Rico Matinal – Seguimos acompanhando as commodities

Bom dia.

Os principais mercados europeus e os índices futuros das Bolsas nos EUA avançam nesta manhã. No Brasil, índice futuro abre em alta de 0,3% e o dólar estável, cotado a R$ 3,331.

AGENDA DO DIA:

Em mais um dia de poucos indicadores, vale ficar atento aos números de estoques de petróleo semanal, que pode trazer volatilidade ao mercado.

CORPORATIVAS:

Mineradoras: O minério de ferro com teor de 62% de ferro entregue no porto de Tianjin caiu 1,2% no mercado à vista chinês e foi a US$ 55,5 a tonelada seca, de acordo com dados do The Steel Index. Já a tonelada do insumo com pureza de 62% de ferro e com teor de 2% de alumínio, também recuou 1,2% no porto de Qingdao e foi a US$ 55,7.

As ações de mineradoras nos principais mercados europeus operam em alta nesta manhã.

Eletrobras (ELET6): O governo definiu em R$ 1,708 bilhão o novo preço mínimo de venda da distribuidora de energia elétrica Celg, controlada por Eletrobras e Celgpar, empresa detida pelo Governo do Estado de Goiás. A decisão consta de resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira. O novo valor é um R$ 1,1 bilhão a menos que o preço fixado inicialmente, que era de R$ 2,8 bilhões e foi considerado pelo mercado como “fora da realidade”. O preço mínimo inicial foi o principal motivo que afastou interessados na compra da empresa e levou o governo a cancelar o leilão que estava marcado para agosto deste ano. A resolução do PPI não traz a data para a realização de um novo leilão de venda da distribuidora, mas indica esperar que o certame ocorra até março do próximo ano.

De olho…

JBS (JBSS3): Os irmãos Wesley e Joesley Batista retomaram ontem à noite o comando das empresas do grupo J&F, dono da JBS e da marca Friboi. Os executivos firmaram um acordo com o Ministério Público Federal e têm até o dia 21 de outubro para depositar em juízo R$ 1,5 bilhão. Os recursos serão usados como garantia até o final do processo judicial que apura suspeitas de irregularidades nos investimentos feitos por fundos de pensão na empresa Eldorado Celulose, que pertence ao grupo. Os dois executivos tinham sido afastados pela Justiça de suas funções há pouco mais de uma semana, no dia 5 de setembro. Ambos foram alvos da Operação Greenfield, que apura irregularidades em fundos de pensão.

De olho…

Linx (LINX3): A companhia fará oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de 24 milhões de ações ordinárias. O preço por ação será definido no procedimento de bookbuilding, marcado para encerrar em 26 de setembro. Ao considerar a cotação de fechamento do dia 13 de setembro, de R$ 16,59, o valor pode chegar a R$ 398,160 milhões.

Os recursos obtidos serão destinados para realizar novas aquisições de empresas.

Para quem acompanha…

Oi (OIBR4): A Pharol, maior acionista da Oi, e o acionista minoritário Société Mondiale chegaram a um acordo para encerrarem disputas em torno do futuro do grupo brasileiro de telecomunicações, afirmaram fontes com conhecimento do assunto. Sob os termos do acordo, formalizado pelas duas partes, a Pharol vai apoiar a indicação do Société Mondiale de Hélio Costa e Demian Fiocca para membros do Conselho de Administração da Oi, afirmou a primeira fonte.

Acompanhando os desdobramentos da companhia pós apresentação de recuperação judicial.

CPFL (CPFE3): A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, está inclinada a vender a fatia de 29,4% que detém na CPFL Energia, disse o presidente da fundação. A fundação tem até meados de outubro para aceitar a oferta da chinesa State Grid, que no início deste mês assinou a compra da participação até então detida pela Camargo Corrêa. A Camargo Corrêa já vendeu à State Grid sua fatia de 23,6% na CPFL Energia ao preço de R$ 25,00 por ação, mais ações da CPFL Energias Renováveis, em que a distribuidora possui 51,6% de participação, totalizando cerca de R$ 6 bilhões.

De olho…

FLUXO INVESTIDORES:

No quadro abaixo, acompanhamos o movimento dos investidores estrangeiros em contratos de índice futuro. No mercado a vista, os investidores estrangeiros retiraram R$ 773,886 milhões da Bovespa na última sexta-feira. No acumulado de setembro, a Bolsa registra saldo positivo de R$ 244,367 milhões. Em 2016, a Bolsa tem superávit de R$ 15,253 bilhões em recursos externos.

ECONOMIA:

Zona do Euro: Ok…

A produção industrial diminuiu 1,1% em julho ante junho, considerando-se ajustes sazonais, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Na comparação anual, a produção do bloco recuou 0,5% em julho.

FIQUE DE OLHO:

Nesta quarta-feira, em mais um dia de agenda fraca de indicadores tanto no exterior quanto no Brasil, o mercado nacional poderá seguir as Bolsas internacionais neste início de dia que operam em alta, impulsionadas por ações de empresas ligadas a commodities. O petróleo opera estável e as 11:30 teremos dados de estoques semanais sendo divulgados. No câmbio vale ficar atento pois o BC oficializou a diminuição de participação no mercado através dos swaps cambiais reversos, o que pode pressionar o ativo para baixo.

Bons negócios.