SEG NOTÍCIAS – ANS reformula sua Carta de Serviços ao Cidadão

Quando se fala de saúde suplementar é possível levantar uma série de pontos de interesse da população beneficiária de planos de saúde e das operadoras e prestadores de serviços de assistência médica. Como órgão regulador, compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) orientar os diversos públicos do setor, sendo fundamental a transparência na troca de informações com a sociedade. Dessa forma, a Agência promoveu melhorias em sua Carta de Serviços ao Cidadão, disponível em seu portal na internet (www.ans.gov.br).

Além da inclusão de novos serviços, a ferramenta passa a permitir que a população deixe registrada a sua avaliação sobre o esclarecimento prestado no tópico pesquisado. Com o levantamento de opinião, a entidade poderá rever a forma como as suas informações são passadas aos públicos-alvo, tornando os processos mais eficientes e colaborando para futuras pesquisas de satisfação realizadas pela Agência.

A ANS foi a primeira agência reguladora a produzir uma Carta de Serviços navegável, ou seja, disponível na internet. Isso foi em 2010, pouco depois da ferramenta ser instituída pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Decreto nº 6.932/2009). Hoje, a Carta possui 77 serviços para o público externo.

A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar à sociedade os serviços prestados por órgãos ou entidades públicas, bem como as formas de acesso a esses serviços e seus respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. Isso antes mesmo de se estabelecer um contato telefônico ou presencial, o que representa ganho de tempo para a população.

Com o levantamento de opinião lançado nesta atualização da Carta, a ANS pretende identificar processos de melhoria internos, a fim de fornecer serviços que atendam às necessidades dos cidadãos, além de conferir transparência aos processos e legitimar a imagem da organização perante a sociedade. A Carta de Serviços da ANS se destina aos seguintes públicos: beneficiários de planos de saúde, operadoras, prestadores de serviços, gestores do SUS, pesquisadores, sindicatos e centrais sindicais, órgãos de defesa do consumidor e empresas interessadas em contratar planos de saúde para seus funcionários.

Entre os serviços prestados a beneficiários, pode-se destacar: análises sobre o mercado de saúde suplementar; atendimento de demandas de reclamações à Central de Relacionamento da ANS; consulta a decisões de processos; consulta a operadoras com registro na ANS; consulta ao comprovante de situação cadastral de operadoras; consulta ao rol de procedimentos e eventos em saúde; Guia ANS de planos de saúde; índice de reclamações de operadoras de planos privados de saúde; portabilidade de carências e revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde, entre outros.

.

Associação médica conquista importantes reajustes de procedimentos com a SulAmérica

A Associação Paulista de Medicina (APM) segue trazendo frutos para os médicos do estado de São Paulo. Recentemente, a diretoria de Defesa Profissional da entidade negociou com representantes da SulAmérica Saúde o reajuste de 39 procedimentos cirúrgicos, de diversas especialidades, que se encontravam com valores bastante defasados. Os reajustes variam de 13,05% a 103,30%.

“Nós temos grande preocupação com a questão dos honorários médicos e, por isso, nos últimos anos, temos negociado muito com as operadoras de planos de saúde. Obtivemos muitos avanços nos valores de consultas, mas não tanto no campo dos procedimentos, que precisam mais do que a correção pelos índices de inflação”, afirma Florisval Meinão, presidente da APM.

Ele explica que a APM, tendo em vista essa necessidade, negociou com a SulAmérica alguns procedimentos de grande incidência e que tinham valores muito defasados, tendo resposta positiva da operadora, que foi sensível e apresentou as correções. “Este é um avanço muito importante na questão dos honorários médicos cirúrgicos. É uma conquista que buscaremos também na negociação com outros planos de saúde”, diz.

A Associação conta com o apoio, nestas negociações, da Comissão Estadual de Negociação – composta pela APM, Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp) e Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), com apoio da Academia de Medicina de São Paulo e das sociedades de especialidades.

.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Bradesco Seguros expõe cenário de oportunidades aos associados do CCS-SP – Acompanhado de diversos membros da diretoria executiva da Bradesco Seguros, o diretor Geral da Organização de Vendas, Marco Antonio Gonçalves, trouxe uma mensagem positiva aos associados do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), durante encontro realizado no Circolo Italiano. Recebido pelo mentor Adevaldo Calegari, ele analisou o bom desempenho do mercado segurador na última década, inclusive no período mais recente de agravamento da crise econômica e política, concluindo que o desenvolvimento do setor deixou de ser cíclico. “Felizmente, o mercado se tornou anticíclico e mesmo nos momentos mais difíceis continua evoluindo”, disse.

