sobre o assunto. O grupo fará um comparativo entre os projetos que estão em discussão no Congresso Nacional para identificar e propor melhorias nos pontos que faltam ser incorporados na legislação.

Presente ao evento e representando a área técnica de Bombeiros da Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça (Senasp), o major Rodrigo Quintino, informou que a Secretaria tem discutido este tema. Ele também pontuou que a nova lei deverá otimizar e simplificar o trabalho de fiscalização e liberação de alvará de funcionamento para novas construções que são de responsabilidade dos Corpos de Bombeiros. “A Senasp é parceira dessa Frente e entendemos que podemos produzir um material bastante consistente”, acrescentou.

O estudo sobre legislação será liderado por representantes da Senasp, Ligabom, ISB e AVTSM.

Outro projeto que começou a ser trabalhado pela Frente Parlamentar diz respeito à divulgação periódica de estatísticas sobre incêndio no Brasil. Os dados estão concentrados no Ministério da Justiça e o presidente da Frente, deputado Vicentinho, já fez um requerimento solicitando sua divulgação.

O deputado também vai solicitar uma audiência com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para tratar sobre a divulgação das estatísticas de incêndio. De acordo com o major Quintino, o Ministério deve reformular os procedimentos de coleta e gestão de dados da segurança pública. “Pode ser uma excelente oportunidade de colocarmos as estatísticas de incêndio nessa reformulação”, afirmou.

Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom) e o representante da Senasp ficaram responsáveis por avaliar os dados disponíveis no Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública (Sinesp) do Ministério da Justiça e apresentar aos membros da Frente Parlamentar uma proposta de divulgação das estatísticas nacionais de incêndio.

A padronização e uniformização de produtos e equipamentos de segurança contra incêndio é outro projeto que começa a ser trabalhado pela Frente Parlamentar. Como parte significativa dos materiais utilizados nos sistemas de proteção contra incêndio no país não passa por avaliação de parâmetros mínimos de desempenho, a certificação é fundamental para que eles estejam em perfeito estado de funcionamento em caso de incêndio. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e o Instituto Brasileiro de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) estão responsáveis por realizar um estudo que orientará a atuação da Frente junto a organizações certificadoras para garantir a certificação de produtos.

A formação de mão de obra especializada no setor é outro ponto crucial para melhorar a proteção contra incêndio no Brasil. A professora doutora em Segurança contra Incêndio, Dayse Duarte – que representa o Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (Cigré) -, destacou que a segurança contra incêndio sequer é reconhecida como área do conhecimento pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Como resposta a esta demanda, os membros da Frente Parlamentar que estão ligados à academia – como o Grupo de Fomento à Segurança Contra Incêndio (GSI) da Universidade de São Paulo (USP) e o da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – estão estruturando um projeto de formação de profissionais na área de segurança contra incêndio a ser apresentado no próximo encontro da Frente Parlamentar, programado para ocorrer na primeira semana do mês de dezembro.

.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Encontro Catarinense da Mulher Profissional de Seguros – A MetLife, líder global em soluções para vida, previdência e planos odontológicos, marca presença no 6º Encontro Catarinense da Mulher Profissional de Seguros, evento que discute a participação do público feminino na área. Com o objetivo de aproximar corretores e executivos das seguradoras de todo o Brasil, o encontro terá palestras sobre inovação, empreendedorismo e a conquista de espaços no mercado de seguros pelas mulheres, nos dias 15 e 16 de setembro.

Realizado na Vila Germânica, em Blumenau, o encontro terá como tema central a questão da diversidade de gênero no setor e terá a renomada palestra “Não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez”, de Steven Dubner, em que o autor traça um paralelo entre as superações de um atleta deficiente com o mundo dos negócios, dessa vez focado em mulheres.

Segundo João Levandowski, diretor comercial regional da MetLife responsável pela região Sul, o encontro é uma oportunidade para os profissionais da área discutirem a participação da mulher no mercado de seguros e a contribuição feminina no empreendedorismo. “Fomentar o debate de temas relevantes que fortaleçam e aprimorem a diversidade do nosso ambiente de negócios é um dos compromissos da MetLife com o mercado segurador. Estamos satisfeitos em participar desta ação”, afirma Levandowski.

