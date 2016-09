SEG NOTÍCIAS – ANS concede nova portabilidade extraordinária para beneficiários da SMS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou do Diário Oficial da União desta quinta-feira, a Resolução Operacional nº 2.073, pela qual concede novo prazo para a realização de portabilidade extraordinária de carências para os beneficiários da operadora SMS – Assistência Médica Ltda (registro ANS nº 31140-5). A norma dá prazo de 60 dias para que os beneficiários da operadora ingressem em outras operadoras de planos de saúde sem o cumprimento de novos períodos de carências.

A SMS tem sede em Vila Velha, onde está a maioria de seus beneficiários. De acordo com o último dado informado pela operadora à ANS, há aproximadamente 16.800 beneficiários, sendo cerca de 12 mil em planos coletivos. Ao fim do prazo de 60 dias, será decretada a liquidação extrajudicial da operadora.

Apesar do acompanhamento presencial feito pela ANS por meio de regimes especiais de Direção Fiscal, a SMS Assistência Médica não conseguiu regularizar suas graves dificuldades econômico-financeiras. A Diretoria Colegiada da Agência chegou a determinar a alienação compulsória da operadora, mas não houve proposta de outras empresas interessadas, bem como não resultou em êxito a publicação do edital de oferta pública.

Após estas etapas, a ANS concedeu um prazo de portabilidade especial seguido de três prazos de portabilidade extraordinária a seus beneficiários. Agora é dada a última oportunidade para a troca de operadora sem o cumprimento de novos períodos de carências: a portabilidade extraordinária deve ser exercida de 8 de setembro a 6 de novembro. A operadora escolhida não poderá recusar beneficiário da SMS Assistência Médica. Caso haja qualquer dificuldade de acesso, o consumidor deve entrar em contato com a Agência pelo Disque ANS (0800 701 9656) ou pela Central de Atendimento ao Consumidor no portal www.ans.gov.br.

.

Carros usados: 18% apresentaram restrições para compra em agosto

Relatório mensal divulgado pela Checkauto, empresa do Grupo Dekra, sobre restrições e riscos evitados ao cliente mostra que em agosto, 18% das consultas realizadas na plataforma on-line trouxeram algum tipo de informação que afetam o valor do veículo consultado.

De acordo com as informações, a Checkauto evitou um prejuízo de mais de R$ 399 milhões para os consumidores que contrataram seus serviços. Para se ter uma ideia, a cada R$1 real investido na consulta, o retorno é de R$ 63,09 em riscos evitados para o cliente.

Segundo José Félix, especialista em risco e responsável pela Checkauto, o chamado de recall foi a restrição mais recorrente ao longo do mês, com 25%. Trata-se de um risco comum e pode impactar na segurança do novo proprietário, caso não seja identificado. “Imagine que o carro sofreu um chamado de recall, mas o antigo proprietário não atendeu. Esse problema pode surgir na sua mão, implicando sérios riscos de segurança. Temos casos em que falhas em peças causaram grandes acidentes. Então esse é uma restrição bem séria”, explica Félix.

Outra questão, segundo ele, é a de bem penhorado: Imagine comprar um carro e depois descobrir que ele era um bem penhorado e não poderia ter sido vendido? Pois essa foi a descoberta em 9,8% das consultas realizadas somente no mês de julho. “O risco aqui é óbvio: o comprador paga e acaba ficando sem o carro já que não consegue nem fazer a transferência do bem para seu nome. É prejuízo na certa”.

José Félix também lembra que 6% dos carros consultados constavam como roubados. Caso o novo proprietário desconheça a informação, além de ter seu nome envolvido em um processo criminal, tendo que vir a provar que não é responsável pelo roubo, ele não conseguirá transferir o bem para o seu nome. “Mais uma vez, o comprador paga e acaba ficando sem o bem, podendo até ter que gastar com um processo judicial”, explica o especialista.

O estudo mostra que 13% dos carros haviam sido disponibilizados para leilão por algum motivo. Nesse caso, essa é uma informação que pode impactar a negociação do valor de venda do veículo. “Ao ter total transparência sobre o histórico do carro, o comprador tem mais clareza para dar uma oferta justa, e não se lesar posteriormente. No caso do carro que já foi a leilão, a informação é o poder de barganha do comprador”.

