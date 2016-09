Reunião matinal

Análise XP – Abertura

Mercados apreensivos com decisões importantes do Fed e do Banco do Japão na próxima semana. Poucos indicadores no exterior sendo apresentados hoje, destaque para os salários na Zona do Euro subindo no menor ritmo desde 2010. Na parte doméstica, IBGE divulgou a pesquisa de serviços, que avançou 0,7%, Temer volta atrás e veta integralmente o reajuste da defensoria pública, e base aliada envia 13 emendas para a PEC dos gastos.

Fechamento

Ibovespa registrou maior alta em mais de 10 dias, com bancos e Petrobras exercendo principal contribuição positiva. Alta de +1,5%, atingindo 57.909,49.

MACROECONOMIA

Brasil – Temer assume postura restritiva, pesquisa de serviços e emendas da base aliada.

Temer veta integralmente reajuste da defensoria pública – O presidente Michel Temer decidiu vetar integralmente o Projeto de Lei 32/2016, que garantia o subsídio do defensor público-geral federal. Anteriormente a ideia era um veto parcial, de acordo com a assessoria de imprensa do Planalto, “não há anuência do Governo Federal ao aumento dos vencimentos da categoria”. A explicação para a mudança de decisão do presidente é que “inicialmente se pensou em veto parcial, mas se decidiu pelo veto total em consonância com a política fiscal que o governo está adotando”, informou a assessoria. Mais cedo, ao anunciar o veto parcial, o governo tinha aprovado reajuste de 7% em uma única parcela. A categoria reivindicava 60% de aumento em quatro parcelas.

Pesquisa de serviços avança – A pesquisa mensal de serviços realizada pelo IBGE, apontou um crescimento de 0,7% no volume do setor de junho para julho. Na comparação com julho de 2015, o indicador recuou 4,5%, como aguardado pelo mercado. A taxa acumulada no ano ficou em -4,8% e a dos últimos 12 meses em -4,9%. Olhando para os componentes da pesquisa, avanço nas atividades de serviços prestados às famílias (3,2%); outros serviços (1,9%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,3%). Os serviços de informação e comunicação não variaram (0,0%) e Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio recuou (-0,3%). O agregado especial das Atividades turísticas cresceu 0,7%. A receita nominal em julho cresceu 1,2% em relação à junho, na série com ajuste sazonal, e a variação sem ajuste ficou em 0,3%, em relação ao mesmo mês de 2015. A taxa acumulada no ano ficou em 0,2% e, a dos 12 meses, em 0,1%.

Base aliada propõe 13 emendas à PEC dos gastos – A PEC do teto de gastos, que prevê as despesas primárias do governo federal tendo crescimento limitado à inflação do ano anterior, teve 22 emendas apresentadas, sendo que 13 são da própria base aliada do governo. O dado evidencia a dificuldade que será aprovar a medida, sendo que 7 tratam de mudanças na regra para áreas de saúde e educação. Uma das emendas, de um deputado do PSDB, propõe que a base utilizada para os gastos com saúde seja a de 2015 e não 2016.

Lula desafia Lava Jato – O ex-presidente Lula, desafiou os procuradores da Lava Jato a apresentarem provas de que ele tenha cometido algum ato de corrupção. Lula se disse vítima de perseguição e de um “golpe” para impedi-lo de se candidatar em 2018. “Eles têm que aprender que a única coisa que tenho orgulho é que conquistei direito de andar de cabeça erguida nesse país (choro). Provem uma corrupção minha que irei a pé até a delegacia para ser preso. Pensei que estava em outro”.

Mercados internacionais – Bolsas voltam a piorar.

Futuros de Nova Iorque e Europa em baixa à espera por BCs – Investidores seguem cautelosos, aguardando reuniões do Fed e do BoJ na semana que vem. A queda nos preços de petróleo também contribui para o sentimento negativo na região. Queda em torno de 1,5% na Europa e 0,5% em Nova Iorque.

Salários na Zona do Euro avançam – Os salários na Zona do Euro aumentaram no ritmo mais fraco em quase seis anos no segundo trimestre. O indicador deve acender novamente a luz amarela dos dirigentes do Banco Central Europeu. Segundo a Eurostat os salários subiram apenas 0,9% no segundo trimestre, registrando o menor avanço desde o terceiro trimestre de 2010. Nos primeiros três meses do ano, os salários haviam crescido 1,7% na comparação anual.