.

SEGURO CIDADÃO

Hospital exclusivo para mulher – O Sistema Hapvida anunciou, no último dia 6, a construção do seu primeiro hospital voltado à saúde da mulher: o Hospital e Maternidade Eugênia Pinheiro, localizado em Fortaleza. A nova unidade contará com mais de 150 novos leitos, além de UTI neonatal, centro obstétrico com salas de parto adequado, centro cirúrgico, espaço mãe-canguru, banco de leite, consultórios ginecológicos, salas de observação de alto risco, unidade de diagnóstico por imagem, laboratórios, lactário, entre outros serviços. A previsão é que a unidade hospitalar seja entregue no primeiro semestre de 2017.

Como recorda o vice-presidente do Hapvida, Candido Pinheiro Jr., está no DNA da empresa esse trabalho contínuo de resgate de leitos de hospitais materno-infantis, nas regiões Norte e Nordeste. Segundo ele, no Ceará, ainda na década de 1990, o Sistema Hapvida iniciou o resgate de unidades que, caso não fossem adquiridas pela empresa, teriam encerradas suas atividades, no atendimento médico materno e pediátrico, como o Hospital Distrital Santa Clara, hoje Hospital Ana Lima, em Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza.

“Nossa missão é garantir que o atendimento médico não seja interrompido. Temos um compromisso com a manutenção de leitos para a população. Por isso, ampliamos nossa rede própria com investimentos em clínicas, policlínicas e hospitais, que estavam prestes a interromper seus atendimentos, como também é o caso do Hospital Luiz França, na capital cearense. Após ter sido integrado ao Sistema Hapvida, em 2014, tornou-se referência no atendimento pediátrico em Fortaleza e, em nenhum momento, teve seu atendimento interrompido”, pontua.

Ao resgatar as unidades, o Sistema Hapvida investe em melhorias, modernizações e, inclusive, amplia os serviços oferecidos à população. Agora, com o Hospital e Maternidade Eugênia Pinheiro, o Sistema Hapvida dá mais um passo na garantia da saúde da mulher. “Essa unidade é, também, fruto da confiança do beneficiário na operadora, que trabalha com muito carinho e compromisso para levar saúde de qualidade ao povo cearense”, diz a diretora de Comunicação e Marketing, Simone Varella. A nova unidade gerará 800 empregos diretos e é fruto do investimento de quase R$ 20 milhões, inseridos nos R$ 180 milhões previstos inicialmente pelo Hapvida para serem investidos durante este ano, em toda sua rede própria no Norte e Nordeste.

O novo hospital vai receber o nome de Eugênia Pinheiro. De família humilde do interior de Quixadá (CE), ela é a matriarca da família Pinheiro. Aos 91 anos, dona Eugênia, como é conhecida, trabalha no Hapvida, sendo responsável pelos uniformes dos 17 mil funcionários – roupas cirúrgicas, de cama e tecidos utilizados em leitos de internação. “Contrariando a idade, dona Eugênia trabalha, viaja, faz musculação, pilates, brinca com os bisnetos, não falta às aulas de forró e não tem nenhuma doença séria”, festeja Candido Pinheiro Jr., neto da matriarca.

A unidade atenderá ao público feminino que é crescente no Ceará. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Estado tem 212.205 mulheres a mais que homens. Dentre as cidades com maior número de mulheres, estão Fortaleza (156.349 a mais que homens), seguido por Juazeiro do Norte (13.233), Caucaia (6.245), Crato (6.196) e Sobral (5.309). Segundo os mais recentes dados do Ministério da Saúde, coletados pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), entre as principais causas de morte em mulheres estão o infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Além dos problemas do aparelho circulatório, outras condições evitáveis como pressão alta, gripe, pneumonia e diabetes estão na lista. Um mapeamento mostra que 453.151 mortes de mulheres foram registradas no Brasil em 2010, de acordo com o mais recente censo.

