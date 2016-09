Rico Matinal – Início de semana nervoso

Bom dia.

Os principais mercados europeus e os índices futuros nas Bolsas dos EUA operam em baixa nesta manhã. No Brasil, índice futuro abre em baixa de 1% e o dólar avança 1,1%, cotado a R$ 3,325.

AGENDA DO DIA:

Nesta início de semana, a agenda de indicadores é fraca. Porém vale ficar atento aos pronunciamentos de autoridades do Fed.

CORPORATIVAS:

Petrobras (PETR4): Neste final de semana, o presidente da estatal concedeu entrevista exclusiva ao “Estadão”. Confira os principais trechos:

– Como Sr. enxerga a Petrobras daqui a cinco anos?

– Como uma empresa saneada. Não será uma empresa menor do que hoje na área de (exploração e produção de) óleo e gás. Então, é possível ver uma empresa que virou a página e resgatou credibilidade, sem perder posição no mercado. Tenho absoluta confiança disso, mas eu só fico dois anos.

– Como será essa transição?

– Queremos divulgar o plano estratégico da companhia na semana do dia 19. Vamos ter duas metas, uma financeira e outra de segurança operacional, as duas com o mesmo grau de prioridade.

– Qual é a meta financeira?

– Vamos antecipar a meta de redução da alavancagem (a relação entre dívida e geração de caixa) para antes de 2020. A dívida não pode ser duas vezes e meia superior à geração de caixa. Vamos trabalhar pra reduzir o endividamento e melhorar a receita, com uma política de preços de combustíveis com foco empresarial.

– Qual a importância da venda de ativos para o plano?

– Sem dúvida é um componente importante para termos recursos e atingir objetivos empresariais como um todo. Esperamos manter, até 2018, a mesma intensidade da venda de ativos deste ano (a meta para 2016 é vender US$ 15,1 bilhões em ativos).

Interessante acompanhar os movimentos da nova gestão da companhia. Seguimos recomendando compra para o ativo para aqueles que visam o medio prazo.

Eletrobras (ELET6): A companhia informa que a União, seu acionista controlador, ingressou na sexta-feira com recursos na companhia, no montante de R$ 970 milhões, a título de adiantamento para futuro aumento de capital (Afac). Em abril, a União já havia entrado o valor de R$ 1 bilhão na estatal, por meio de outro Afac. Os recursos anunciados têm por objetivo reforçar as fontes de recursos necessárias para atendimento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) 2016. A estatal lembra que está em processo de reestruturação empresarial, que tem como objetivos principais reduzir o nível de endividamento e custos e despesas operacionais e financeiras; viabilidade econômico-financeira das distribuidoras de energia, visando a transferência de seu controle acionário até o final de 2017; aumento da eficiência e produtividade; racionalização de seus investimentos; e melhoria da governança corporativa.

De olho…

Embraer (EMBR3): O Ministério da Defesa da Índia vai pedir explicações à Embraer sobre a venda de aviões firmada em 2008, informou o porta-voz da pasta. O caso faz parte da investigação de autoridades americanas sobre suposta propina da fabricante de aeronaves ao governo da República Dominicana e outros para obter contratos. A depender da informação concedida à Organização para Pesquisa e Desenvolvimento em Defesa (DRDO) indiana, medidas poderão ser tomadas. A Embraer é alvo de investigação nos Estados Unidos sobre ter pago suborno à República Dominicana e outros países como Arábia Saudita e Índia para conseguir vender suas aeronaves. Em 2008, a empresa brasileira assinou acordo com o governo indiano para fornecer três unidades do EMB 145, para vigilância e controle do espaço aéreo. O primeiro avião foi entregue em 2012.

De olho nas denúncias que tem envolvido a companhia nas últimas semanas.

Concessões: O programa de concessões do governo Temer que será lançado na terça-feira terá “premissas realistas” e “taxa de retorno necessária para atrair investidores”, disse a presidente do BNDES em entrevista à “Folha de S.Paulo” publicada nesta segunda-feira. Na entrevista, a executiva diz que “a modicidade tarifária não será usada nos leilões”, deixando para trás o modelo da ex-presidente Dilma Rousseff que definia a menor tarifa como fator decisivo das disputas.

De olho nas ações do setor de infraestrutura.

FLUXO INVESTIDORES:

Acompanhamos a posição de investidores estrangeiros, que elevaram sua posição em pouco mais de 4 mil contratos comprados em relação ao dia anterior. No mercado a vista, os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 316,489 milhões na Bovespa na última terça-feira. No acumulado de setembro, a Bolsa registra saldo positivo de R$ 956,496 milhões. Em 2016, a Bolsa tem superávit de R$ 15,965 bilhões em recursos externos.

ECONOMIA:

Brasil: No Boletim Focus desta semana, destaque para a expectativa para o PIB de 2017, que manteve o número de crescimento em relação a semana anterior.

Brasil: Acompanhando os indicadores de inflação.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,38% na primeira prévia de setembro, ante a estabilidade registrada na primeira prévia do índice de agosto. Com o resultado, o índice acumula aumento de 6,65% no ano e avanço de 10,86% em 12 meses. O IGP-M é usado para reajuste de contratos de aluguel. O período de coleta de preços para cálculo do índice foi de 21 a 31 de agosto. No dado fechado do mês passado, o IGP-M subiu 0,15%.

FIQUE DE OLHO:

Nesta segunda-feira, os principais mercados globais operam em forte baixa nesta manhã, ainda repercutindo expectativas pela elevação da taxa de juros nos EUA, em reunião do Fed que ocorre nos dias 20 e 21 deste mês, especialmente após o discurso do presidente regional do Fed de Boston. Desta forma, as ações de mineradoras recuam cerca de 5% na Europa e o petróleo cai 2,5%. No mercado interno, o foco estará na sessão na Câmara que decidirá sobre a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e que deve iniciar as 19h.

Bons negócios.