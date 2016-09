Rio recorrerá da obrigação de climatizar 100% dos ônibus até o final do ano

A Prefeitura do Rio de Janeiro vai recorrer da decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça que obriga a climatização de 100% da frota de ônibus urbanos da cidade. O desembargador Alexandre Freitas Câmara, da 2ª Câmara Cível do Rio, negou um recurso do município e manteve a decisão da primeira instância da Justiça, que obriga a climatização.

O município do Rio só poderá recorrer quando for oficialmente notificado da decisão do desembargador, o que ainda não ocorreu. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, a prefeitura não apresentou motivos suficientes para que fosse derrubada a obrigação da climatização de 100% dos ônibus.

A decisão inicial, do juiz Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves, da 8a. Vara de Fazenda Pública, determina que a prefeitura pague uma multa de R$ 20 mil para cada ônibus sem ar condicionado em circulação na cidade a partir do ano que vem.

A climatização faz parte de acordo firmado em fevereiro de 2014 com o Ministério Público no processo que se destina a traçar planos compensatórios para a população em razão da derrubada do Elevado da Perimetral e das mudanças no trânsito do Centro do Rio. A Prefeitura assumiu de forma voluntária o compromisso de adquirir 2.233 coletivos climatizados em 2015, bem como a instalação de refrigeração em toda a frota até o final de 2016, compromissos que não foram cumpridos.

Com Agência Brasil