Apesar de ser cada vez mais demandado, o atendimento materno infantil e pediátrico tem sofrido grandes perdas nos últimos anos. Em janeiro deste ano, de acordo com o presidente da Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Luiz Aramicy Pinto, cerca de mil unidades entre maternidades, hospitais infantis psiquiátricos fecharam as portas no Brasil. No Ceará, a situação não é diferente.

.

ENDOSSANDO

Clube da Bolinha – O jantar de setembro do Clube da Bolinha, primeiro da nova direção do clube, acontecerá na cobertura do Hotel Windsor Excelsior (Av. Atlântica, 1.800 – Copacabana), no próximo dia 13, a partir das 19h.

Na última reunião, a confraria elegeu a nova gestão, para o biênio 2016/2018, com a presença de um bom número de confrades.

O Clube aproveita a oportunidade do encontro para comemorar os aniversariantes do mês. São eles: José Américo Peon de Sá, Leonardo Lemos Waichenberg, Sérgio Frederico de M. Jordão Clark, Amilcar Feres de C. Vianna e Ronaldo Vilela

.

“Todo mundo merece” – Com uma frota de mais de 23 milhões de motocicletas nas ruas e estradas do Brasil, que, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), representa aproximadamente 33% dos veículos emplacados, o crescimento da frota Duas Rodas foi 84% maior que o da frota geral nos últimos 10 anos. Isso porque, cada vez mais, a moto tem ocupado um lugar importante como meio de locomoção por ser vista como uma opção para diminuir os gastos com combustível e, consequentemente, dar uma folga ao orçamento, além de proporcionar qualidade de vida.

Além desses fatores, há quem não abra mão de praticar o motociclismo como hobby e lazer, porém, muitos condutores ainda não possuem sua moto assegurada e, atento à essa realidade, o Porto Seguro Auto possui um produto com serviços e benefícios específicos para esse público e, lança no dia 5 de setembro a campanha “Todo mundo merece”, com objetivo de reforçar a proteção securitária para os mais diversos estilos de moto a partir de 90 cilindradas.

“A nossa nova campanha ‘Todo mundo merece’ define exatamente o produto que oferecemos aos motociclistas. Conhecemos o seu universo e sabemos o quanto eles merecem um seguro completo e com coberturas adaptadas às suas necessidades e que contribuem para o seu dia a dia”, explica Jaime Soares, superintendente do Porto Seguro Auto.

Para ilustrar e reforçar aos motociclistas que o Porto Seguro Auto oferece um produto com proteção para motos, a seguradora mostra, por meio de um vídeo com situações inusitadas, que existem no mercado uma série de modelos de motocicletas, assim como perfis de consumidores. Porém, independentemente do segmento, o condutor pode contar com um seguro completo, que atende às suas necessidades.

O Porto Seguro Moto é um dos diversos produtos do Porto Seguro Auto e é voltado para motos a partir de 90 cc. O Porto Seguro Moto oferece tranquilidade e segurança aos motociclistas com coberturas contra colisão, incêndio, roubo/furto e danos a terceiros e cobertura adicional para acessórios (capacete, blusa, entre outros). Além disso, possui vantagens e benefícios para descomplicar a rotina do segurado como guincho 24 horas sem limite de quilometragem, assistência em caso de pane seca e serviços emergenciais à residência.

.

Câncer de mama metastático: ministro recebe mais de 250 mil assinaturas

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, recebeu no dia 1º mais de 250 mil assinaturas da população brasileira vinculadas à petição da Campanha Por Mais Tempo, realizada em 2015 nacionalmente, com o pedido de que o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilize tratamentos mais adequados para as pacientes com câncer de mama metastático, fase da doença em que o tumor já atingiu outros órgãos do corpo.

A presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), a médica Maira Caleffi, conduziu a entrega das assinaturas ao ministro, representando também Instituto Oncoguia e Roche – demais realizadores da campanha. Ela destacou a importância de médicos, associações de pacientes, indústria e sociedade civil unirem esforços para apoiar uma causa tão urgente, como a do câncer de mama metastático, devido ao impacto social da doença e incremento de tempo de vida que as inovações da ciência possibilitam às pacientes.

“Com a perspectiva crescente das pacientes viverem mais com o câncer de mama mesmo nos estágios mais avançados, o debate sobre esta fase da doença é cada vez mais relevante. Precisamos tornar os avanços da medicina acessíveis no sistema público a todas as pacientes com a doença, pois elas hoje vivem a dura realidade de lutar contra o tumor e ainda pelo direito de viver mais. Ao contrário do que acontece no sistema privado de saúde, onde novas tecnologias estão disponíveis. Há uma disparidade de atendimento sem precedentes”, reforça a presidente da Femama.

O ministro Ricardo Barros acolheu as assinaturas referentes à campanha e se comprometeu pessoalmente em liderar uma discussão no sentido de revisar os Protocolos e Diretrizes Clínicas e Terapêuticas (PDCTs) para incluir alternativas de terapia alvo para pacientes com câncer de mama metastático. No Brasil, de todos os novos casos de câncer diagnosticados anualmente, o câncer de mama representa 22%. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam quase 58 mil novos casos da doença em 2016. Hoje, sabe-se que aproximadamente 50% das pacientes atendidas pelo sistema público de saúde no Brasil descobrem a doença em estágio avançado. Dados em escala mundial indicam que até 30% dos casos evoluem para o estágio metastático, quando o tumor já atingiu outros órgãos do corpo.

A campanha “Por Mais Tempo – um Novo Olhar sobre o Câncer Metastático”, realizada por Femama, Instituto Oncoguia e Roche, teve como objetivo ampliar o conhecimento da população sobre o câncer de mama metastático, bem como debater a necessidade de acesso ao tratamento mais adequado para as pacientes com esta doença, para que elas tenham mais tempo e qualidade de vida. A iniciativa ganhou relevância nacional, por meio da ampla cobertura da imprensa e repercussão em redes sociais, e engajou influenciadores e sociedade civil.

.

Caminhada em Defesa do SUS – O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo reuniu-se neste domingo diversas entidades da sociedade civil às 10h, em frente ao prédio da Gazeta, na Avenida Paulista, nº 900. Juntos, todos seguiram em caminhada até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para entregar a Carta de São Paulo ao presidente da Comissão de Saúde.

A Carta de São Paulo é um documento que denuncia a situação já deficitária do financiamento à saúde alertando para o risco desse quadro piorar a ponto de inviabilizar o SUS e qualquer outra política social, caso as novas propostas do Governo Federal sejam aprovadas.

.

Simples – O Projeto de Lei da Câmara PLC 125/2015, que amplia a base de cálculo do Simples Nacional, está previsto para ser votado em decisão terminativa nesta terça-feira, dia 13. A regra prevê o enquadramento dos médicos com alíquotas de 6% para quem tem até R$ 180 mil de receita bruta em 12 meses.

Atualmente, a classe médica é tributada entre 16,93% (receita bruta até R$ 180 mil em 12 meses) e 22,45% (receita bruta de R$ 3,42 milhões a R$ 3,6 milhões em 12 meses).

Em 28 de junho, o Senado aprovou o texto base de atualização das regras, por unanimidade, além da ampliação do limite de receita bruta anual das empresas para enquadramento no Supersimples, de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões.

A Diretoria da Associação Paulista de Medicina (APM) está envolvida no enquadramento dos médicos no Simples, e posteriormente na melhoria da alíquota para os profissionais, desde o início da proposta, no fim de 2013.

“Batalhamos incansavelmente nesta luta por anos, pois entendemos que essa é uma maneira de o médico ser valorizado. Não é justo o profissional usar todo o seu conhecimento tecnológico, o trabalho de uma vida inteira e ser um dos segmentos da sociedade com maior taxação de imposto”, disse Marun Cury, diretor adjunto de Defesa Profissional da APM.

