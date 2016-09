Rico Matinal – De olho na agenda de indicadores

Bom dia.

Os principais mercados europeus operam com resultados mistos enquanto os índices futuros das Bolsas nos EUA avançam nesta manhã. No Brasil, índice futuro sobe 0,3% e o dólar recua 0,2%, cotado a R$ 3,343.

agenda do dia:

Vale acompanhar a série de indicadores a serem reportadas hoje pela manhã nos EUA e que poderão adicionar volatilidade ao mercado no dia.

CORPORATIVAS:

Gol (GOLL4): A demanda por voos da Gol no mercado doméstico recuou 2,7% em agosto, ante igual mês do ano passado, levando a taxa de ocupação para 78,2% ou 2,1 pontos porcentuais superior quando comparada ao mesmo período de 2015.

A empresa informa ainda que reduziu sua oferta doméstica em 5,4% em agosto e em 6,3% no acumulado do ano, quando comparada aos mesmos períodos de 2015. No mercado internacional a oferta e a demanda da GOL caíram 25,3% e 24,2%, respectivamente, em agosto levando a taxa de ocupação para 73,9%, uma alta de 1,1 p.p..

Acompanhando os dados do setor e da companhia, que ainda repercutem o momento macro do país.

Minerva (BEEF3): A companhia informou que duas unidades da empresa, uma em Barretos (SP) e outra em Palmeira de Goiás (GO), foram habilitadas a exportar carne in natura para os EUA. O Brasil firmou um acordo bilateral para o produto com o país no fim de julho deste ano, depois de um longo período de negociação. Neste acordo, a carne brasileira disputa espaço com outros exportadores dentro da cota anual de 64,8 mil toneladas. A Minerva afirmou que recebeu da Divisão de habilitação e Certificação do Ministério da Agricultura, com anuência do Departamento de Agricultura Norte-Americano (USDA), a informação de que, a partir de hoje, as unidades de Barretos (com capacidade de abate de 840 cabeças/dia) e de Palmeiras de Goiás (com capacidade de abate de 2 mil cabeças/dia) estão habilitadas a exportar carne in natura para os EUA.

Positivo.

Usiminas (USIM5): A agência de classificação de risco Standard & Poor’s elevou ontem a nota de crédito da Usiminas de “Selective Default (SD)” para “CCC+”, repercutindo a renegociação da dívida da siderúrgica. “A elevação dos ratings segue-se à conclusão da reestruturação financeira da Usiminas, que resultou na reformatação de 92% de suas dívidas…Isso, em conjunto com a injeção de capital de R$ 1 bilhão por parte dos acionistas da empresa…melhorou a posição de liquidez da empresa”, disse a agência. A perspectiva para a nota da Usiminas, contudo, é negativa, diante condições do mercado de aço ainda fracas e alta carga de dívida sobre a empresa.

Ok…

Cemig (CMIG4): O Governo Federal negocia diretamente com a Cemig a renovação das concessões de três usinas hidrelétricas cujo valor da outorga é de aproximadamente R$ 10 bilhões de reais, disse ontem o secretário de coordenação do Programa de Parceria em Investimento (PPI). Segundo ele, as tratativas envolvem as usinas de Miranda, Volta Grande e São Simão, cujas concessões venceram ou estão para vencer. Ele esclareceu também a fala do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que afirmou na véspera que o governo brasileiro prevê obter cerca de R$ 11 bilhões com leilão das concessões das três hidrelétricas. O ministro disse ainda que a Cemig tem interesse em ficar com os ativos.

De olho…

Construção civil: O programa Minha Casa, Minha Vida vai ter menos recursos orçamentários em 2017 do que o previsto, até o momento, para este ano. O governo Michel Temer reservou R$ 7,2 bilhões para investimentos em moradia para baixa renda no ano que vem, o que representa redução de quase 9% em relação aos R$ 7,9 bilhões programados para 2016. Neste ano, o programa ficou praticamente parado e as contratações de moradias para famílias com renda mensal de R$ 1,8 mil – a faixa 1 do programa – somaram apenas 30 mil unidades. Passada a fase de acerto de contas, o Ministério das Cidades quer retomar as contratações, em 2017, e atingir a marca de 170 mil moradias para famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil.

De olho nas ações de MRV, Gafisa (Tenda) e Direcional.

FLUXO INVESTIDORES

Acompanhamos a posição de investidores estrangeiros em contratos de índice futuro. No mercado a vista, os investidores estrangeiros retiraram R$ 432,487 milhões da Bovespa na última segunda-feira. No acumulado de setembro, a Bolsa registra saldo negativo de R$ 188,12 milhões. Em 2016, a Bolsa tem superávit de R$ 14,82 bilhões em recursos externos.

ECONOMIA:

Brasil: acompanhando os indicadores de inflação do país

A inflação de setembro medida pelo IGP-10 subiu 0,36% após queda de 0,27% em agosto, segundo informou a FGV. O resultado anunciado ficou dentro das projeções dos analistas, que esperavam uma alta de 0,29% a 0,57%, com mediana de 0,41%. Até este mês, o indicador acumula alta de 6,55% no ano e elevação de 11,23% em 12 meses. O período de coleta de preços para o IGP-10 de setembro foi do dia 11 de agosto a 10 deste mês. Já o IGP-DI, que apurou preços do dia 1º a 31 do mês passado, subiu 0,43%.

Zona do Euro: Ok…

O índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,2% em agosto ante igual mês do ano passado, segundo números finais divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado confirmou a leitura preliminar e veio em linha com a expectativa de analistas.

Reino Unido: já esperado

O Banco da Inglaterra (BoE) decidiu hoje manter sua taxa básica de juros, na mínima histórica de 0,25%, assim como o volume de seu programa de compra de bônus do governo, em 435 bilhões de libras, após reunião de política monetária. Além disso, o BoE manteve um programa de compra de bônus corporativos, criado no mês passado, em até 10 bilhões de libras. Segundo ata do BoE, os noves integrantes de seu comitê de política monetária votaram pela manutenção dos estímulos atuais.

EUA: acompanhando as prévias da eleição nos EUA…

Uma pesquisa da Quinnipiac University, nos EUA, mostrou que a candidata democrata à presidência do país, Hillary Clinton, e seu rival republicano, Donald Trump, estão praticamente empatados na disputa de intenção de voto entre os quatro candidatos das eleições gerais, segundo o site internacional da CNN. De acordo com a pesquisa, Clinton tem 41% das intenções de voto, seguida por Trump, com 39%. O candidato do Partido Libertário, Gary Johnson, tem 13% do apoio e o nomeado pelo Partido Verde, Jill Stein, ficou com 4% das intenções de voto. Em uma disputa com apenas os dois principais candidatos, Hillary supera Trump com 48% de apoio contra 43%, ainda segundo a CNN.

FIQUE DE OLHO:

Nesta quinta-feira, o mercado nacional deverá acompanhar a bateria de indicadores a serem reportados nos EUA nesta manhã e que deverá ditar o ritmo do mercado no dia. Além disso, as expectativas pelas a decisões de política monetária do Fed e do Banco Central do Japão (BoJ) na próxima semana segue no radar dos investidores. No Brasil, vale acompanhar os desdobramentos políticos da denúncia envolvendo o ex-presidente Lula na tarde de ontem. Para finalizar, ações de mineradoras na Europa e o petróleo nos EUA avançam nesta manhã.

Bons negócios.