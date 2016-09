Reunião Matinal – Análise XP

Abertura

Mercados voltam para o campo positivo, após forte queda ontem. Na Europa dados de produção industrial vem pior do que o esperado, mas em linha com os dados regionais que apontam para uma queda forte. A taxa de desemprego do Reino Unido caiu para o menor nível desde 2005, desafiando mais uma vez o impacto do Brexit. No Brasil, CCJ aprovam a emenda que estabelece fim das coligações e cria cláusula de desempenho. Estados do Norte e Nordeste ameaçam decretar calamidade se não receberem os R$7 bilhões de ajuda do governo. Dobra o número de beneficiários do Bolsa Família doadores de campanha.

Fechamento

Ibovespa liderou queda entre principais bolsas ocidentais, queda de -3%, atingindo 56.820,77.

MACROECONOMIA

Brasil – Estados ameaçam declarar calamidade, CCJ aprova emenda que contém criação de partidos.

CCJ aprova emenda que contém criação de partidos – A proposta de autoria dos senadores tucanos Ricardo Ferraço (ES) e Aécio Neves (MG), foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Proposta de emenda constitucional estabelece o fim das coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020 e cria cláusula de desempenho para acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita de rádio e TV. Ela agora segue para a apreciação do plenário do Senado, e a meta dos autores é aprová-la ainda em outubro deste ano.

Dobra número de beneficiários do Bolsa Família doadores de campanha – Segundo o “Valor”, o número de doadores suspeitos identificados por cruzamento de dados de órgãos do governo que estão dando suporte à Justiça Eleitoral cresceu na segunda parcial elaborada pelo TSE. Já são 12 mil beneficiários doando para campanhas eleitorais, e a instituição está divulgando os dados para inibir a prática. O número de mortos doadores de campanha saltou de 34 para 72 nessa segunda parcial, enquanto o de desempregados cresceu de 17 mil para 26 mil. Até a primeira parcial, os quatro maiores doadores entre beneficiários do Bolsa Família haviam repassado mais de R$ 20 mil aos candidatos. O primeiro dessa lista doou R$ 67 mil. Há registro também de uma pessoa sem registro de emprego desde 2010, e que também não é sócio de nenhuma pessoa jurídica, que doou R$ 97 mil a campanhas eleitorais.

Estados do Norte e Nordeste ameaçam decretar calamidade – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu um aviso de 14 governadores do Norte e Nordeste, que será decretado estado de calamidade pública em até duas semanas, caso o governo não apresente uma solução em separado para a crise financeira desses locais. Os governadores avisaram que a bancada no Congresso atrapalhará votações importantes, e pode retirar apoio da renegociação de dívidas dos estados com a União, caso nada seja feito. Os governadores pedem R$ 7 bilhões.

Lava Jato e swap cambial em destaque – A agenda local de indicadores desta quarta-feira é fraca e prevê os dados semanais de fluxo cambial, às 12h30, e o Indicador de Custos Industriais apurado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) referente ao segundo trimestre, às 11 horas. Entre os eventos do dia, destaque para a entrevista coletiva a ser promovida pela força tarefa da Lava Jato às 14 horas, em Curitiba, para detalhar uma nova denúncia. Nesta manhã, o Banco Central realiza seu leilão de swap cambial reverso, mas reduziu a oferta, que vinha sendo de até 10 mil contratos, para até 5 mil contratos.

Mercados internacionais – Mercados reagem com Fed no radar.

Europa e futuros de Nova Iorque sinalizam recuperação – Os futuros de Nova Iorque e as bolsas na Europa voltam para o campo positivo nesta quarta-feira, após fortes quedas da véspera. A reunião da semana que vem do Fed segue no radar, deixando os investidores cautelosos. Além da correção técnica, o sinal positivo dos preços do petróleo também estimula os investimentos em ativos de risco nesta manhã de agenda fraca.

Produção industrial da Zona do Euro recua – Segundo a Eurostat, a produção industrial da Zona do Euro recuou 1,1% em julho ante junho, ligeiramente acima do 1% aguardado por analistas. Na comparação anual, a produção do bloco recuou 0,5% menor que os 0,8% previstos pelo mercado. Os dados de produção de junho foram revisados, para ganho de 0,8% em relação a maio e acréscimo anual de 0,7%.

