Rico Matinal – Ainda na expectativa pela decisão do Fed

Os principais mercados europeus e os índices futuros das Bolsas nos EUA avançam nesta manhã. No Brasil, índice futuro abre em alta de 0,8% e o dólar recua 0,1%, cotado a R$ 3,278.

AGENDA DO DIA:

Dia de agenda fraca de indicadores, apesar da grande relevância dos dados do mercado habitacional nos EUA. Foco segue na decisão de política monetária dos EUA na quarta-feira.

CORPORATIVAS:

Petrobras (PETR4): A companhia anuncia seu plano de negócios 2017-2021, que traz como destaques das metas financeiras o corte de investimentos e redução do nível de endividamento, como já era esperado pelo mercado. A métrica financeira principal é de reduzir em 2018 a alavancagem para 2,5 vezes a relação dívida líquida sobre o Ebitda, na comparação com o indicador de 5,3 vezes anotado em 2015.

Ontem, o Conselho de Administração aprovou o documento, que só foi divulgado nesta manhã. Antes disso, o presidente da companhia, Pedro Parente havia antecipado que o plano teria dois pilares, o financeiro e o de segurança. Nesse quesito, a meta é reduzir em 36% a Taxa de Acidentados Registráveis por milhão de homens-hora, de 2,2 em 2015 para 1,4 em 2018.

O novo plano prevê corte nos investimentos totais de 25%, para US$ 74,1 bilhões ante US$ 98,4 bilhões da última revisão do plano 2015-2019, ocorrida em janeiro passado. O último plano, divulgado em junho de 2015, previa investimentos totais de US$ 130 bilhões, mas passou por revisões e então ficou 30% menor.

JBS (JBSS3): A JBS Foods International Designated Activity Company (JBSFI) protocolou junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) pedidos de Form F-1 e Form F-4, a fim de registrar a distribuição pro rata de ações ordinárias da JBSFI (inclusive na forma de certificados de depósito de valores mobiliários – BDR) aos acionistas no contexto da redução de capital. A empresa anunciou em maio uma reorganização que prevê a separação dos negócios no Brasil e no exterior.

Acompanhando o movimento da companhia em relação a reorganização societária.

Mineradoras: O minério de ferro com pureza de 62% entregue no Porto de Tianjin, na China, fechou hoje estável em US$ 55,3 a tonelada seca, de acordo com dados do The Steel Index. O insumo com teor de concentração de 62% de ferro e de 2% de alumínio, também fechou estável no Porto de Qingdao, ficando em US$ 55,5 a tonelada seca.

As ações de mineradoras na Europa operam com resultados mistos nesta manhã.

FLUXO INVESTIDORES:

Acompanhando a posição dos investidores estrangeiros em contratos de índice futuro. No mercado a vista, os investidores estrangeiros retiraram R$ 276,928 milhões da Bovespa na quarta-feira. No acumulado de setembro, a Bolsa registra saldo negativo de R$ 1,152 bilhão. Em 2016, a Bolsa tem superávit de R$ 13,856 bilhões em recursos externos.

ECONOMIA:

Brasil: De olho… bastante relevante estas informações!

O presidente Michel Temer previu, em entrevista exclusiva à emissora de TV Bloomberg, que o Congresso deverá aprovar a proposta que estabelece um teto para os gastos federais ainda este ano e a reforma da Previdência, no primeiro semestre de 2017. Temer prometeu gastar seu capital político para implementar as reformas e disse que ficará à vontade para enfrentar temas impopulares. Ainda na entrevista, o presidente afirmou que poderá analisar se há espaço para ajudar os Estados e que seu governo sempre combaterá o protecionismo.

FIQUE DE OLHO:

Nesta terça-feira, em mais um dia de agenda de indicadores vazia, apesar da relevância dos dados do mercado habitacional nos EUA nesta manhã, o mercado nacional e as principais Bolsas no exterior seguirão na expectativa pelas decisões de política monetária nos EUA e no Japão que ocorrerão amanhã. No Brasil, no lado corporativo, o foco dos investidores deverá estar na divulgação do plano de negócios da Petrobras 2017-2021 e na teleconferência da companhia. Além disso, vale ficar atento as ações de siderúrgicas com os dados do setor de mês de agosto que serão reportados pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) as 11h.

