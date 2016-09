Retomada econômica ou populismo cambial?

Uma redução na queda das importações brasileiras, verificada nos últimos três meses, pode ser sinal do início da recuperação da atividade econômica no país, disse à Agência Brasil o diretor do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Herlon Brandão, ao comentar os resultados da balança comercial de agosto.

O otimismo é visto como extremamente exagerado por analistas fora do governo, que já há alguns meses advertem para a valorização do real frente ao dólar – que seria a principal razão para a alta das importações. Uma moeda forte pode jogar por terra a recuperação da balança comercial ocorrida nos últimos 18 meses.

Um indicador de que esta tese explica melhor o quadro é que as vendas externas acumulam queda de 4,9% no ano segundo o critério da média diária, em relação ao período de janeiro a agosto em 2015. A previsão do governo era de que as exportações voltariam a crescer este ano.

De janeiro a agosto deste ano, as importações brasileiras caíram 25,5% ante igual período de 2015. No entanto, o governo avalia que a trajetória das compras no exterior começa a melhorar a partir de junho, com destaque para agosto. Em junho, a queda no valor importado ficara em 19,3% ante igual período de 2015. Em julho, o recuo fora de 20,3%. No mês passado, foi de um dígito (8,3%). É a menor redução desde novembro de 2014, quando ficara em 5,5%.

No acumulado do ano, as importações de bens de capital e bens intermediários continuam com queda de dois dígitos: 21,6% e 22,1%, respectivamente, ante janeiro a agosto de 2015. Quando analisado apenas o mês de agosto, as importações de bens de capital aumentaram a queda para 31%. As compras de bens intermediários, no entanto, recuaram apenas 0,5%, o que reforça a tese do efeito do câmbio.