A APM defende que a aprovação da proposta de redução da carga tributária contribuirá para a diminuição dos custos de saúde aos pacientes, bem como possibilitará a ampliação de empregos na área médica. Nesse sentido, é muito importante o envolvimento de toda a classe nesta luta, enviando mensagens aos deputados federais solicitando apoio à aprovação final do projeto.

.

Engajamento do paciente – A Salesforce anuncia o lançamento de uma ferramenta de telessaúde para o Salesforce Health Cloud, com habilitação de chat em vídeo para que os pacientes se conectem via dispositivo móvel com suas equipes de atendimento médico. Muitos profissionais de saúde já usam o Health Cloud para terem uma visão completa dos pacientes, gerirem seus cuidados de forma holística e se conectarem com eles de novas maneiras. Agora, com o chat em vídeo no Health Cloud – integrado ao Salesforce SOS – podem oferecer um atendimento médico muito mais prático e personalizado, aumentando a satisfação geral do paciente.

Atualmente, existem 168 milhões de smartphones em uso no Brasil, segundo a Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), e esta tendência está mudando as expectativas dos consumidores em todos os setores, incluindo a maneira que desejam interagir com seus profissionais de saúde. Prova disso é o recente relatório “2016 Connected Patient Report” da Salesforce, que revelou que 62% dos entrevistados com seguro de saúde estariam abertos a tratamentos virtuais, como uma chamada de videoconferência, para questões não urgentes. Além disso, os prestadores de serviços de saúde estão sob enorme pressão tanto para reduzir os custos, visto que 65% dos atendimentos de emergência poderiam ser evitados, quanto para cumprir a nova Resolução Normativa da ANS que estabelece novas regras para atendimento aos clientes de planos de saúde, incluindo penalizações que podem chegar a R$ 100 mil. Lançado no início deste ano, o Health Cloud é uma solução de gestão de relacionamento com pacientes que fornece uma visão abrangente do paciente, com gestão inteligente e engajamento conectado.

A nova solução de telessaúde da Salesforce amplia essas capacidades, permitindo que os prestadores se conectem diretamente com os pacientes por meio de chats em vídeo bidirecional e compartilhem suas telas em dispositivos móveis iOS ou Android. Assim, pacientes e profissionais podem discutir assuntos gerais de saúde, como dicas preventivas, monitoramento de doenças crônicas, marcação de consultas e até atendimento pós-alta, usando a câmera do smartphone, tablet ou computador. Os pacientes só precisam clicar em um botão no aplicativo móvel do Health Cloud para se conectar a seus prestadores de assistência médica em tempo real, de qualquer lugar.

Quando as equipes de atendimento se conectam com pacientes por meio do chat em vídeo bidirecional, o Health Cloud puxa automaticamente o perfil e o histórico médico do paciente, incluindo casos, registros e dados da família, para que os provedores de assistência médica possam fornecer um suporte altamente personalizado e contextualizado. Em última análise, é possível dizer que a utilização de tal solução de telessaúde aumenta a qualidade do atendimento, economiza o tempo das equipes médicas e diminui custos de consultas ou atendimentos em pronto-socorro.

A Salesforce trabalha em total integração com seu ecossistema de parceiros na implementação da nova solução de telessaúde no Health Cloud, entre os quais estão Persistent Systems, Silverline e outros que implantam e ampliam as capacidades de vídeo bidirecional do produto.

.

Prêmio Seg News 2016 – O Grupo Bradesco Seguros, líder do mercado de segurador, foi destaque no Prêmio Seg News – Produtos, Marketing & Serviços, nas categorias: “Liderança em Seguro de Pessoas”, “Liderança de Mercado” e “Liderança em Seguro Saúde”.

A premiação aconteceu na última sexta- feira, 2 de setembro, em São Paulo e teve por objetivo homenagear empresas de diversos segmentos do mercado de seguros e resseguros do país.

Nos últimos anos, a cerimônia vem sendo realizada juntamente com a premiação Corretora Premium Best, ambas organizadas pela Agência Seg News.