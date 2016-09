Reunião matinal: Análise XP

Abertura

Mercados reagem a dados da China e da Europa, sendo que os do país asiático no geral surpreenderam positivamente, enquanto os do bloco europeu se apresentaram abaixo das expectativas. O dólar ganha força contra moedas ligadas a commodities, petróleo e minério de ferro recuam. No Brasil, destaque para Cunha sendo cassado por 450 votos, e tendo cinco processos indo do STF para o juiz Sérgio Moro. Além disso, vendas no varejo recuaram no mês de julho, pouco acima do esperado pelo mercado, e a agenda local traz a reunião do conselho do Programa de Parceria em Investimentos.

Fechamento

Ibovespa, discurso de dirigente do Fed, permanecendo no terreno dovish, definiu rumo dos mercados na tarde de ontem, impulsionando ações. Alta de +1%, atingindo 58.586,11.

MACROECONOMIA

Brasil – Cassação de Cunha, anúncio do PPI e queda das vendas no varejo.

Vendas no varejo em queda – Segundo o IBGE, as vendas no varejo de julho recuaram 0,3%, número próximo aos 0,2% de queda aguardados pelo mercado. Na comparação anual o indicador recuou 5,3%, acumulando queda de 6,7% nos sete primeiros meses de 2016. O comércio varejista ampliado registrou queda de 0,5%. As atividades de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,3%) e de combustíveis e lubrificantes (-0,3%), que juntas respondem por cerca de 60% da taxa global, registraram a mesma variação do total do varejo (-0,3%). As demais atividades, com recuo no volume de vendas, registraram taxas negativas acima da média nacional: tecidos, vestuário e calçados (-5,8%); livros, jornais, revistas e papelaria (-1,2%); móveis e eletrodomésticos (-1,0%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,9%). Por outro lado, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (5,9%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,7%) mostraram avanço no volume de vendas em relação a junho de 2016.

Cinco processos de Cunha devem ir para o juiz Sérgio Moro – Com a cassação do mandato aprovada pelo plenário da Câmara, o deputado Eduardo Cunha perde o direito ao foro privilegiado e, consequentemente, a prerrogativa de ser julgado pelo STF. Dos sete inquéritos que responde no STF, cinco têm relação com a Operação Lava Jato e devem ser encaminhados para o juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações na primeira instância. O peemedebista já é réu em dois processos por causa dos desdobramentos das investigações sobre o esquema de corrupção da Petrobras.

PPI em destaque na agenda do dia – A agenda desta terça-feira traz o Banco Central realizando leilão de até 10 mil contratos de swap cambial reverso (9h30). A Comissão Mista de Orçamento faz audiência para ouvir o ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira (14h). O Conselho do Programa de Parceria em Investimentos (PPI) reúne-se no Palácio do Planalto para discutir a relicitação de concessões de rodovias e aeroportos que não estiverem cumprindo contratos (11h).

Mercados internacionais – Dados da China e Europa movimentam mercados.

Europa mista e Nova Iorque com viés de baixa – As Bolsas europeias operam mistas e com volatilidade nesta manhã, reagindo bem aos dados da China, mas impactadas por resultados ruins de indicadores da Alemanha e da Grã-Bretanha. Os futuros das Bolsas de Nova Iorque, por sua vez, recuam, depois de as Bolsas em Wall Street terem fechado em forte alta ontem em meio à redução das preocupações com uma alta de juros nos EUA em setembro.

Índice ZEW de expectativas econômicas abaixo do esperado – Na Alemanha foi apresentado o índice ZEW de expectativas econômicas, que permaneceu em 0,5 em setembro, inalterado ante agosto. A expectativa de analistas era de alta de 1,5. O chamado índice de condições atuais medido pelo ZEW recuou para 55,1 em setembro, de 57,6 em agosto. Neste caso, a projeção era de queda um pouco maior, a 55. Também foi apresentado no país a inflação de preços ao consumidor, CPI, que também veio estável em agosto ante julho, e avançando 0,4% na comparação anual. Resultado corroborou a expectativa dos analistas.

Inflação da Grã-Bretanha abaixo do esperado – Após diversos indicadores surpreendendo positivamente, o CPI da Grã-Bretanha avançou 0,3% no mês de agosto ante julho, abaixo da expectativa dos analistas de alta de 0,4%. Na comparação com agosto de 2015 o indicador subiu 0,6%, também abaixo dos 0,7% previstos pelo mercado.

