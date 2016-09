Responsáveis por contas da campanha

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou à Polícia Federal (PF) que a ex-presidenta Dilma Rousseff e o presidente Michel Temer são responsáveis “solidários” pela prestação das contas da campanha de 2010 apresentadas à Justiça Eleitoral. Divide com eles a responsabilidade sobre as contas eleitorais de 2010 o ex-deputado Filippi Júnior, à época administrador financeiro da campanha presidencial, informou o TSE.

Moro mantém inquéritos contra Lula

O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que investigações contra ele saíssem das mãos do juiz Sergio Moro, da Justiça Federal do Paraná, e fossem remetidas ao Supremo. No pedido, a defesa de Lula questionou a competência do juiz federal Sergio Moro para conduzir três inquéritos contra ele no âmbito da Operação Lava Jato, alegando que os mesmos fatos apurados já são investigados pelo STF em outro inquérito que envolve pessoas com foro privilegiado.

Reajustes das multas de trânsito

Resolução publicada no Diário Oficial da União de hoje pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prevê a aplicação de novos valores nas infrações de trânsito a serem cobrados a partir do dia 1º de novembro. De acordo com o Contran, o valor a ser pago por infrações classificadas como gravíssimas será de R$ 293,47. Infrações consideradas graves passarão a custar R$ 195,23, enquanto as infrações classificadas como médias custarão R$ 130,16. Já as infrações leves serão reajustadas para R$ 88,38.

China; exportação cresce 5,9% importação 10,8%

As exportações da China em termos denominados em iuane aumentaram 5,9% em termos anuais em agosto, enquanto as importações tiveram aumento de 10,8%, segundo os dados alfandegários divulgados na quinta-feira. O país registrou um superavit comercial mensal de 346 bilhões de iuanes (US$ 51,9 bilhões), uma queda de 5,1% em relação a um ano atrás, segundo a Administração Geral das Alfândegas (AGA). O comércio exterior nos primeiros oito meses caiu 1,8% em relação a um ano antes, com as exportações diminuindo 1% e as importações, 2,9%. O superavit comercial nos primeiros oito meses se ampliou 5% anualmente para 2,31 trilhões de iuanes. Agência Xinhua.