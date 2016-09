SEC tenta evitar golpes com ações de startups no ‘mercado de tostões’

Desde o ano passado, a Securities and Exchange Commission investiga startups e fez acusações de fraudes contra dez pessoas. A preocupação maior é com as chamadas blank check, ou seja, companhias que não têm operações e não possuem ninguém autorizado a negociar seus títulos. Nesta terça-feira, o regulador norte-americano iniciou as acusações de fraude contra Sheldon R. Rose, da Flórida, que montou um esquema para movimentar as ações de mais de uma dezena de empresas cheque em branco. Rose instalou amigos e familiares como funcionários do comando delas, além de acionistas para que pudesse secretamente controlar tudo, desde as declarações de registro e outros arquivos corporativos, demonstrando falsamente que essas empresas estavam perseguindo empreendimentos comerciais reais. Na realidade, eram usadas para fusões reversas, e posteriormente todos os títulos foram vendidos para enriquecer Rose e outros.

A SEC ainda não revelou quais serão as punições financeiras para Rose, pois aguarda que um juiz de direito administrativo determine sanções monetárias, apesar dele já ter concordado em liquidar as acusações. Em compensação, já está impedido de participar de futuras ofertas no mercado de tostão futuro e servir como executivo ou diretor de uma empresa pública. Rose, no entanto, poderá ir para a prisão, de vez que o Ministério do EUA para o Distrito Sul da Flórida anunciou acusações criminais contra ele e um representante ex-corretor registrado chamado Ian Kass.

Tão logo a economia brasileira se normalize, tudo indica que o Pinto tentará criar o “mercado de tostões” da Bovespa. E todo cuidado será pouco com as startups e empresas de chineses desconhecidos. Nos Estados Unidos, a SEC atua. No Brasil, a CVM é lentinha.

Itaú: exclusividade para negociar ativos do Citi

O Itaú Unibanco fez a melhor proposta e obteve direito de negociar com exclusividade a compra dos ativos do banco norte-americano no Brasil, enquanto o banco de origem espanhola obteve a exclusividade para negociar a unidade de varejo do Citi na Argentina. Já a operação do banco norte-americano na Colômbia é negociada com o Scotiabank. A expectativa é que o Citi anuncie nas próximas semanas o desfecho das três vendas.

América Móvil vai avaliar aquisição da Oi

A América Móvil, dona da Claro, Net e Embratel no Brasil, aguarda detalhes para avaliar a compra parcial ou integral da Oi, que está em recuperação judicial desde junho. Segundo o presidente do grupo, Daniel Hajj, há o interesse na compra, mas uma decisão vai depender das condições estabelecidas pela Oi, do que a regulamentação brasileira vai permitir e do preço. “Estamos abertos a ver tudo”, disse Hajj sobre o interesse em todas as áreas da companhia. O executivo observou que acompanha o processo, mas ainda não está claro o que realmente está à venda.

Bradesco vai decidir JCP

O Bradesco decidiu submeter ao conselho de administração da companhia a proposta para pagamento de juros sobre capital próprio no valor total de R$ 3,317 bilhões no dia 30 de setembro. O montante é relativo ao terceiro trimestre de 2016, e corresponde a R$ 0,571123466 por ação ordinária e R$ 0,628235813 por ação preferencial. Caso seja aceita a proposta, farão jus ao provento os acionistas que tiverem ações da companhia no dia 30, com os papéis passando a ser negociados na forma “ex” a partir de 3 de outubro. O pagamento será feito no dia 8 de março de 2017, com o valor líquido de R$ 0,485454946 por ação ordinária e R$ 0,534000441 por ação preferencial, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15%. Estes juros extraordinários, líquidos de Imposto de Renda na Fonte representam, aproximadamente, 33 vezes o valor dos juros sobre capital próprio mensalmente pagos pela companhia.

Triunfo sem redução patrimonial

A Triunfo informou que nem a companhia e nem sua controlada Concer sofreram qualquer redução patrimonial ou de contas bancárias até agora. O comunicado foi em resposta à notícia do jornal O Globo, que afirmou que uma decisão judicial pôs em risco a renovação da concessão da BR-040, administrada pela Concer (consórcio controlado pela Triunfo, com Construcap, CMSA e C.C.I Concessões). O jornal informou que a Concer teve seus bens bloqueados judicialmente por suspeita de superfaturamento nas obras. Ela lidera a fila das empresas que aguardam a extensão antecipada de seus contratos.

JBS pede análise do Cade sobre arrendamento

A JBS Aves e Tramonto pediram análise do Cade a acordo de arrendamento. A operação entre subsidiária da JBS e Tramonto Agroindustrial se refere ao arrendamento de ativos no setor de abate de aves e fabricação de produtos de carne, segundo edital publicado no Diário Oficial. O documento não traz mais detalhes e acesso é restrito no Cade até o momento.

Helbor aprova aumento de capital

O conselho de administração da Helbor aprovou o aumento de capital da companhia no valor de até R$ 120 milhões, com a emissão de 68,2 milhões de ações ordinárias, ao preço de R$ 1,76 por papel. O objetivo do aumento, segundo a companhia, é fortalecer sua estrutura de capital para reduzir seu endividamento líquido e, consequentemente, o atual nível de alavancagem.

Caso as ações sejam subscritas em sua integralidade, o capital social da Helbor passará a ser de R$ 926,3 milhões, divididos em 325,881 milhões de ações ordinárias. Os acionistas controladores da companhia, Hélio Borenstein Administração Participação e Comércio e Henrique Borenstein se comprometeram a aportar um valor de até R$ 70 milhões mediante a subscrição de até 39,7 milhões de ações.