Essa evolução é constatada na comparação entre o desempenho do PIB e do mercado de seguros nos últimos 10 anos. Em 2009, por exemplo, o PIB decresceu 0,2% e o seguro cresceu 12,2%. Em 2012, quando o PIB alcançou 1,9%, o setor de seguros atingiu seu melhor desempenho com a marca de 18,3% de crescimento. No último ano, enquanto o PIB caiu 3,8%, o seguro cresceu 11,6%, superando as expectativas. “A crise é positiva para o seguro. O mercado reduziu custos e se tornou mais eficiente. A distribuição também está explorando o canal de forma mais adequada”, disse.

Marco Antonio prevê que o setor encerrará 2016 melhor que no ano anterior. Embora as projeções sejam semelhantes às de 2015 – com queda na produção industrial (-6,5%), na venda de veículos (-16%) e no PIB (-3%) -, o seguro projeta crescimento positivo em automóvel (3,1%), ramos elementares (7,1%), vida (3,3%), previdência (12,7%), capitalização (6%) e saúde (13,9%). Ainda que o cenário atual seja desanimador, o mercado de seguros, como poucos segmentos, manterá o bom desempenho. “O mercado está maduro, evoluiu e continuaremos a avançar”, observou.

A prova da evolução do setor, de acordo com Marco Antonio, está no aumento da participação no PIB, que saltou de 1,3% em 1990 para 6,2% em 2015. “Mesmo assim, ainda existe um abismo entre a atividade de seguros e a economia do país, que é muito grande”, disse. O decréscimo do PIB não significa, a seu ver, que a economia esteja fragilizada e que país irá retroceder. “Nosso PIB ainda é um dos 10 maiores do mundo. Somos mais fortes e preparados do que em décadas anteriores”, disse.

O diretor da Bradesco Seguros apresentou dados que demonstram a pujança do seguro brasileiro: 2% de participação nos prêmios globais e 14º mercado segurador do mundo, com condições de atingir a oitava colocação em 2020, segundo projeções. Mesmo com esse quadro favorável, alguns ramos de seguros são poucos desenvolvidos. Caso do seguro residencial, que cobre apenas 13% das moradias; do seguro de automóvel, que detém somente 28% da frota; dos planos de saúde, que respondem por 25% do mercado em potencial e dos odontológicos, que figuram com 11%. Em seguro de vida, apenas 18% dos brasileiros possuem seguro.

Em todos esses ramos, as oportunidades para o mercado segurador e a distribuição são grandes, segundo o diretor da Bradesco. “Cabe a nós da indústria de seguros oferecermos proteção para aqueles que não a conhecem”, disse. Sua orientação é “empreender para buscar oportunidades”. Para tanto, indicou que o caminho passa por se antecipar às tendências, como é o caso da longevidade. “A distribuição precisa se preparar. O Brasil é um país longevo e precisamos entender o que a população necessita”, disse.

Marco Antonio concluiu sua participação no encontro comentando a reestruturação da Bradesco Seguros, iniciada em 2013. Segundo ele, a seguradora eliminou a operação verticalizada de suas áreas, unificando a área comercial e as sucursais. O novo modelo operacional está em vigor desde 2014, mas ainda em evolução. “Hoje, todas as sucursais oferecem a linha completa de produtos”, disse. Outro avanço foi a mudança da holding Bradesco para as novas instalações em Alphaville. “A Bradesco quer o crescimento e a evolução do setor de seguros, inclusive de sinergia e integração”, disse.

.

6ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros – A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) realizará, no próximo dia 29, em São Paulo, a 6ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros. O evento contará com a participação do economista Eduardo Gianetti, que apresentará a palestra “Trópicos Utópicos”, tema de seu oitavo livro, lançado em junho deste ano. Durante o evento será apresentado, também, o Relatório de Atividades das Ouvidorias do Mercado Segurador (2015). À ocasião estarão presentes: o superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Joaquim Mendanha de Ataídes; o secretário da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Armando Luiz Rovai; a presidente da Associação Brasileira de Procons, Claudia Francisca Silvano; e o presidente do Instituto de Pesquisas Jurídicas e Sociais (Ipjus), Ricardo Morishita Wada.

Também participarão da conferência, o presidente da CNseg, Marcio Serôa de Araujo Coriolano, e os presidentes das Federações associadas: Solange Beatriz Palheiro Mendes, da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde); João Francisco Silveira Borges da Costa, da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg); Edson Luis Franco, da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi); e o diretor Executivo Geral da CNseg, Marco Antonio da Silva Barros, que também preside a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap).

.