Bolsa de Tóquio sobe – Após duas quedas, a Bolsa de Tóquio fechou em alta nesta sexta-feira. As Bolsas da China e de Hong Kong, além das Bolsas da Coreia do Sul e Taiwan, não operaram hoje devido a feriados locais. O Nikkei subiu 0,7%, e a Bolsa da Austrália avançou 1,1%. Na segunda-feira (19), o mercado japonês não vai operar, em função de um feriado nacional.

Indicadores dos EUA no radar – No exterior, são aguardados indicadores econômicos dos EUA, como o índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto (9h30), o índice de sentimento do consumidor preliminar da Universidade de Michigan de setembro (11h) e levantamento semanal da Baker Hughes de poços e plataformas de petróleo em atividade (14h).

Petróleo avança – Às 9h05, o WTI para outubro recuava 1,80% a US$ 43,12 por barril na Nymex, enquanto o Brent para novembro recuava 1,72%, a US$ 45,79 por barril na ICE.

PAINEL CORPORATIVO

Vale: captação de US$ 1 bi; R$ 3 MM por mês para três aldeias

A companhia fez uma captação de US$ 1 bi junto a um grupo de bancos, garantindo o empréstimo com embarques de minério de ferro para a Glencore, informou a Bloomberg citando pessoas com conhecimento do assunto. A maior mineradora do mundo assinou um contrato de “financiamento de pré-exportação”, que tem um prazo de dois anos e meio, em junho, disseram as fontes.

Para a Vale, que enfrentou uma crise de crédito no início deste ano com os preços das commodities despencando, o acordo de pré-exportação foi a fonte mais barata de financiamento disponível, disseram duas pessoas familiarizadas com o negócio.

O rendimento dos títulos da Vale com vencimento em 2022 subiu para 12% em fevereiro, o maior desde que as notas foram emitidas no início de 2012. Desde então, o rendimento se recuperou para 5,3%.

Ainda no noticiário da companhia, o TRF da 1ª Região ordenou que a Vale deposite mensalmente R$ 3 MM para as três aldeias Xikrin afetadas pelo empreendimento Onça Puma, de níquel, no sudeste do Pará, disse o MPF do Pará em comunicado por e-mail.

A Vale terá que depositar mensalmente R$ 1 MM para cada uma das aldeias Xikrin afetadas pela Onça Puma a partir de 19 de setembro, de acordo com a decisão do desembargador Antonio Souza Prudente. Os valores deverão ser repassados até que a Vale cumpra as obrigações de compensação ambiental relativas ao empreendimento.

Petrobras: Abreu Lima bate recorde de processamento de petróleo

A Petrobras informou que a Refinaria Abreu e Lima bateu, pelo quarto mês consecutivo, seu recorde de processamento de petróleo. Em agosto, a refinaria alcançou a marca de 3,09 milhões de barris, o equivalente a 99,77 mil barris de petróleo por dia, 0,6% superior ao mês de julho.

Oi: segue a recuperação judicial

O prejuízo das sete empresas do Grupo Oi em processo de recuperação judicial foi de R$ 2,828 bi em julho, alta de 31% na comparação com o mês imediatamente anterior, mostra relatório apresentado pelo administrador judicial à 7ª Vara Empresarial do Rio, onde corre o processo da companhia. Em junho, tinha sido negativo em R$ 2,161 bi.

O relatório mostra ainda que a Oi encerrou as operações de hedge que utilizavam derivativos (contratos de swap) para proteção contra riscos cambiais ao longo do trimestre. O motivo foi que os passivos relacionados a essas proteções foram “congelados” como efeito do pedido de recuperação judicial, feito em 20 de junho.

O juiz responsável pela recuperação judicial da Oi, Fernando Viana, decidiu ontem que a companhia deve apresentar lista de credores detalhada com o passivo de cada uma das sete empresas do grupo que fazem parte do processo. O grupo, que entrou com pedido de recuperação judicial em 20/06, tem dívidas de cerca de R$ 65 bi. Além disso, já são cerca de 68 mil credores, segundo o magistrado.

Kroton e Estácio: Cade e demissões na Estácio

De acordo com o “Valor”, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu à Estácio e à Kroton esclarecimentos sobre demissões promovidas na Estácio. Na sexta-feira passada, o grupo de ensino dispensou 73 funcionários, sendo uma boa parte de colaborares de nível gerencial. No primeiro escalão, a instituição que passa por fortes mudanças e já está em seu quarto presidente em apenas três meses.

