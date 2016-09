Rico Matinal – Sexta-feira inicia cheia de novidades

Bom dia.

Os principais mercados europeus e os índices futuros das bolsas nos EUA recuam nesta manhã. No Brasil, índice futuro cai 1,4% e o dólar sobe 1,6%, cotado a R$3,271.

AGENDA DO DIA:

Vale ficar atento aos indicadores dos EUA.

CORPORATIVAS:

oncessionárias: O plenário do Senado aprovou na noite dessa quinta-feira, 8, a medida provisório 727, que cria o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que expande o programa de concessões públicas para áreas de infraestrutura e permite outras medidas de desestatização. Após votação expressiva para o governo, com 44 a 5 votos, a matéria vai à sanção.

De olho…

Kroton (KROT3) / Estacio (ESTC3): A Kroton identificou sobreposição de suas operações de ensino a distância com as da Estácio em 80 municípios, de acordo com documento enviado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tornado público ontem. A companhia cita ao todo 792 cursos nesses 80 municípios em que as operações de Kroton e Estácio juntas acumulam uma participação de mais de 20% do mercado.

Em diversos cursos desses municípios a fatia de Kroton e Estácio juntas supera 90% do mercado. A companhia alega nos documentos enviados ao Cade, porém, que, mesmo com fatias elevadas, não seria possível exercer poder de mercado porque há presença de concorrentes e porque a legislação veda aumentos arbitrários de mensalidades. Boa parte dos municípios com cursos em que Kroton e Estácio possuem alta concentração de mercado está no Estado do Rio de Janeiro.

Para o aval do Cade, possivelmente as empresas deverão ter de vender ativos para conseguir aprovação do negócio.

Oi (OIBR4): O plano alternativo que será apresentado pelo comitê de bondholders da Oi deve propor que entre 85% e 95% do capital fique com os detentores de títulos, e entre 15% e 5% com os atuais acionistas, disse uma fonte com conhecimento do assunto. Os detalhes ainda estão sendo discutidos, mas um dos entendimentos é de que essa participação é razoável, segundo a fonte. Os grandes credores da operadora de telefonia trabalham em uma alternativa ao plano de recuperação judicial apresentado pela empresa no começo da semana, considerado “desfavorável” e “provavelmente inaceitável”. O processo de recuperação judicial da Oi é o maior na história do país, com uma dívida de cerca de R$ 65 bilhões e quase 67 mil credores. O comitê de bondholders e os outros principais credores da companhia detêm mais de 60% do endividamento financeiro total da Oi.

Acompanhando o processo de recuperação judicial da companhia.

Gafisa (GFSA3): A Gafisa e a subsidiária Tenda pretendem realizar ainda neste ano a cisão (spin off) que dará origem a duas companhias independentes e listadas na bolsa, conforme apurou a Agencia Estado com fonte próxima do assunto. O desfecho ficará mais próximo após o vencimento, no próximo mês, da última parcela do principal de uma debênture emitida pela Tenda em 2009 com garantias atreladas à Gafisa. O início dos estudos para separação das empresas foi anunciado há dois anos, mas um dos principais obstáculos tem sido a renegociação com os bancos de financiamentos da Tenda em que a Gafisa é avalista.

Ok… acompanhando.

BRF (BRFS3): A companhia anuncia investimento internacional, desta vez na Malásia, para expandir presença em mercados muçulmanos. A controlada BRF Foods deterá participação de 70% na processadora de alimentos da Malásia FFP – FFM Further Processing SDN BHD -, com um aporte de aproximadamente US$ 16 milhões. Os outros 30% ficarão com a FFM Berhad, que por sua vez é subsidiária da PPB Group Berhad, que atua no sudeste asiático nos segmentos de grãos, agribusiness e produtos de consumo. “A transação está em linha com a estratégia da BRF em expandir sua presença no sudeste asiático e seu contínuo comprometimento com os mercados muçulmanos”, afirma a empresa no comunicado divulgado há pouco.

A companhia segue expandindo seus mercados.

Siderúrgicas: Acusada pelo setor siderúrgico de elevar sua produção de aço de forma desenfreada e praticar concorrência desleal, a China afirma que pretende cortar de 100 milhões a 150 milhões de toneladas da capacidade produtiva de suas usinas nos próximos cinco anos. A meta consta do posicionamento divulgado na quinta-feira pelo governo chinês na 81ª sessão do Comitê do Aço da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ao qual a Agencia Estado teve acesso. No documento, o país defende sua atuação no setor e atribuiu o problema do excedente de aço no mundo à fraca demanda pelo produto, em função da lenta recuperação da economia global após a crise financeira de 2008.

De olho…

FLUXO INVESTIDORES:

Acompanhamos a posição de investidores estrangeiros em contratos de índice futuro. No mercado a vista, os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 32,868 milhões na Bovespa na última segunda-feira. No acumulado de setembro, a Bolsa registra saldo positivo de R$ 640,007 milhões. Em 2016, a Bolsa tem superávit de R$ 15,648 bilhões em recursos externos.

ECONOMIA:

Brasil: dados do IPCA dentro das estimativas

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou agosto com alta de 0,44%, ante uma variação de 0,52% em julho, informou hoje o IBGE. O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas, que iam de uma taxa de 0,35% a 0,48%, com mediana de 0,44%. A taxa acumulada no ano foi de 5,42%. Em 12 meses, o resultado ficou em 8,97%, ainda muito acima do teto da meta estipulada pelo governo, de 6,5%.

China: O resultado ficou bem abaixo do teto da meta e pode dar espaço para que os responsáveis pela política monetária afrouxem ainda mais, em meio a uma desaceleração econômica contínua.

A inflação ao consumidor desacelerou pelo quarto mês seguido em agosto, ficando ainda mais abaixo do teto da meta do governo que é de 3% ao ano. O índice de preços ao consumidor (CPI) do país subiu 1,3% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado, desacelerando ante o aumento de 1,8% observado em julho, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas. O avanço de agosto foi o menor desde outubro de 2015 e ficou abaixo da estimativa de analistas, que esperavam alta de 1,6%.

FIQUE DE OLHO:

Nesta sexta-feira, o mercado nacional abre em baixa acompanhando os principais mercados globais, que repercutem o teste nuclear norte coreano, dados fracos na Alemanha e pelos discursos de dirigentes do Fed. No dia, vale ainda acompanhar as repercussões acerca da movimentação em Brasilia após divergência de membros do governo em relação a reforma trabalhista e para as aprovações no Senado Federal na noite de ontem. Para finalizar, o IPCA do mês de agosto veio dentro do intervalo de estimativas.

Bons negócios e ótimo final de semana.