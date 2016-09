Rico Matinal – Chegou o dia do Fed

Bom dia.

Os principais mercados europeus e os índices futuros das Bolsas nos EUA operam em alta nesta manhã. No Brasil, índice futuro abre em alta de 0,6% e o dólar recua 0,4%, cotado a R$ 3,249.

AGENDA DO DIA:

Muita expectativa pela decisão do Fed e pela entrevista coletiva da presidente da instituição. Antes disso ainda teremos dados de estoques de petróleo, o que pode adicionar volatilidade as ações da Petrobras.

CORPORATIVAS:

Bancos: O Itaú Unibanco estaria negociando com exclusividade a operação de varejo do Citi no Brasil, apurou a Agencia Estado. Fontes não sabem afirmar se o Santander Brasil ainda estaria no páreo, mas alegam que os espanhóis teriam diminuído o interesse pelo ativo e, portanto, poderiam ter sido desbancados pelo outro concorrente que teria oferecido uma oferta maior. Tanto o presidente do Citi no Brasil, quanto o presidente do Itaú estão em Nova Iorque neste momento, conforme fonte, e estariam negociando os detalhes finais. Enquanto isso, o presidente do Santander estaria em Madri, de acordo com outra fonte. A expectativa do Citi é concluir a venda das suas operações de varejo no Brasil, Argentina e Colômbia ainda neste mês.

De olho…

Petrobras (PETR4): A companhia deve anunciar até o fim do ano uma redução no preço da gasolina. Segundo apurou o editor de economia da GloboNews, a redução do preço está em estudo na companhia.

A intenção é anunciar a medida junto com uma nova política de preços para os combustíveis, cujo critério será o alinhamento do preço praticado no Brasil com os do mercado internacional.

Atualmente, a gasolina comercializada no Brasil está até 30% mais cara que na média dos preços no exterior.

O último aumento nos preços dos combustíveis nas refinarias foi anunciado em setembro do ano passado.

De olho… Além disso na próxima semana teremos a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que poderá formalizar o congelamento da produção.

Telefonica Vivo (VIVT4): A S&P reafirmou os ratings de emissor na escala nacional Brasil à companhia. A perspectiva do rating de crédito corporativo permanece negativa, refletindo o rating soberano do Brasil. “A reafirmação dos ratings reflete nossa expectativa de que a Telefônica Vivo manterá fortes métricas operacionais e de crédito, apesar das pressões inflacionárias em seus custos e de seus altos investimentos”, afirma a agência. A S&P diz ainda que espera que a empresa mantenha sua liderança no segmento de telefonia móvel, com crescente número de acessos e receita média por usuário.

Ok….

Oi (OIBR4): A América Móvil, controladora das operadoras Claro, Net e Embratel no Brasil, segue interessada na aquisição de toda a Oi ou de partes da empresa brasileira, afirmou o presidente-executivo do grupo mexicano de telecomunicações, segundo publicação do jornal “Valor Econômico” nesta quarta-feira. Porém, o executivo manteve posicionamento informado há anos pelo grupo mexicano de que uma eventual transação dependerá da regulamentação brasileira, preço e detalhes dos ativos a serem eventualmente vendidos pela Oi, publicou o jornal. “Estou muito interessado em participar da consolidação no Brasil, mas não sei como será feita”, acrescentou.

De olho. Consolidação do setor no país já é uma discussão forte há meses.

BM&F Bovespa (BVMF3): O Carf retoma nesta quarta-feira o julgamento de um recurso da BM&F Bovespa no processo sobre a amortização, para fins fiscais, do ágio gerado na incorporação das ações da Bovespa Holdings S.A. em maio de 2008. O que está em discussão é o pagamento do IRPJ e da CSLL relativo a esse ágio, que foi usado para reduzir o valor dos tributos. A sessão do Carf que irá analisar o processo está prevista para começar às 14h. A expectativa dos investidores em relação a esse julgamento é grande, já que o presidente da Bolsa afirmou que a companhia pode levar a questão para a Justiça, o que pode gerar uma demanda de depósito judicial de aproximadamente R$ 2 bilhões, segundo a própria BM&F Bovespa.