De acordo com o levantamento, 6% dos carros consultados aparecem com a restrição de “carro baixado”. Na prática, isso significa que o carro sofreu uma séria batida, com danos irreparáveis ao chassi e por conta disso, o veículo sofre “baixa” no cadastro do Detran. Esse carro não poderia nem estar circulando muito menos estar sendo vendido. “Veículos como esse representam riscos enormes a segurança já que as partes estruturais do carro foram gravemente atingidas não podendo ser reparadas. Além disso, o comprador não consegue transferir o veículo para o seu nome sendo um prejuízo tanto para o bolso quanto para a vida“, afirma José Félix, responsável pela área de serviços de varejo do Grupo Dekra e pela Checkauto.

.

Mapfre: previdência privada tem crescimento de 20% em contribuições nos sete meses do ano

Os planos de previdência privada da Mapfre registraram um crescimento nos aportes realizados de janeiro a julho de 2016. No período, a média de contribuições mensais teve crescimento de 20,2% sobre o mesmo período do ano anterior, com valor médio de R$ 455,72 ao mês frente aos R$ 379,14 registrados em igual período em 2015. Houve ainda um aumento de 7,6% na base de participantes sobre o ano anterior.

O desempenho registrado na Mapfre reflete a tendência de aumento nas contribuições em cenários de retração econômica, no qual as pessoas passam a se preocupar mais com o futuro e em melhores condições de vida. O bom desempenho também foi registrado pelo mercado de maneira geral. Os dados mais recentes da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) apontam que, de janeiro a maio desse ano houve um aumento de 10,7% nos aportes destinados aos planos de previdência sobre o mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 40,3 bilhões, ante os R$ 36,4 bilhões somados de janeiro a maio de 2015.

A conscientização de uma parcela cada vez maior de brasileiros sobre a importância da previdência privada mostra que o planejamento para a aposentadoria precisa ser uma preocupação constante, principalmente diante de índices cada vez maiores de longevidade. “O aumento da expectativa de vida é o principal fator para começar a planejar para o futuro financeiro o quanto antes, especialmente para pessoas que não conseguirão manter seu padrão de vida com o INSS”, diz Maristela Gorayb, diretora comercial na Mapfre. “Os planos de previdência privada são ferramentas importantes nesse sentido. Quanto mais cedo uma pessoa começa a investir, mais confortável fica acumular os recursos necessários. Além disto, a família poderá ter os recursos disponíveis em casos de imprevistos”, conclui a executiva.

.

SEGURO CIDADÃO

Violência doméstica – A Brasilcap lançou a campanha “Spoiler de amiga”, uma tentativa de incentivar as mulheres a avisarem para as suas amigas que elas estão vivendo relacionamentos abusivos. A campanha conta com um vídeo, no formato de um trailer de cinema, para chamar a atenção para os casos de violência. O material está sendo divulgado nas redes sociais da companhia, com objetivo de alavancar as denúncias.

“Nosso objetivo é incentivar as mulheres a se unirem e se fortalecerem para que não se mantenham em relacionamentos que as violentem de alguma forma”, destaca Elena Korpusenko, gerente executiva de Comunicação e Marketing da Brasilcap. A cada sete minutos uma denúncia de violência contra a mulher é feita no Brasil, segundo dados da Secretaria de Política para Mulheres. Além disso, 85% dos abusos sofridos aconteceram em ambiente doméstico e familiar.

A campanha está no ar nas redes da empresa desde o início de setembro. Além dessa ação, a companhia também patrocina o filme “Vidas Partidas”, que aborda a temática de violência doméstica, com os atores Naura Schneider e Domingos Montagner. Para assistir o vídeo acesse www.facebook.com/Brasilcap/?fref=ts.

.

Doenças da tireoide – Muitas vezes os sintomas causados por doenças da tireoide são tão abrangentes e variados, que acabam gerando confusão a respeito da função dessa glândula. A endocrinologista do Serviço Social da Construção (Seconci-SP), Carolina Spissirits Gomes de Amorim, ajuda a desvendar os mistérios que envolvem o tema.

Localizada na parte anterior da região cervical, a glândula tireoide produz os hormônios T3 (triiodotironina) e o T4 (tiroxina) e, com isso, regula o metabolismo de todo o organismo, interferindo na função de importantes órgãos como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Quando a tireoide não funciona da maneira adequada, pode produzir hormônios em quantidade insuficiente, causando o hipotireoidismo, ou em excesso, ocasionando o hipertireoidismo. Em ambos os casos, podemos ter ou não o crescimento anormal da glândula, o chamado bócio.

“A doença tireoidiana pode ter diversas causas, sendo a doença autoimune o tipo mais comum em nosso meio”, explica a médica. Tanto o hipotireoidismo, quanto o hipertireoidismo, podem apresentar-se sob a forma assintomática ou subclínica, na qual há alteração do TSH sem alteração do T4 livre.

