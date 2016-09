Reservas de divisas chinesas caem em agosto

Beijing – As reservas de divisas chinesas continuaram caindo em agosto, com o iuan, a moeda chinesa, enfrentando pressão prolongada depois que os Estados Unidos sugeriram que podem elevar a taxa de juros. As reservas diminuíram para US$ 3,185 trilhões no fim de agosto, ante os US$ 3,201 trilhões em julho, segundo os dados divulgados no domingo pelo Banco Popular da China (BPC), o banco central. O declínio aconteceu pelo segundo mês consecutivo, e as reservas chegaram ao menor nível desde o final de 2011.

Devido a preocupações sobre um iuan mais fraco e à fuga de capital, as reservas de divisas chinesas começaram a cair desde novembro de 2015, mas voltaram a crescer em março após sinais de estabilização econômica. Em junho, houve um aumento inesperado de US$ 13,43 bilhões. No entanto, expectativas de mercado mais forte por uma alta em taxa de juros dos EUA no final deste ano colocaram novamente pressão sobre a moeda chinesa.

Seu índice cambial composto, que mede a força relativa do iuan contra as moedas, incluindo dólar, euro e iene japonês, ficou em 94,33 no fim de agosto, uma queda mensal de 1,06%. Os dados do banco central também mostraram que as reservas oficiais do ouro do país ficaram em US$ 77,18 bilhões, em relação aos US$ 78,89 bilhões em julho.

Agência Xinhua