Vale a pena acompanhar os desdobramentos deste julgamento que tem adicionado apreensão e volatilidade as ações da companhia.

Helbor (HBOR3): O Conselho de Administração da companhia aprovou aumento do capital no valor de até R$ 120 milhões, passando o capital da companhia de R$ 806.4 milhões para até R$ 926.4 milhões mediante a emissão privada de até 68.181.819 novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O aumento de capital ocorrerá mediante subscrição particular de novas ações ordinárias ao preço de emissão por ação de R$ 1,76, fixado com base na média das cotações de fechamento das ações de emissão da companhia ponderada pelo volume de ações negociadas na BM&F Bovespa no período compreendido entre 13 de maio de 2016, inclusive, a 19 de setembro de 2016, inclusive, e aplicado um deságio de 14,9082%. Os acionistas controladores da companhia se comprometeram a subscrever e integralizar uma quantidade mínima de 36.5 mil novas ações e uma quantidade máxima de 39.8 mil novas ações.

Para quem acompanha.

FLUXO INVESTIDORES:

Acompanhando a posição dos investidores estrangeiros em contratos de índice futuro. No mercado a vista, os investidores estrangeiros retiraram R$ 378,466 milhões da Bovespa na sexta-feira. No acumulado de setembro, a Bolsa registra saldo negativo de R$ 1,405 bilhão. Em 2016, a Bolsa tem superávit de R$ 13,603 bilhões em recursos externos.

ECONOMIA:

Japão: Após semanas de expectativa pelo anúncio, as principais Bolsas globais operam em alta nesta manhã.

O Banco do Japão (BoJ) tomou uma medida inesperada hoje, ao introduzir uma meta de 0% para o juro dos bônus do governo japonês (JGBs) de 10 anos, em nova tentativa de afastar o risco de deflação no país, após concluir uma ampla revisão de iniciativas anteriores que não atenderam as expectativas. A adoção de uma meta de longo prazo, a primeira do tipo na história do BoJ, vem num momento em que grandes bancos centrais buscam formas de impulsionar a inflação, que também vem se mantendo abaixo do ideal na zona do euro, nos EUA e no Reino Unido.

FIQUE DE OLHO:

Nesta quarta-feira, a decisão de política monetária do Federal Reserve as 15h concentra grande expectativa dos investidores, assim como a entrevista da presidente do banco central norte-americano, Janet Yellen, que pode ajudar a reconduzir as apostas para os próximos passos da instituição. As perspectivas indicam que os juros devem seguir inalterados, mas há possibilidade de sinalização da retomada do aperto monetário em dezembro. Independentemente do que o Fed anunciar, o otimismo prevalece nos mercados nesta manhã, após decisão do Banco Central do Japão (BoJ) nesta manhã. Além disso, no lado corporativo, vale acompanhar as ações da Petrobras, após especulações de que a companhia possa reduzir o preço da gasolina até o final do ano além da retomada do julgamento da BM&F Bovespa no Carf.

AVISO – Negociação no horário de verão:

A BM&F Bovespa anunciou alteração nos horários de negociação nos segmentos BM&F e Bovespa a partir do dia 17 de outubro. Segundo a Bolsa, as mudanças acontecem por conta do início do horário de verão no Brasil, a partir de 16 de outubro, e o fim do horário de verão nos EUA, em 6 de novembro.

Bovespa: Das 9h45 às 10h, ocorre a pré-abertura, e o período de negociação se dará entre as 10h e as 18h. Não haverá after market durante a vigência destes novos horários.

BM&F: a negociação de futuros de commodities agrícolas começará às 9h e vai até as 17h30. A negociação after-hours acontece entre as 17h30 e as 18h. Já os contratos futuros de índices financeiros ocorrerá entre as 9h e as 18h15.

Bons negócios.