Taxa de desemprego do Reino Unido em queda – No Reino Unido a taxa de desemprego passou de 5% para 4,9% no trimestre até julho, atingindo o menor nível desde o terceiro trimestre de 2005. Analistas previam estabilidade da taxa, a 5%.

Bolsas asiáticas em baixa – Impactadas pela forte queda das bolsas de Nova Iorque ontem, os mercados asiáticos encerraram a quarta-feira em queda. Em Tóquio, o Nikkei caiu 0,69%. Na China, o Xangai Composto recuou 0,68%, enquanto o Shenzhen Composto teve perda de 0,46%, enquanto em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,11%. Na contramão, a Bolsa de Seul subiu 0,40% e, na Oceania, a Bolsa de Sydney avançou 0,38%.

Petróleo avança – Às 9h05, o WTI para outubro avançava 0,04% a US$ 44,92 por barril na Nymex, enquanto o Brent para novembro avançava 0,49%, a US$ 47,33 por barril na ICE.

PAINEL CORPORATIVO

Eletrobras: preço mínimo da Celg e multa do Ibama

O governo definiu em R$ 1,7 bi o novo preço mínimo de venda da distribuidora de energia elétrica Celg, controlada por Eletrobras e Celgpar. A decisão consta de resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) publicada no DOU hoje. O novo valor é um R$ 1,1 bi a menos que o preço fixado inicialmente, que era de R$ 2,8 bi e foi considerado pelo mercado como “fora da realidade”. O preço mínimo inicial foi o principal motivo que afastou interessados na compra da empresa e levou o governo a cancelar o leilão que estava marcado para agosto deste ano.

A resolução do PPI não traz a data para a realização de um novo leilão de venda da distribuidora, mas indica esperar que o certame ocorra até março do próximo ano.

Vale mencionar, que o Ibama determinou a paralisação imediata das atividades de um complexo de usinas térmicas a carvão da Eletrobras em operação no Rio Grande do Sul e multou a estatal em mais de R$ 75 MM. A decisão foi tomada após auditoria feita pelo órgão ambiental, que identificou violações nos limites máximos de lançamentos de óleos e graxas que poderiam ser feitos pela planta da usina.

CPFL: pressão de venda?

A Previ, fundo de pensão dos funcionários do BB, está inclinada a vender a fatia de 29,4% que detém na CPFL Energia, disse o presidente da fundação. A fundação tem até meados de outubro para aceitar a oferta da chinesa State Grid, que no início deste mês assinou a compra da participação até então detida pela Camargo Corrêa. A Camargo Corrêa já vendeu à State Grid sua fatia de 23,6% na CPFL Energia ao preço de R$ 25/ação, mais ações da CPFL Energias Renováveis, em que a distribuidora possui 51,6% de participação, totalizando cerca de R$ 6 bi.

Infraestrutura: Caixa, Bndes e FI-FGTS têm R$ 30 bilhões para programa de concessões.

O governo disponibilizou R$ 30 bi para apoiar o financiamento de longo prazo dos projetos do programa de concessões de infraestrutura. Do montante total, R$ 18 bi virão do Bndes e R$ 12 bi do FI-FGTS, braço de infraestrutura do FGTS. As debêntures poderão financiar até 80% dos investimentos, já que as empresas terão que injetar ao menos 20% em recursos próprios. Também estão previstos empréstimos tradicionais do Bndes, balizados na TJLP. No caso dos aeroportos, por exemplo, os investimentos do primeiro ciclo poderão receber até 40%. Para as rodovias, as novas concessões poderão receber até 50% de financiamento em TJLP.

Seguimos otimistas com o setor de infraestrutura, com ECOR3 e RUMO3 em nossas carteiras recomendadas.

Vale: Samarco

Segundo matéria da Bloomberg, a mina de minério de ferro da Samarco está enfrentando custos mais elevados do que anteriormente calculados após o rompimento da barragem em Minas Gerais, depois de uma juíza determinar avaliações independentes dos danos, de acordo com Eduardo Aguiar, do Ministério Público Federal.

A companhia terá que financiar 3 estudos independentes a serem entregues à juíza Rosilene Maria Clemente, disse Aguiar em entrevista ontem a agência. Aguiar é um dos 4 procuradores que buscam derrubar um acordo assinado entre as empresas e o governo, em março. Ele disse que sua equipe irá selecionar especialistas para realizar os estudos, com resultados a serem entregues em cerca de 60 dias.