Carolina alerta para a importância do diagnóstico durante a gravidez. “O hipotireoidismo materno não tratado pode afetar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Para detectar a doença no recém-nascido, é realizado o chamado Teste do Pezinho, que deve ser feito, preferencialmente, entre o terceiro e quinto dia de vida do bebê”, esclarece.

Disfunções na tireoide podem acontecer em qualquer idade e são simples de se diagnosticar. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, estima-se que 60% da população brasileira tenha nódulos na tireoide em algum momento da vida. Mas isso não significa que sejam malignos. Apenas 5% são cancerosos.

O diagnóstico laboratorial do hipertireoidismo é estabelecido pelas dosagens do hormônio estimulador da tireoide TSH e T4 livre no sangue. Se os valores de T4 livre estiverem aumentados e os de TSH reduzidos, o paciente é portador de hipertireoidismo.

O tratamento do hipotireoidismo é feito com a reposição do hormônio levotiroxina, fabricado em laboratório e idêntico ao natural. O uso deve ser diário, com água e em jejum, de meia hora a uma hora antes do café da manhã. E os comprimidos são em microgramas, variando de 25 a 200, e não em miligramas como a maioria dos medicamentos. “Dessa forma, a levotiroxina não deve ser manipulada, pois há chance de erro de dosagem e biodisponibilidade”, destaca a especialista.

Já o tratamento do hipertireoidismo depende da idade e da condição física da pessoa. Os tratamentos disponíveis incluem medicamentos, como Tiamazol e Propiltiouracil, iodo radioativo, betabloqueadores e cirurgia. A remoção cirúrgica da tireoide (tireoidectomia) e a radioterapia são considerados tratamentos definitivos, porém não são os preferidos, pois podem ocasionar danos ao paciente.

De acordo com Carolina, “todas estas terapias oferecem riscos, por isso é muito importante que o paciente com suspeita de doença tireoidiana procure um médico, que verificará a melhor opção de tratamento”.

.

Diabetes e obesidade – O diabetes e a obesidade são dois problemas de saúde que afetam de maneira intensa a vida dos brasileiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 16 milhões de habitantes sofrem com o diabetes, e 17,9% dos que estão na faixa do sobrepeso são obesos. Há ainda o quadro que junta as duas doenças, em um quadro chamado “diabesidade” (diabetes + obesidade), criando dificuldades ainda maiores para quem está com o diagnóstico. Pensando nisso, o endocrinologista de Brasília, Flávio Cadegiani, da Corpometria, organiza o 1º Summit Brasil de Diabesidade, para discutir as melhores formas de tratar a doença. O evento será realizado no dia 22 de outubro, às 16h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) – SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50 – Asa Sul, Brasília. Para participar do evento, é necessário realizar inscrição em www.diabesidadebrasil.com.

Segundo o endocrinologista, a necessidade de se discutir o tema é de extrema importância. Diagnosticado como obeso durante boa parte de sua infância e adolescência, Cadegiani sabe de todas as dificuldades para se reverter o quadro. “Ser obeso significa ter maiores propensões a diversos tipos de doenças, como infarto, derrames e problemas respiratórios. Soma-se isso à diabetes, e o quadro clínico fica bastante complicado. O paciente diabético requer condutas e tratamentos mais agressivos e metas mais audaciosas de parâmetros clínicos, como peso e circunferência abdominal, e laboratoriais, como exames de fígado, colesterol e açúcar, a fim de prevenir complicações.”

Para Cadegiani, esse evento será a maior plataforma de conhecimento sobre as doenças no Brasil, pois será um evento totalmente direcionado. “Dentro de todo preconceito, existe a falta de conhecimento, e aqui não é diferente. Os médicos têm receio de introduzir medicamentos para obesidade e tardam muito para começar a tratar diabetes, o que já pode ser, e normalmente é, tarde demais. Para obesidade, a gente pode até conhecer os medicamentos para prescrever, mas não sabe como nem quando retira-los.”

Um dos convidados é o endocrinologista e referência mundial na pesquisa sobre diabetes, Andrej Janez, chefe do Departamento de Endocrinologia do Hospital de Ljubljana, na Eslovênia, e professor convidado atual da University of California Los Angeles, em San Diego, que ministrará aulas sobre seus estudos.

O endocrinologista ressalta que o evento é aberto para profissionais médicos de diversas especialidades, “porque obesidade e diabetes atingiram tamanha prevalência que é inviável que somente endocrinologistas tratem”. Nutricionistas, psicólogos e demais profissionais atuantes na área da saúde também poderão participar.