A Estácio esclareceu que “o desligamento de colaboradores ocorrido na semana passada é consequência de uma decisão independente, sem qualquer interferência da Kroton, e está em linha com a estratégia da empresa de reduzir custos e aumentar eficiência”. Já a Kroton disse que as companhias seguem operando de forma independente até a devida verificação e aprovação do Cade. Em relação à denúncia de demissões na Estácio, a Kroton preferiu não comentar o “assunto tendo em vista que não tem nenhuma participação ou responsabilidade nessa decisão.”

JBS: ação nos EUA

Uma ação movida por consumidores de carne de frango nos EUA alega que as maiores companhias do setor no país, como Tyson Foods, Pilgrim’s Pride e Sanderson Farms, organizaram um esquema para reduzir a produção e elevar os preços do produto nos supermercados. A Pilgrim’s Pride é controlada da JBS.

Esta é a segunda ação neste mês que acusa o setor de frango dos EUA de formação de cartel. Um porta-voz da Tyson, Gary Michelson, disse não estar surpreso com a notícia, “já que é comum para escritórios de advocacia entrar com ações parecidas em assuntos que envolvem a defesa da concorrência”. Segundo ele, a Tyson contesta as alegações e “vai se defender no tribunal”.

CPFL: emissão de debêntures

O Conselho de Administração da CPFL Energias Renováveis aprovou a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, no valor total de R$ 400 milhões. As debêntures terão prazo de vigência de cinco anos e contarão com fiança da CPFL Energia. Os recursos da captação serão destinados ao capital de giro e outras atividades da companhia.

Cemig e Light: aporte

A Cemig informa que o aporte divulgado pela empresa em 9 de setembro no sumário de deliberações da reunião do seu conselho de administração, decorre de resolução do conselho de administração da Norte Energia S.A. (Nesa), realizada em 23 de agosto, que propôs novo aporte de capital nesta companhia. Este aporte está previsto para este mês de setembro, no valor de R$ 245 MM. A proposta será deliberada em AGE da Nesa, prevista para ocorrer hoje. O aporte deve acontecer em 19 de setembro.

De acordo com a Cemig, este aporte representa para a Cemig GT, o equivalente a R$ 28,637 MM, compostos de R$ 17,832 MM, por meio da sua participação de 74,5% na Amazônia que, por sua vez, possui 9,77% de participação no capital social total da Nesa; e R$ 10,8 MM, pela sua fatia de 49,0% na Aliança Norte que possui 9% do capital da Nesa.

A Light orienta seus representantes na reunião do conselho da Amazônia Energia que aprovem a retirada do aumento de capital na Norte Energia.

Kirin: busca sócio no Brasil

A Brasil Kirin confirmou a notícia veiculada pelo jornal japonês “Nikkei”, que havia dito que a Kirin Holdings negocia com a Heineken e outras empresas do setor uma possível sociedade para fazer deslanchar o negócio da Brasil Kirin, dona de marcas como Schin e Devassa. Para isso, a companhia poderia transformar a operação brasileira em uma joint venture.

No primeiro semestre, a Brasil Kirin reportou prejuízo operacional de 7 bi de ienes (R$ 225,2 MM), ante perdas de 600 MM de ienes no 1S15. A receita recuou 21% no período, chegando a 50,7 bi de ienes (R$ 1,63 bi).

Embraer: PDV e JCP

A Embraer confirmou o fim do Programa de Demissões Voluntárias (PDV), com a adesão de 1,470 mil empregados interessados.

A Embraer informou o pagamento de JCP referentes ao 3T16 no valor bruto de R$ 0,02/ação. As ações serão negociadas ex-juros a partir de 27 de setembro, inclusive. O início do pagamento será em 14/10.

Banrisul: Moody’s rebaixa classificação de risco do banco

A agência de risco Moody’s rebaixou a classificação de risco do banco de ‘Ba2’ para ‘Ba3’. De acordo com a Moody’s, o rebaixamento reflete a deterioração no perfil financeiro do Banrisul após a compra da folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul do governo gaúcho, principal acionista do banco, por R$ 1,251 bi.

Além disso, informou a agência, “embora a inadimplência tenha caído levemente no 2T16, as baixas e renegociações continuaram a aumentar, indicando uma futura deterioração na qualidade dos ativos”.

XPI