A quantidade de dinheiro que as companhias vão pagar e os períodos de Compliance podem mudar significativamente, disse ele. “É muito provável que cheguemos a um novo número que seja maior do que aquele pensado no primeiro acordo”. A Vale e BHP se recusaram a comentar e a Samarco não respondeu aos pedidos.

Oi: reestruturação em curso

A Pharol (antiga Portugal Telecom, maior acionista individual da Oi) confirmou acordo com o Société Mondiale, fundo ligado a Nelson Tanure que tem 6,32% da tele. Conforme já havia sido antecipado pelo Broadcast, as negociações estavam avançavas. O documento da Pharol diz que um acordo com o Société Mondiale foi fechado pela sua subsidiária, a Bratel.

Segundo apurou o Broadcast, Tanure fará parte do conselho de administração da Oi como suplente de Marcos Duarte Santos, membro indicado pelo Bndes.

Aliansce: aprovação da compra do Shopping Leblon; já esperado

Assembleia de acionistas da Aliansce Shopping Centers aprovou a compra de participação de 25,1% no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. O fechamento da aquisição está previsto para ocorrer após o cumprimento de algumas condições, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Shopping: estrangeiros têm interesse em shoppings no país

Segundo reportagem do “Valor”, o cenário para os shopping centers ainda continua negativo, com queda nos índices de visitas de consumidores, nível de lojas vagas e inadimplência altos e problemas de endividamento em parte das administradoras. Ainda assim, para investidores estrangeiros, os ativos brasileiros ainda apresentam potencial de ganhos futuros e estão atrativos para compra, por conta do preço mais baixo em função do câmbio e da crise econômica e política no país.

A Blackstone Brasil, braço do americano Blackstone, a canadense Brookfield, o GIC Real Estate, braço de investimentos do Fundo Soberano de Cingapura (GIC) e o grupo israelense Gazit-Globe reafirmaram que têm interesse em fazer novos investimentos em shopping centers no Brasil, mesmo sem sinais de recuperação imediata do crescimento econômico.

Marcelo Fedak, diretor da Blackstone Brasil, disse que boa parte dos ativos no país ainda têm potencial para gerar ganhos futuros. “Para grupos que fazem investimentos de longo prazo, como no nosso caso, a avaliação é de que ainda há potencial de reversão desse cenário”, afirmou Fedak.

O executivo disse que a Blackstone Brasil avalia empresas de gestão de shopping centers com empreendimentos de alta qualidade para investir, bem como a compra de ativos em separado. Fedak acrescentou que São Paulo possui empreendimentos com melhores indicadores de desempenho em comparação a outras praças.

David Arthur, sócio-diretor da Brookfield, disse que vê oportunidades para compra de ativos por conta do preço dos empreendimentos, mais baixo do que nos anos anteriores. A Brookfield tem R$ 41 bi em investimentos no país. Recentemente, a companhia comprou a Transportadora do Sudeste (NTS), da Petrobras.

No alvo da Brookfield estão negócios nas áreas de infraestrutura de transporte, logística e setor imobiliário – com atenção especial a shopping centers. No país, a Brookfield já administra oito shoppings. “O país enfrenta desafios políticos e econômicos, mas tem potencial de expansão no futuro. A companhia avalia oportunidades para investimentos de longo prazo”, disse Arthur.

Gastão Valente, vice-presidente sênior do GIC Real Estate, concorda que o momento atual “é bom para fazer bons investimentos no Brasil”. “O GIC Real Estate tem feito mais investimentos nos últimos dois anos no país, por conta do valor dos ativos e das ofertas de empreendimentos”, disse Valente. O GIC Real Estate avalia oportunidades para investir em shopping centers, segundo o executivo.

Chaim Katzman, acionista majoritário e presidente do conselho de administração da Gazit-Globe, também vê com boas perspectivas o cenário para o país no longo prazo. “O país passa por uma situação difícil, mas apresenta amadurecimento político e institucional. Isso é muito encorajador”, afirmou.

Katzman acrescentou que a Gazit-Globe avalia novos investimentos no país e que considera mais produtivo comprar shoppings que já existem do que construir um empreendimento a partir do zero. A Gazit-Globe é dona do edifício Top Center e do Top Center Shopping, e administra o Shopping Light, todos em São Paulo.

XPI

Disclaimer

Celson Plácido

Analista, CNPI

Fonte: Análise XP e Bloomberg

Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters.