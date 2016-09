Rico: Fed mantém taxa de juros e dólar segue com perspectiva de queda, de olho no cenário nacional

O Federal Reserve, Banco Central dos EUA, decidiu nesta quarta feira manter a taxa de juros em uma banda entre 0,25% a 0,5% ao ano. No entanto, a instituição sinalizou que ainda espera elevar o juros antes do fim de 2016. A decisão foi bastante dividida, tendo o placar para manter a taxa em 7×3. “As opiniões de dirigentes já vinham sendo divergentes ao longo das últimas semanas, o que indicava que o placar seria apertado”, lembra Roberto Indech, analista da corretora Rico.

Seguindo nesta linha, o Fed declarou que “o argumento para uma elevação na taxa de juros se fortaleceu mas decidiu neste momento esperar por mais evidências de um progresso continuado rumo aos objetivos.”

Para a corretora Rico, ficou ainda mais evidente a divisão atual entre os dirigentes mas toda a sinalização pela elevação da taxa de juros para este ano até 2018 mostra a transparência da instituição que deverá aguardar novos sinais de melhora da economia do país e eventos relevantes no cenário externo para ponderar quando as taxas serão elevadas nos próximos meses.

“Com esta decisão e anúncio, acreditamos que o dólar em relação ao Real seguirá uma trajetória descendente assim como tem ocorrido em 2016 e apenas se tornará mais aguda esta queda se as medidas de ajuste fiscal forem aprovadas no Congresso Nacional brasileiro” sugere Indech. A redução nos custos do País pode acontecer ainda em 2016, através da PEC que limita o teto dos gastos públicos, e no início de 2017 colocando para votação a reforma da previdência.

A próxima reunião nos EUA acontecerá nos dias 1º e 2 de novembro, uma semana antes das eleições presidenciais no país, e a última nos dias 13 e 14 de dezembro.