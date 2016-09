Reunião matinal

Análise XP – Abertura

Decisão do Banco da Inglaterra e indicadores na Europa influenciam mercados. Na Inglaterra, a instituição optou por não fazer mudanças, mas sinalizou que ainda pretende cortar juros em 2016. Na Europa, dados de inflação confirmaram a expectativa dos investidores de alta. No Brasil, jornais dão muito destaque para denúncia contra Lula, que deve se pronunciar hoje à tarde na sede do PT. Outro destaque doméstico fica com líderes da base querendo mudar regras de repatriação de recursos.

Fechamento

Ibovespa teve segunda alta em três dias, recuperou marginalmente perda da terça-feira, quando cedeu 3%. No dia, alta de +0,4%, atingindo 57.059,46.

MACROECONOMIA

Brasil – Defesa de Lula, mudanças na repatriação.

Lula deve adotar discurso de que é vítima de perseguição – Em resposta a denúncia do Ministério Público, o ex-presidente Lula fará hoje sua própria defesa política, ao abrir a reunião do Diretório Nacional do PT. O tom adotado será emocional, não jurídico. Lula está convencido de que a Operação Lava Jato tem o objetivo de desconstruir sua imagem, acabar com o PT e barrar uma eventual candidatura dele ao Palácio do Planalto, em 2018, tornando-o “ficha suja”. Da mesma forma que o PT carimbou como “golpe” o processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff, a ideia é que Lula continue batendo na tecla de que é vítima de uma perseguição “inominável” e “sem provas”.

Líderes da base propõem mudar programa de repatriação – Prestes a encerrar o prazo para adesão, líderes da base do governo querem votar o de Projeto de Lei que propõe alterar as regras do programa de repatriação de recursos enviados ilegalmente ao exterior. O projeto acabaria com a proibição a parentes de políticos e autoridades públicas de aderirem ao programa, além de permitir que os contribuintes paguem menos imposto para ter o dinheiro regularizado pelo Receita Federal.

Mercados Internacionais – Decisão do Banco da Inglaterra e indicadores na Europa.

Futuros de Nova Iorque positivos e bolsas na Europa sem direção – A decisão do Banco da Inglaterra deixou os mercados divididos, por ter mantido o programa inalterado, mas sinalizado que pode flexibilizar ainda mais. Os preços do petróleo em alta também contribuem para o avançou de algumas bolsas.

Banco da Inglaterra não faz mudanças – O Banco da Inglaterra optou de forma unânime por manter a taxa de juros em 0,25%, mínima histórica, e também deixou inalterado seu volume de compra de bônus do governo, em 435 bilhões de libras. A instituição destacou a melhora surpreendente dos indicadores após o “Brexit”, mas sinalizaram que seria precipitado alterar a direção baseado em uma amostra pequena. A expectativa segue com um novo corte de juros ainda em 2016.

Vendas no varejo melhores que esperado no Reino Unido – Os dados de vendas no varejo de agosto recuaram 0,2% no Reino Unido, resultado acima da queda de 0,5% aguardada pelo mercado. Na comparação com agosto de 2015, o indicador subiu 6,2%, contra os 5,3% esperados por analistas. Mais uma vez os indicadores na região surpreendem positivamente após o “Brexit”.

CPI da Zona do Euro avança e superávit desacelera – Confirmando a expectativa do mercado, o CPI subiu 0,2% em agosto na comparação anual. A taxa segue bem abaixo dos 2,0% de meta para a região. Na comparação mensal o indicador avançou 0,1%, e o núcleo, que exclui preços de energia, alimentos e álcool, subiu 0,3%. Também foi apresentado o resultado da balança comercial de julho, que mostrou um superávit de 20 bilhões de euros, abaixo dos 23,8 bilhões de euros do mês de junho. As exportações recuaram 1,1% e as importações subiram 1,4%.

Tóquio volta a cair de olho em BoJ – Influenciada por incertezas antes da reunião do Banco do Japão da próxima semana, a bolsa de Tóquio recuou pelo segundo pregão consecutivo O Nikkei caiu 1,26%, depois de registrar recuo de 0,69% ontem. Alguns analistas preveem que o BoJ poderá cortar ainda mais sua taxa de depósitos, que está em -0,1% desde fevereiro, na reunião dos próximos dias 20 e 21, o que tenderia a prejudicar a rentabilidade dos bancos. Os mercados acionários da China, Taiwan e Coreia do Sul não operaram hoje devido a feriados.

Petróleo avança – Às 9h05, o WTI para outubro avançava 0,60% a US$ 43,84 por barril na Nymex, enquanto o Brent para novembro avançava 0,81%, a US$ 46,21 por barril na ICE.

PAINEL CORPORATIVO

Vale: potássio e Samarco

A companhia fechou acordo para retomar projeto de potássio na Argentina. O anúncio foi feito durante fórum de investimentos em Buenos Aires.