Café com Seguro da ANSP tem apoio do CVG-RJ – Acontece nesta quarta-feira (21), o Café com Seguro, promovido pela Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), com apoio do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) e outras entidades do mercado de seguros. O tema será “O Genoma, o Seguro e a Previdência”. O evento contará com abertura do diretor da Academia, José Américo Peón de Sá, e palestras que abordarão as questões médicas, jurídicas e técnicas envolvidas no assunto, além dos impactos do código genético nos seguros de Vida, Saúde e Previdência. A mediação será do presidente do CVG-RJ, Marcello Hollanda. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o final do dia, pelo e-mail luciane@anspnet.org.br ou pelos telefones (11) 3333-4067.

.

SEGURO CIDADÃO

Circuito da Longevidade adiado – Em nota, o Grupo Bradesco Seguros comunica que, por questões operacionais relativas à logística do evento, a etapa São José dos Campos do Circuito da Longevidade 2016, prevista para 9 de outubro, teve de ser adiada. A nova data de realização será oportunamente informada. Com isso, as inscrições para a etapa, que seriam abertas nesta segunda-feira, 19 de setembro, também foram adiadas.

.

Violência contra idosos – A violência contra os idosos é uma violação aos Direitos Humanos e um crime que todos podem ajudar a combater. Muitas vezes, essa violação é cometida por pessoas próximas à vítima e a própria família não tem conhecimento do que está acontecendo com o ente querido. Por isso, com o intuito de informar e proteger os idosos, o Hospital e Maternidade São Cristóvão (Rua Américo Ventura, 123 – Mooca – São Paulo) realizará no dia 30 de setembro, das 10h30 ao meio-dia, uma palestra sobre esse tipo de violência. O evento é gratuito e aberto a todos que queiram participar.

A assistente social Keila Sauer Domingos do São Cristóvão Saúde e Délton Esteves Pastore, promotor de Justiça de Diretos Humanos da Área do Idoso, esclarecerão as principais formas de identificar quando essa situação está acontecendo, e como agir corretamente diante disso. Os presentes também poderão tirar dúvidas sobre o tema com os palestrantes.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente no site www.saocristovao.com.br, na página de Ensino e Pesquisa. Na ocasião, serão aceitas doações de alimentos não perecíveis a serem encaminhados para entidades carentes. Mais informações pelo telefone (11) 2029-7617, no site www.saocristovao.com.br ou ainda pelo e-mail iep.secretaria@saocristovao.com.br.

.

Seu cocô pode lhe dizer muita coisa – A Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed) indica que aspectos das fezes como consistência, cheiro, coloração e formato devem ser observados para verificar se há algo que não está funcionando bem no intestino.

“O mais importante é que todo e qualquer tipo de secreção que nosso corpo expele precisa ser observado, não só as fezes. Outros excrementos como a urina também precisam ser analisados em termos de cor e odor. Nosso cocô pode nos dizer como está o funcionamento geral do intestino e também como está a absorção dos nutrientes de acordo com a consistência, odor e formato das fezes”, explica Tomazo Franzini, diretor da Sobed. As fezes consideradas normais são caracterizadas como fezes cilíndricas, compridas e com aspecto macio. Isso indica que ao passar pelo intestino tiveram um bom trânsito e nenhum tipo de obstrução que atrapalhasse a passagem.

Franzini, que é endoscopista digestivo, alerta que as fezes indicam se a ingestão de nutrientes for em baixa quantidade, além do consumo de água, que é extremamente importante e ajuda com que a massa fecal fique numa consistência mais amolecida.

“Pessoas que fazem pouco consumo de água e fibras, encontradas nas frutas, verduras e saladas, acabam evoluindo com fezes ressecadas, em formato de bolinhas endurecidas. Além disso, alteração do calibre das fezes é uma das primeiras indicações de câncer de intestino. Ao olhar as fezes é indicado analisar também seu formato, caso o intestino tenha uma obstrução as fezes, ao passarem por ela, se moldam àquela região e ficam mais afiladas, o que indica estreitamento de alguma parte do intestino. Nesses casos, o exame da colonoscopia é fundamental para o diagnóstico feito de forma rápida e indolor.

.

ENDOSSANDO

Prêmio Health em Tecnologia da Informação – O Hapvida conquistou no último dia 14, o Prêmio Health IT. A operadora foi premiada na categoria “Instituições do Ano – Investimentos”. A cerimônia de premiação ocorreu na capital paulista e contou com a presença do superintendente de Tecnologia da Informação (TI) do Hapvida, Vanderlei Leone.

Com um aporte previsto de R$ 22 milhões na área neste ano – em 2015 foram R$ 17 milhões -, o Hapvida amplia o poder de processamento de dados, permitindo novos mecanismos de controle de pacientes e demandas internas. Outra facilidade proporcionada ao beneficiário de planos médicos e odontológicos foi a disponibilidade do software do Hapvida para as plataformas móveis. Com isso, o paciente terá fácil acesso a sua ficha médica, à marcação de consultas, à obtenção de autorizações de procedimentos de maneira remota e móvel, promovendo mais praticidade à vida do beneficiário e também do corpo médico. Do total do aporte, R$ 2 milhões serão aplicados no Hapvida +Odonto, de atendimento odontológico da operadora, que atualmente conta com mais de 1 milhão de beneficiários.

