Rio marca 24 mil veículos financiados em agosto

O Rio de Janeiro fechou o mês de agosto com 24.004 veículos financiados, recuo de 8,2% em relação ao mesmo período de 2015. Os dados consideram automóveis leves, motos e pesados. O estado é o quinto no ranking de vendas a crédito de veículos em todo o Brasil.

O levantamento é da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do país, o Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Ao somarem 21.127 unidades vendidas a crédito em agosto, os autos leves foram responsáveis por 88% do total financiado no estado. O resultado mostrou uma retração de 5% em relação ao mesmo mês de 2015. Desse total, unidades zero quilômetro somaram 6.710 negociações, enquanto os usados chegaram a 14.417 operações.

O Sudeste, líder nos financiamentos de veículos em todo o Brasil, somou 194.313 veículos vendidos a crédito em agosto, queda de 2,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Deste total, os automóveis leves foram responsáveis por 165.537 negociações e as motos por 21.191.

O total de veículos financiados no Brasil em agosto somaram 415.548 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, uma queda de 4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Veículos novos somaram 155.107 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 260.441.