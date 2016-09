Reunião Matinal: Análise XP

Abertura

Mercados seguem tensos com receio sobre aumento de juros nos EUA e a continuidade dos estímulos do Banco Central Europeu. Ações e commodities recuam fortemente, yields dos treasuries e dólar avançam. Dia marcado por sessão sobre pedido de cassação de Cunha e posse de Cármen Lúcia no STF. Jornais dão destaque para plano de privatizações, que deve ter sua primeira etapa apresentada até o dia 16, e para o plano do governo de lançar uma campanha de comunicação sobre a reforma da Previdência.

Fechamento

Ibovespa, teve maior queda desde 2 de fevereiro, aprofundando baixa da semana, com forte correção em ativos de todo o mundo, em meio a sinais de que BCs começam a questionar benefícios de estímulos. Queda de -3,7%, atingindo 57.999,73.

MACROECONOMIA

Brasil – Plano de privatizações, campanha sobre reforma da Previdência e Focus.

Plano de privatizações sai até dia 16 – Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o plano de privatizações e concessões deve ser apresentado até o próximo dia 16. “Projetamos um pouco abaixo de R$ 24 bilhões para essa arrecadação em 2017, um número conservador e factível.”, afirmou o Ministro em entrevista à revista “Época”. A previsão de receitas com concessões e outorgas em 2016, disse, é de R$ 22 bilhões, dos quais R$ 21 bilhões já foram arrecadados. Rio, Pará e Rondônia já formalizaram interesse junto ao Bndes para entrar na primeira etapa de concessões de saneamento, enquanto Espírito Santo e Bahia podem ser contemplados numa segunda etapa.

Governo busca afinar comunicação sobre reforma da Previdência – O governo está cada vez mais envolvido na reforma da Previdência, e lançará uma campanha de conscientização popular para garantir um apoio maior à reforma. Interlocutores do presidente consideram que, mais importante do que fixar uma data para enviar as mudanças das regras previdenciárias ao Legislativo, é fazer uma campanha de esclarecimento para atuais e futuros beneficiários.

Meirelles e sessão sobre pedido de cassação de Cunha em destaque – A agenda desta segunda-feira tem como principais destaques a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em evento em São Paulo, e a sessão no Plenário da Câmara para analisar o pedido de cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, participa de dois painéis de discussão sobre “Os Desafios do Brasil”, entre outros eventos na capital paulista. Entre os indicadores, amanhã teremos a Pesquisa Mensal do Comércio referente ao mês de julho. Na sexta-feira, é a vez da Pesquisa Mensal de Serviços do mesmo mês. Antes, na quinta-feira, será divulgado o IGP-10 de setembro.

Destaques Focus – IPCA e PIB sobem na margem.

Mercados internacionais – Mercados preocupados com Fed provoca queda das Bolsas.

Europa e futuros de Nova Iorque recuam – As principais Bolsas da Europa exibem perdas de mais de 2,0% nesta manhã, enquanto os futuros de Nova Iorque apontam para abertura em queda de 0,6%. Uma onda de aversão ao risco toma conta dos mercados desde a última sexta-feira, após o presidente do Fed Boston, Eric Rosengren, afirmar que há uma “justificativa razoável” para a elevação dos juros nos EUA de forma a evitar o superaquecimento da economia. Hoje, as atenções estão voltadas para a diretora do Fed Lael Brainard, que discursa nesta tarde.

Bolsas asiáticas em queda – Uma maior preocupação com a trajetória de juros dos EUA fez com que as Bolsas da Ásia e da Oceania começassem a semana em queda. Os países emergentes da Ásia são particularmente vulneráveis a eventuais aumentos de juros nos EUA, que podem levar à saída de recursos financeiros da região. Na China, o índice Xangai Composto caiu 1,85%, enquanto o Shenzhen Composto recuou 2,9%. O Hang Seng registrou a maior queda desde fevereiro em Hong Kong, de 3,36%, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,73% em Tóquio, e o sul-coreano Kospi perdeu 2,28% em Seul. Na Oceania, a Bolsa de Sydney caiu 2,2%.