Para o superintendente corporativo de TI, receber esse prêmio foi a afirmação de que a empresa está no caminho certo. “Entendemos que a tecnologia é um pilar fundamental na estrutura do Hapvida. Por isso, estamos sempre investindo em melhorias e qualidade, para que isso reflita no atendimento ao nosso beneficiário e o crescimento contínuo e sustentável dos negócios da operadora de saúde”, comemora Leone. O executivo faz questão de compartilhar esta conquista com toda a equipe de TI do Hapvida, composta por 180 funcionários diretos – destes, 27% estão dedicados somente no desenvolvimento de novas tecnologias.

Promovido pelo Grupo Mídia, o Prêmio Health IT reconhece as marcas mais lembradas, personalidades do ano, instituições de saúde e cases de sucesso no âmbito da tecnologia, com o objetivo de coroar o sucesso das iniciativas que vêm sendo feitas e que colaboram em levar para o paciente mais segurança, qualidade e agilidade em seu atendimento, bem como trazer para o gestor a assertividade das informações para a sua tomada de decisão.

.

Campanha “Vendeu, Ganhou!” – A partir deste mês, o Porto Seguro Odontológico oferece mais uma vantagem aos corretores de todo o país: a campanha “Vendeu, Ganhou!” que tem como objetivo engajar, reconhecer e premiar os profissionais que conquistarem novas vidas nos planos odontológicos da seguradora. Durante a ação, que acontecerá até o dia 31 de dezembro de 2016, serão consideradas as apólices novas emitidas desde 1º de julho de 2016.

Participando da campanha, a cada 100 novas vidas, o corretor receberá um bônus extra sobre o valor do agenciamento, que será contabilizado mensalmente. Para Sandra Ossent, gerente do Porto Seguro Odontológico, a iniciativa ressalta a importância do corretor para a companhia e é um incentivo para o profissional ampliar sua rede de atuação e gerar novos negócios. “O Seguro Odontológico, além de proporcionar melhoria na qualidade de vida, reduz o absenteísmo e aumenta a produtividade dos colaboradores. Na Porto Odonto estes benefícios ainda vêm acompanhados de autorização do tratamento 100% online, busca de rede referenciada via aplicativo e SMS, reembolso, descontos em farmácias, além disso, apresenta baixo custo tanto para empresa quanto para colaborador”, explica.

.

Envelopamento de carros – Envelopar o carro já se comprovou como tendência e é comum entre motoristas que querem dar uma repaginada no veículo ao mudarem a cor. É uma alternativa à pintura tradicional e funciona como adesivagem. Porém, antes de dar novo visual ao automóvel, o Cesvi Brasil, Centro de Experimentação e Segurança Viária da Mapfre, alerta sobre quais danos a pintura e o bolso do motorista podem sofrer caso o procedimento seja feito da maneira errada.

Gerson Burin, coordenador técnico do Centro, explica quais tipos de envelopamento existem. “Atualmente, os mais comuns são o em vinil, a partir da aplicação de películas de PVC na lataria, e o em líquido, com uma tinta emborrachada, que seca e também vira uma espécie de adesivo facilmente removível”, comenta.

“Quando optar por fazer algum tipo de envelopamento, é importante escolher um local com boas referências e que use produtos com certificação e de procedência. Todo cuidado é pouco. Produtos baratos podem ser difíceis de remover e podem danificar a pintura do automóvel, especialmente se for repintado em superfícies do veículo que já sofreram algum tipo de reparo na pintura”, complementa Burin.

Segundo o especialista, “quando materiais inferiores são usados, é comum que pedaços dos adesivos fiquem presos à lataria ou que ocorra a formação de bolhas de ar no adesivo. Nos dois casos o envelopamento precisa ser removido com a aplicação de produtos químicos e solventes ou o uso de agulhas e as duas práticas podem danificar a pintura.”

Em carros com muitas curvas na lataria ainda é comum o uso de sopradores térmicos, que ajudam a esquentar a película para facilitar a aplicação. No entanto, se ficarem muito quentes podem migrar para a pintura e manchá-la, tornando a remoção difícil.

Burin finaliza lembrando que, “ao mudar a cor do automóvel, o proprietário deve regularizar toda a documentação do bem junto ao Detran para evitar penalidades. De acordo com o Código de Trânsito, conduzir um veículo com a cor ou característica natural alterada é passível de multa e é considerado infração grave”.