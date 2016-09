Saída de dólares do país supera entrada em US$ 1,1 bi em agosto

As saídas de dólares no país superaram as entradas em agosto, de acordo com dados do Banco Central, divulgados hoje. No mesmo mês do ano passado, o saldo negativo ficou em US$ 1,110 bilhão.

De janeiro a 2 de setembro, o saldo é negativo em US$ 10,559 bilhões, contra o resultado positivo de US$ 11,365 bilhões em igual período de dias úteis de 2015.

Somente no mês passado, o fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações) ficou negativo em US$ 3,785 bilhões. Já o fluxo comercial (operações de câmbio relacionadas a exportações e importações) teve saldo positivo de US$ 2,676 bilhões.

Neste ano, até 2 deste mês, o fluxo comercial ficou positivo em US$ 32,476 bilhões e o financeiro, negativo em US$ 43,034 bilhões.

Agência Brasil