Membros do Fed e dados da China em destaque – Nos EUA, três dirigentes do Federal Reserve fazem pronunciamentos hoje, com destaque para a diretora Lael Brainard, que vota nas decisões de política monetária do banco central norte-americano. Além disso, serão divulgados uma série de dados da China em agosto: produção industrial, vendas no varejo e investimento em ativos fixos. Nos próximos dias, serão conhecidos dados de atividade e inlaação dos EUA, da China e da zona do euro. Na quinta-feira, o Banco Central da Inglaterra (BoE) anuncia sua decisão de política monetária.

Petróleo em queda – Às 9h, o WTI para outubro recuava 2,22% a US$ 44,86 por barril na Nymex, enquanto o Brent para novembro recuava 1,73%, a US$ 47,18 por barril na ICE.

PAINEL CORPORATIVO

Petrobras: entrevista com o presidente da companhia e produção

Em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”, o presidente da Petrobras, Pedro Parente afirmou que a Petrobras deverá divulgar seu novo plano estratégico na semana do dia 19 de setembro, incluindo uma meta financeira e uma meta de segurança operacional, as duas com o mesmo grau de prioridade, disse o presidente da estatal. “Não atingimos o nível médio de segurança dos principais players globais, e queremos chegar a isso no menor prazo possível”, disse o executivo.

Sobre as finanças da companhia, o plano é antecipar meta de redução da alavancagem para antes de 2020, afirmou ele. Ele ainda destacou que “o programa de desinvestimentos e parcerias é absolutamente fundamental para consertar a empresa dos problemas que esse pessoal, que hoje fica falando de ‘golpe’, criou ao indicar a minoria que promoveu a roubalheira contra a Petrobras”. O executivo diz que sua gestão tenta “consertar” os atuais problemas financeiros da estatal. Segundo ele, as operações da Polícia Federal sobre os investimentos da Petros, fundo de pensão da Petrobras, indica que os recursos eram geridos pelo interesse de “outras pessoas ou entidades” que não os petroleiros.

“Nosso programa de desinvestimentos e parcerias é absolutamente fundamental para consertar a empresa dos problemas que esse pessoal, que hoje fica falando de ‘golpe’, criou ao indicar a minoria que promoveu a roubalheira contra a Petrobras”, afirmou Parente.

Produção – a companhia informou que a produção do pré-sal em agosto somou 1,36 MM de barris de óleo equivalente, alta de 4% na comparação mensal. A produção total de óleo e gás somou 2,84 milhões de boed.

Petróleo – A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) disse que a produção da commodity fora do grupo está sendo mais forte do que se imaginava este ano, graças à contribuição dos EUA.

Em relatório mensal, a Opep também citou números contraditórios sobre a produção na Arábia Saudita. O país, que é o maior exportador mundial de petróleo, relatou ao cartel que sua produção teria caído 42,7 mil bpd em agosto, após atingir nível recorde em julho. Fontes secundárias, no entanto, calculam que a produção saudita avançou 28 mil bpd no mês passado, a 10,6 milhões de bpd.

O documento da Opep sugere que o excesso de petróleo continua, pressionando os preços da commodity para menos de US$ 50/barril e prejudicando a indústria mundial de energia. A Opep, que produz mais de um terço do volume de petróleo mundial, agora estima que a produção fora do grupo cairá 610 mil bpd este ano, cerca de 180 mil bpd a menos do que se calculava anteriormente. A nova projeção se deve basicamente ao avanço na produção dos EUA, em especial de óleo de xisto. O número de plataformas em operação nos EUA tem aumentado, apesar dos preços baixos do petróleo. “Espera-se que a produção de fora da Opep seja maior” no segundo semestre de 2016 do que na primeira metade do ano, comentou a Opep.

Para 2017, a previsão da Opep é que a produção de seus concorrentes aumente 200 mil bpd, com a ajuda dos EUA e o início de operações em um campo do Cazaquistão. A Opep também informou que sua produção recuou 23 mil bpd em agosto, a 33,24 MM de bpd, de acordo com fontes secundárias, como consultorias e associações industriais. O declínio é menor do que sugerido por uma estimativa preliminar sua, que indicava queda de 200 mil bpd.

A Opep elevou sua projeção de crescimento da demanda global por petróleo em 10 mil bpd, para 1,23 MM de bpd, em 2016. Com isso, a demanda mundial deverá alcançar 94,27 MM de bpd em 2017.