Produção industrial e vendas no varejo chineses melhores que esperados – Foram apresentados na China os dados de agosto das vendas no varejo e da produção industrial, e ambos surpreenderam positivamente. As vendas no varejo subiram 10,6% na comparação com agosto de 2015, acima dos 10,1% esperados pelo mercado e também dos 10,2% de alta registrados em julho. A produção industrial subiu 6,3% em agosto, também acima da previsão dos analistas de alta de 6,2%.Na comparação mensal, as vendas no varejo cresceram 0,83% agosto, e a produção industrial subiu 0,53%.

Indicadores chineses melhores – A bateria de dados apresentados na China contou também com os investimentos fixos urbanos, que subiram 8,1% de janeiro até agosto, ficando acima da previsão de alta de 7,9%. Outro indicador que avançou no mês de agosto foram as vendas de moradias, avanço de 25,6%, contando com crescimento de 12,2% nas construções de propriedades residenciais e comerciais, e com um investimento no setor imobiliário subindo 5,4%. A China atraiu em agosto US$ 8,76 bi em investimento estrangeiro direto, 5,7% acima de agosto de 2015, vindo de uma queda de 1,6% em julho. Por fim, um indicador pior do que o esperado foi a aceleração das despesas fiscais, com o s gastos subindo 10,3% em agosto, depois de uma alta de 0,3% em julho, enquanto as receitas cresceram 1,7%, após uma alta de 3,3% em julho, segundo analistas o menor crescimento econômico e o impacto de uma reforma tributária recente continuarão pesando sobre a arrecadação nos próximos meses.

Bolsas asiáticas em alta – A percepção dos investidores que a chance de elevação de juros em setembro nos EUA é menor, aliado aos dados da China melhores que o esperado, impulsionaram as Bolsas. No Japão, o Nikkei foi beneficiado também por um avanço de 1,9 na confiança das empresas, fazendo o índice subir 0,34%, recuperando parte das perdas do pregão anterior. Na China, os dados positivos ajudaram as Bolsas, que terminaram em alta moderada. O índice Xangai Composto avançou 0,05%, enquanto o Shenzhen Composto teve ganho de 0,62%. Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi registrou alta de 0,40% em Seul, enquanto, na contramão, o Hang Seng recuou 0,32% em Hong Kong. Na Oceania, o S&P/ASX 200 da Bolsa australiana terminou em baixa de 0,23%.

Petróleo em queda – Às 9h05, o WTI para outubro recuava 2,05% a US$ 45,34 por barril na Nymex, enquanto o Brent para novembro recuava 1,92%, a US$ 47,39 por barril na ICE.

PAINEL CORPORATIVO

Petrobras: “Ser a Ambev”?

O “Estado de S. Paulo” destaca que o CEO da Petrobras, Pedro Parente, mira na Ambev para projetar o que será a estatal depois de virada a página da sua maior crise. O modelo de gestão da gigante multinacional de bebidas está na base das metas e planos de ação que a petroleira adotará nos próximos cinco anos. As diretrizes do novo plano de negócios serão discutidas pelo conselho de administração da petroleira na próxima segunda-feira, segundo comunicado da estatal divulgado na última segunda-feira, 12.

A base da nova gestão, presente já no plano estratégico, será o conceito de orçamento base zero, um modelo adotado no País desde a década de 50. A ideia é desconsiderar o histórico orçamentário e de receitas, para redefinir a cada ano os projetos e investimentos prioritários. O objetivo é buscar melhor eficiência de gastos e evitar orçamentos inflados em projetos desvinculados das prioridades da empresa.

“Metodologia é uma coisa muito importante. A Petrobras tinha planos estratégico e anual diferentes. Não era uma maneira boa, só por coincidência o plano anual perseguia os objetivos estratégicos. Agora, não tem hipótese de inconsistência”, afirmou Pedro Parente, na entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”.

A gestão será a marca de Parente nos próximos dois anos em que planeja estar à frente da Petrobras. Para tanto, o executivo trouxe à diretoria executiva o ex-presidente da BG no País Nelson Silva, para quem foi criado o cargo de diretor de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão. Assim como Jorge Paulo Lemann nos anos 90, o presidente da estatal aposta na cartilha do guru brasileiro da meritocracia, Vicente Falconi, para desenhar a nova petroleira, saneada em até cinco anos. As bases da estratégia podem ser resumidas em quatro letras: PDCA – iniciais em inglês das palavras planejamento, execução, acompanhamento e padronização.