O projeto Rio Colorado na província de Mendonza estava paralisado desde 2013. O projeto contempla desenvolvimento para produção de 1,4 milhão de toneladas por ano. Argentina, Mendonza e Vale concordaram em buscar investidores para assumir o projeto nos próximo anos.

Por fim, destaque para uma notícia da Folha de S. Paulo sobre a Samarco. O jornal informa que a barragem de Fundão começou a receber lama da Samarco seis meses antes do início oficial de sua operação.

Isso ocorreu em dezembro de 2008, quando a barragem ainda não estava pronta e faltavam alguns componentes essenciais para o uso. Segundo informa o jornal, a utilização antecipada do local foi feita porque a Samarco enfrentou problemas no reservatório vizinho, Germano, mas não era aconselhada pelos consultores da empresa. À época, Fundão apresentava deficiência crítica no sistema de drenagem.

Eletrobras: distribuidoras

A Aneel informou as condições para as seis distribuidoras da Eletrobras, que atendem aos estados do Norte e Nordeste, tenham acesso a recurso de fundos setoriais. Com isso, estas companhias poderiam resolver suas situações antes de serem colocadas à venda no fim do próximo ano.

As regras afetam as distribuidoras Ceal (AL), Cepisa (PI), Eletroacre (AC), Ceron (RO), Boa Vista Energia (RR) e Amazonas Energia (AM). Aprovado, o relatório do diretor da Aneel, Reive Barros, garantiu o acesso das distribuidoras a R$ 213 MM por mês do fundo RGR (Reserva Global de Reversão).

Estes recursos serão tomados como empréstimo, com prazo de amortização de até 48 meses. As companhias terão 12 meses de carência, com 36 meses para concluir o pagamento do saldo principal e dos juros. A taxa de juros é correspondente a 111% do CDI.

Minerva: duas unidades habilitadas a exportar carne para os EUA

A companhia informou que duas unidades da empresa, uma em Barretos (SP) e outra em Palmeira de Goiás (GO), foram habilitadas a exportar carne in natura para os EUA. O Brasil firmou um acordo bilateral para o produto no fim de julho/2016, depois de um longo período de negociação. Neste acordo, a carne brasileira disputa espaço com outros exportadores dentro da cota anual de 64,8 mil tons.

BRF: recompra de bônus

A BRF e sua subsidiária BFF International Limited anunciaram o resultado da sua oferta de recompra de bônus. Foram recompradas US$ 86,4 MM, sendo que das notes 2020, que totalizavam US$ 118,3 MM, foram aceitos para recompra US$ 32,2 MM. E das notes 2022, que somavam US$ 172,9 MM, o valor aceito para recompra foi de US$ 54,2 MM. A liquidação da recompra deverá ocorrer em 21/09.

Cemig: Empresa segue tentando a renovação de usinas.

A inclusão de três usinas sob gestão da Cemig no pacote de concessões não esgota as “tratativas” de renovação entre a empresa e o governo, indicou Tarcízio Freitas, secretário de coordenação de projetos do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). Na terça, no anúncio do pacote, foram incluídas as usinas de São Simão, Miranda e Volta Grande que estão com as concessões vencidas ou prestes a vencer. A Cemig tem interesse em permanecer com os ativos, e negocia um acordo para o pagamento das outorgas de cerca de R$ 10 bi.

Gol: dados operacionais de agosto

A demanda por voos no mercado doméstico recuou 2,7%, na comparação anual, levando a taxa de ocupação para 78,2% ou 2,1 p.p. superior quando comparada a agosto de 2015. No acumulado de 2016 até agosto, a demanda doméstica recuou 7,5%, com uma taxa de ocupação de 77,9%, com queda de 1,1 p.p. ante igual período de 2015.

Em nota, a companhia informa que reduziu sua oferta doméstica em 5,4% em agosto e em 6,3% no acumulado do ano, quando comparada aos mesmos períodos de 2015.

Sucroalcooleiras: cobrança de PIS/Cofins sobre etanol.

A presidente da Unica, Elizabeth Farina, afirmou, após reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que o setor ainda conversa com o governo sobre alternativas à recomposição da alíquota do Pis/Cofins sobre o etanol no fim do ano. O governo federal espera arrecadar R$ 1,5 bi em 2017 com o retorno da cobrança do PIS/Cofins sobre o etanol hidratado.

Saneamento: financiamento via Bndes

A diretora de Infraestrutura e Sustentabilidade do Bndes, Marilene Ramos, afirmou que o banco vai manter as condições atuais de financiamento para os futuros projetos de concessão na área de saneamento, mesmo com a “dificuldade de viabilizar recursos subsidiados”. De acordo com ela, os projetos poderão contar com financiamento de até 80%, com prazo de 20 anos e taxas TJLP. A diretora indicou também que, além do interesse dos estados na concessão das empresas, o banco já recebeu manifestação de investidores nos projetos.

XPI

Disclaimer

Celson Plácido

Analista, CNPI

Fonte: Análise XP e Bloomberg

Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters.