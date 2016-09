Rico Matinal – Novamente é dia de acompanhar commodities

Bom dia.

Os principais mercados europeus avançam nesta manhã enquanto os índices futuros das Bolsas nos EUA recuam. No Brasil, Ibovespa sobe 1,2% no mês e 35,2% no ano.

AGENDA DO DIA:

Mais um dia de agenda fraca.

CORPORATIVAS:

Cemig (CMIG4) / Alupar (ALUP11): A Cemig informou que acertou a venda de sua participação de 49% na Transchile Charrúa Transmisión para a Ferrovial Transco Chile, controlada pela Ferrovial, por US$56,55 milhões. A efetiva conclusão da transação se dará após o cumprimento da condição suspensiva prevista no contrato. O valor poderá ser ajustado na data do fechamento. A Alupar também celebrou Contrato de Compraventa de Acciones (CCVA) para a alienação da totalidade de sua participação societária vinculada à Transchile Charrúa Transmisión S.A., correspondente a 51% do capital total, para a Ferrovial Transco Chile SpA e outra empresa em fase de constituição, ambas controladas pela Ferrovial S.A. pelo valor de US$58.9 milhões a ser ajustado na data do fechamento.

Positivo. A estatal mineira está empreendendo esforços para reduzir a sua dívida por meio da venda de ativos.

Shopping center: A indústria de shopping centers no país deve encerrar o ano com expansão de 7,0% no faturamento, de acordo com estimativa do presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). “Nós esperamos um crescimento que vai estar um pouco acima ou um pouco abaixo da inflação. É um número positivo perto do restante da economia”, afirmou o executivo em entrevista a Agencia Estado. O crescimento projetado de 7,0% para 2016 é levemente superior ao registrado pelo setor em 2015, quando atingiu 6,5%. Ele observou que o primeiro semestre também teve números elevados de inadimplência dos lojistas e muitas ofertas de descontos nos contratos de locação, que já foram devidamente provisionados pelos proprietários de shoppings.

Ok… acompanhando.

JBS (JBSS3): Os problemas legais que vêm abalando a companhia podem atrasar os planos de criar uma nova unidade para reunir suas operações internacionais e listar ações na Bolsa de Nova Iorque, dizem analistas e investidores. O atraso seria um revés para a empresa, num momento em que investidores estão cada vez mais sensíveis a notícias negativas sobre o Brasil. O diretor-presidente e o presidente do conselho da JBS estão impedidos por uma ordem judicial de liderar qualquer negócio da empresa enquanto a polícia investiga uma suspeita de corrupção na J&F Investimentos, firma de investimentos da família Batista. A JBS tem falado pouco sobre o paradeiro de Wesley Batista ou planos potenciais para substituí-lo, o que tem aumentado as preocupações de investidores e analistas. Uma porta-voz da JBS disse ontem que a empresa não mudou seus planos e um representante da J&F negou que a família Batista e a Eldorado, empresa de celulose controlada pela J&F, tenham cometido qualquer irregularidade.

De olho…

Mineradoras: O minério de ferro com teor de 62% de concentração caiu 2,3% no Porto de Tianjin, na China, em relação ao valor registrado na última sexta-feira, cotado a US$56,2 a tonelada. Ontem o preço do insumo não foi atualizado por conta do feriado em Cingapura.

Ações do setor operam com resultados mistos na Europa.

FLUXO INVESTIDORES:

Seguimos acompanhando a movimentação dos investidores estrangeiros em contratos de índice futuro. No mercado a vista, os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 61,757 milhões na Bovespa na última quinta-feira. No acumulado de setembro, a Bolsa registra saldo positivo de R$ 1,018 bilhão. Em 2016, a Bolsa tem superávit de R$ 16,027 bilhões em recursos externos.

ECONOMIA:

Brasil: já esperado…

Após 336 dias de ser alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar, o plenário da Câmara cassou o mandato do deputado afastado e ex-presidente da Casa Eduardo Cunha (PMDB-RJ) por 450 votos a favor, 10 contra e nove abstenções. Intitulando-se responsável por ter coragem de levar adiante o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em dezembro passado, Cunha não resistiu a seu esvaziamento político desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinara, de forma inédita em maio, o afastamento do parlamentar das suas funções sob a acusação de usar o cargo para obstruir investigações contra ele.

EUA: Ok…

O índice de otimismo das pequenas empresas, elaborado pela Federação Nacional das Empresas Independentes (NFIB), caiu para 94,4 em agosto, de 94,6 em julho, que havia sido a melhor leitura do ano. O resultado de agosto contrariou a expectativa de analistas, que previam leve alta do indicador, a 94,7.

Alemanha: Ok… acompanhando.

O índice de expectativas econômicas ficou em 0,5 em setembro, inalterado ante agosto, segundo dados publicados hoje pelo instituto alemão ZEW. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas, que previam alta a 1,5.

China: Positivo. Ações de mineradoras nos principais mercados europeus operam com resultados mistos nesta manhã.

A produção industrial subiu 6,3% em agosto, frente ao mesmo período do ano passado, acelerando ante a alta de 6,0% em julho na mesma base de comparação, segundo dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país. O aumento na produção superou a expectativa de analistas, que previam avanço de 6,2% no período. Já as vendas no varejo avançaram 10,6% em agosto ante o mesmo mês de 2015, acelerando na comparação com o aumento de 10,2% observado em julho na mesma base de comparação, informou o governo chinês. O resultado também superou a previsão dos analistas, que esperavam avanço de 10,1% no período.

FIQUE DE OLHO:

Nesta terça-feira, o mercado nacional inicia digerindo a cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), apesar de já amplamente esperado. Agora vale ficar atento se haverá retaliações ao governo por parte do ex-deputado em forma de denúncias. Além disso, apesar da agenda fraca para o dia, o mercado também deverá repercutir os indicadores divulgados na China na noite passada e que poderão impactar em ações de mineradoras/siderúrgicas, apesar dos ativos do setor na Europa nesta manhã apresentarem resultados mistos. Para finalizar, o petróleo recua 2,3% repercutindo números fracos sobre o crescimento da demanda pela commodity em relatório da Agência Internacional de Energia (AIE).