Seguimos otimistas com as mudanças que estão sendo executadas na empresa, desde o PDV – quase 12 aderiram ao Plano de Demissão Voluntária, até o corte de gastos que estará no Plano de Negócios da companhia, que deverá ser divulgado na semana que vem.

Minério: queda de 2,3% hoje

O minério de ferro com teor de 62% de concentração caiu 2,3% no Porto de Tianjin, na China, em relação ao valor registrado na última sexta-feira, cotado a US$ 56,2/ton. Ontem o preço do insumo não foi atualizado por conta de feriado em Cingapura.

Já o insumo com teor de concentração de 62% de ferro e de 2% de alumínio, entregue no Porto de Qingdao, recuou 2,3%, também em relação a sexta-feira, indo a US$ 56,4/ton seca, de acordo com dados do The Steel Index.

Infraestrutura: saneamento, concessões rodoviárias e setor elétrico; vale monitorar

Existe a expectativa do anúncio do Pacote de Concessões do Governo Temer. São 25 projetos, e mudanças nas regras de financiamento. O pacote será apresentado na primeira reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que se reúne a partir das 11h.

Em transportes, a lista prevê projetos para aeroportos, portos, ferrovias e rodovias. Em minas e energia há rodada de licitações de campos e blocos exploratórios de petróleo, usinas hidrelétricas, entre outros. A lista abrange ainda a privatização da loteria instantânea da Caixa, a Lotex.

O desenho do novo modelo de financiamento das concessões, segundo fontes, estabelece que o empréstimo de longo prazo será contratado logo no início das obras, afastando a necessidade de empréstimos intermediários, os “ponte”, que eram liberados por um prazo geralmente de um ano e meio, até que o financiamento definitivo fosse efetivado. O programa vai apostar também na emissão de debêntures (um título de crédito) como instrumento principal de captação.

Oi: reestruturação

O “Estadão” informou que as negociações entre os acionistas da Oi Société Mondiale, fundo ligado ao empresário Nelson Tanure, e a Pharol (antiga Portugal Telecom) avançaram nos últimos dias e podem ser concluídas nesta semana, apurou o Broadcast. O acerto prevê um reorganização do Conselho de Administração, que passará a ter membros indicados por Tanure.

A diretoria da empresa também passa por mudanças, com a substituição de executivos que teriam enfrentado desgastes com conselheiros ligados à Pharol. Na segunda-feira, 12, foi anunciada a renúncia do diretor de finanças e de relações com investidores, Flavio Nicolay Guimarães.

Pão de Açúcar e Via Varejo: combinação de negócios com a Cnova

Assembleia Geral Extraordinária da Via Varejo aprovou, por maioria, correspondentes a 93,59% dos votos dos presentes, a combinação de negócios com a empresa de comércio eletrônico Cnova. Na

AGE, também foi aprovada a distribuição de dividendos no valor de total de R$ 2,666 MM, correspondentes a R$ 0,00206/ PN e ON, o que significa o valor de R$ 0,00619 por Unit. Os dividendos serão pagos em até 60 dias e as units passam a ser negociadas como ex-dividendos a partir de hoje.

Por outro lado, acionistas do Pão de Açúcar aprovaram, em AGE, o não pagamento de dividendos complementares relativos ao exercício de 2015. A assembleia aprovou também as demonstrações

financeiras de 2015, reapresentadas e republicadas em 30 de julho para refletir os ajustes contábeis realizados pela controlada Cnova, em decorrência dos resultados do processo de investigação realizado na sua subsidiária Cnova Comércio Eletrônico.

Kroton e Estácio: Cade

A Kroton vai prestar todas as informações necessárias ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para acelerar a aprovação da fusão com a Estácio, de acordo com o presidente da companhia, Rodrigo Galindo. A venda de ativos, porém, será uma decisão tomada somente após a obtenção do aval do regulador, segundo ele.

Bancos: greve e negociações

Nova negociação dos bancários, em greve desde a semana passada, está marcada para hoje, às 13h. Na última sexta-feira, o Comando Nacional dos Bancários rejeitou a proposta de reajuste nominal de 7% para os salários e benefícios apresentada hoje pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A categoria reivindica reajuste salarial de 14,78%, sendo 5% de aumento real, considerando uma inflação acumulada de 9,31%.

