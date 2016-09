Secretaria de Segurança do Rio lança aplicativo para receber denúncias de crimes

Os moradores do Rio de Janeiro poderão fazer a partir de hoje denúncias de crimes e comunicar emergências policiais por meio de um aplicativo para celulares e dispositivos móveis (tablets). O aplicativo Emergência RJ servirá como um canal alternativo para acesso à Central 190 da Polícia Militar.

Segundo o subsecretário de Comando e Controle da Secretaria Estadual de Segurança do Rio, Edval Novaes, o aplicativo facilita o acesso de pessoas com deficiência de fala e de audição à central de denúncias da Polícia Militar.

– A gente espera atender a esse público que, porventura, tenha algum tipo de dificuldade na fala e que são aproximadamente 4,8% da população da região metropolitana. Isso sem falar naquelas situações excepcionais em que a pessoa, por um motivo ou por outro, não pode falar por estar próxima ao fato a ser denunciado. Então, ela pode silenciosamente digitar seu pedido de auxílio através do aplicativo no smartphone – disse.

O Emergência RJ é compatível com os sistemas IOS e Android.

Agência Brasil