Citi: Itau e Santander na briga

O Citi está para concluir a venda da operação de varejo no Brasil, na Argentina e na Colômbia, mas ainda não fechou exclusividade com nenhum banco, segundo apurou o Broadcast. No começo de agosto, o presidente do Citibank no Brasil, Helio Magalhães, afirmou que a instituição faria o anúncio sobre a venda de suas operações até meados de setembro. O Citi recebeu propostas vinculantes pelo seus ativos até 1º de agosto e a expectativa de executivos próximos às negociações é de que um contrato de exclusividade seja fechado em breve. Santander continua como favorito e teria contratado, segundo fontes, o Credit Suisse e o Morgan Stanley como assessores financeiros.

Vale ressaltar, que hoje, na coluna do Lauro Jardim (“O Globo”), que “o favoritismo do Santander para levar os ativos de Citibank no Brasil sofreu um baque com a decisão de Itaú de não perder essa oportunidade. O Itaú está todo mobilizado para levar essa”.

Enfim, vale monitorar o desfecho dessa negociação.

Usiminas: renegociação de dívidas

A companhia informou que concluiu a assinatura de todos os documentos definitivos de renegociação das dívidas da companhia perante o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Bndes.

Embraer: Índia e investigações

A Índia está em busca de informações da Embraer depois que reportagem revelou investigação dos EUA sobre negociações da fabricante de aeronaves em todo o mundo, possivelmente incluindo a compra de 3 aviões de vigilância do país asiático de 2008.

O Ministério da Defesa indiano vai pedir explicação e detalhes e pode tomar medidas adicionais, uma vez que recebe uma resposta, disse o porta-voz Nitin Wakankar, pelo twitter neste sábado.

Na semana passada, a “Folha de S.Paulo” disse que Embraer tem sido alvo de investigação por autoridades norte-americanas sobre transações comerciais com a República Dominicana; investigação foi ampliada para incluir o envolvimento da companhia brasileira com mais países, entre eles a Índia.

Em 2008, Embraer anunciou venda de 3 jatos EMB-145, aeronaves de alerta e controle aerotransportado, ao governo indiano. “Desde 2011, Embraer tem informado publicamente que vem realizando uma extensa investigação interna e tem cooperado com as autoridades nas investigações envolvendo supostas violações da FCPA”, disse a companhia em comunicado por e-mail. A Embraer “voluntariamente ampliou o âmbito da investigação, sistematicamente informando o andamento do caso ao mercado”. “A empresa não é parte de processos judiciais no Brasil; portanto, não tem acesso às informações neles contidas”

Concessões: mais detalhes amanhã

Depois da aprovação, pelo plenário do Senado, da MP 727, que cria o Programa de Parcerias de Investimentos, que expande o programa de concessões públicas para áreas de infraestrutura e permite outras medidas de desestatização, nesta terça-feira o governo deve dar mais detalhes sobre o projeto. O mercado aguarda informações mais firmes de como serão as próximas concessões e detalhes sobre o modelo de financiamento destes projetos.

Eletrobras: adiantamento

Na sexta-feira a União ingressou com o montante de R$ 970 MM, a título de adiantamento para futuro aumento de capital (Afac). Os recursos têm por objetivo reforçar as fontes de recursos necessárias para atendimento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) 2016. Em abril, a União já havia entrado o valor de R$ 1 bi na estatal, por meio de outro Afac. Naquela época, a empresa informou que os recursos eram destinados à cobertura de despesas de capital de 2016, previstas no orçamento da holding.

Gol: entrevista fr presidente da companhia

Em entrevista ao jornal “Valor Econômico”, o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, afirmou que o mercado da aviação na América do Sul não é grande o suficiente para comportar a quantidade de empresas aéreas que disputam esses consumidores hoje. “O mercado está superdimensionado”, disse. “É mais uma visão que uma previsão. Vai haver um movimento de consolidação”, apontou o executivo da líder do setor aéreo no Brasil – dono de metade do tráfego nessa região.

Wilson Sons: movimentação de contêineres

A movimentação de contêineres nos terminais portuários da Wilson Sons teve queda de 1,2% em agosto, em relação a igual mês de 2015, para 98,5 mil Teus (contêineres padrão de 20 pés). Entre janeiro e agosto, a movimentação de contêineres subiu 2,6% na comparação anual, para 691,8 mil Teus.

XPI

Disclaimer

Celson Plácido

Analista, CNPI

Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters

Fonte: Análise XP e Bloomberg