.

ENDOSSANDO

Blog sobre educação financeira – A Brasilcap anuncia o lançamento do blog Zero Perrengue (www.zeroperrengue.com.br), novo canal da companhia para ajudar as pessoas a levar a vida com mais leveza e menos aperto. Um conteúdo de qualidade voltado para um dia a dia mais saudável para o bolso, para o cotidiano e para o meio ambiente.

Segundo Marcio Lobão, presidente da Brasilcap, o canal é uma novidade que aproxima a Companhia da sociedade, com temas presentes no dia a dia da população.

“O blog chega para oferecer de forma simples e descomplicada conteúdos e artigos de utilidade pública, estimulando as pessoas a mudarem hábitos de vida, principalmente em relação um planejamento financeiro mais saudável. Também reforça a imagem da Brasilcap como uma empresa parceira do consumidor e que acredita na cultura de economia e sustentabilidade”, destaca.

Com mais de três milhões de clientes e há 21 anos disseminando a importância de guardar dinheiro, a Brasilcap leva um pouco dessa bagagem agora para um blog. O Zero Perrengue conta com as seções: Meu Dinheiro, Minha Capitalização e Meu Mundo, e também vai abordar temas como planos financeiros para viagens, crise financeira mundial, crise hídrica, entre muitos outros.

.

Novas funções de executivos – A Zurich anuncia adequações de cargos alinhadas à nova estrutura da companhia global. A Zurich no Brasil passa a atuar junto ao mercado com equipes de Seguros Gerais, Vida e Previdência integradas.

Assim, o amplo portfólio Zurich passa a ser disponibilizado por um time unificado, experiente e especializado, resultando em uma prestação de serviços mais eficiente. Os novos comandos seguem focalizados no fortalecimento da proposta de valor da Zurich: atender às reais necessidades de seus parceiros e clientes.

“A nova estrutura evidencia nossa ampla capilaridade, reconhecida no mercado. Já em vigor, a integração das áreas permite que um único contato dentro da companhia possa oferecer nossa diversidade de produtos, serviços e soluções voltados aos clientes”,afirma Edson Franco, diretor-presidente no Brasil. “Além disso, permite-nos oferecer um maior número de produtos de modo mais simplificado, otimizando processos e resultados”.

Glaucia Asvolinsque Smithson assume as diretorias de Vida e Previdência Corporativas e de Commercial Lines em Seguros Gerais, sendo responsável por estreitar o relacionamento de ambas as áreas com o mercado e, também, por desenvolver soluções e produtos.

Walter Pereira se torna diretor de Varejo e seguirá liderando a equipe de gestão de produtos de Linhas Individuais de Seguros Gerais, Vida e Capitalização. Devido à sua expertise no mercado segurador, mantém um forte apoio à área comercial.

Luís Reis passa a dirigir Afinidades em sua totalidade no Brasil, focado no desenvolvimento de produtos e serviços e liderando também o relacionamento com parceiros.

Márcio Benevides, agora diretor comercial e de Bancassurance, é o responsável pela Rede de Filiais e pela gestão das parcerias de distribuição em canais bancários.

.

IRB Brasil Re patrocina o Teatro Maison de France no Rio de Janeiro

O IRB Brasil Re dá continuidade à prática de promover e democratizar o acesso à cultura no país e patrocina o Teatro Maison de France, no Rio de Janeiro. Por meio do patrocínio Naming Rights, o espaço recebe o nome de Teatro Maison de France IRB Brasil Re. A companhia tem se firmado como grande incentivadora da cultura nacional e, somente entre 2015 e 2016, já apoiou mais de 30 ações culturais e esportivas, com investimentos que giram em torno de R$ 15 milhões.

O Teatro Maison de France IRB Brasil Re está em cartaz com a comédia inédita “O Escândalo Philippe Dussaert”, estrelada pelo ator Marcos Caruso. A peça está em cartaz de agosto até o dia 18 de dezembro no espaço, que fica localizado no Centro do Rio de Janeiro. As sessões acontecem quintas e sextas às 20 h, sábados às 21 h e domingos às 18 h.

“O IRB trabalha para continuar apoiando projetos que estimulem a promoção da cultura no nosso país. Esta foi uma oportunidade de associação da nossa marca a um teatro de alto padrão, localizado próximo à nossa sede. Queremos que cada vez mais lugares tenham estrutura para receber bons espetáculos e, para isso, fazemos a nossa parte”, conta Daniele Sibucs, gerente de Comunicação e Marketing do IRB Brasil Re.