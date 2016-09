Réquiem para uma CPI

A CPI criada para investigar possíveis fraudes na Lei Rouanet atirou no PT, mas pode acabar atingindo o que não viu. Entre os beneficiários dos patrocínios com isenção fiscal estão grandes grupos de comunicação e entidades ligadas a eles – a mais conhecida, a Fundação Roberto Marinho. Também comparece todo ano aos balcões do Ministério da Cultura a Fundação FHC. Em 2014, por exemplo, levantou mais de R$ 14 milhões. A entidade do ex-presidente Fernando Henrique, aliás, recebeu contribuições de pelo menos uma empreiteira apanhada na Lava Jato: a Odebrecht pagou R$ 975 mil, entre 2011 e 2012, ao então Instituto FHC – segundo relatório da Polícia Federal, sem nenhuma contrapartida. A fundação do ex-presidente alega que o dinheiro se destinou ao caixa da entidade para tocar suas atividades – basicamente, preservar a memória de FHC e sua ex-mulher Ruth Cardoso.

Por estas e por outras, a CPI deve morrer sem direito a velório.

Pedaladas

Nesta quarta, às 7h, Dilma Rousseff pedalava pela praia do Leblon, Rio de Janeiro, voltando para casa da mãe. Apenas um segurança a acompanhava, também de bicicleta.

Povo unido

Na contabilidade dos protestos em Nova York, em frente ao hotel no qual o presidente Michel Temer falava a investidores, os manifestantes com cartazes de “Fora, Temer” ganharam dos que defendiam a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por dez a sete. Maior número – cerca de 30 – era de funcionários do Itamaraty, que paralisaram as atividades desde agosto em protesto contra corte do 13º, atraso no auxílio-moradia e o descaso com as representações brasileiras no exterior.

Gerar empregos

Todas as centrais sindicais realizarão uma manifestação contra a retirada de direitos e, principalmente, para reivindicar medidas que estimulem o crescimento da economia. Será nesta quinta, a partir das 10h, em frente à Fiesp, na Avenida Paulista.

OS

A vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Rio (SinMed-RJ), Sara Padron, disse que a entidade encaminhará ao Ministério da Saúde pedido de intervenção federal no setor de saúde de Angra dos Reis. Os problemas vão de falta de pessoal a ausência de verba para manutenção e compra de remédios. Segundo o sindicato, há cerca de três meses a Prefeitura não paga a empresa de anestesistas que presta serviço para algumas unidades de saúde do município.

A prefeitura de Angra dos Reis está sob investigação do Ministério Público devido ao atraso na data dos pagamentos e à implantação de Organizações Sociais nas unidades hospitalares.

Donos da bola

A empresa chinesa de produtos eletrônicos TCL estampará sua na camisa do Fluminense nos dois jogos com o Corinthians em São Paulo, o primeiro pela Copa do Brasil e o segundo pela 27ª rodada do Brasileirão. Peter Siemsen, presidente do clube das Laranjeiras, afirma que é o primeiro passo de uma parceria que tem tudo para crescer.

A presença de companhias chinesas no esporte latino-americano cresce a cada mês. Nas Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016, voluntários usavam uniformes da 361°. A temporada da Liga Nacional de Basquete da Argentina, que começa nesta quinta, contará com produtos da Peak, outra empresa de roupas e calçados esportivos da China, que vestirá os árbitros e três times.

A Argentina mira mais do que o patrocínio. Quer vender o campeonato de basquete para transmissão no mercado chinês. O sonho é trilhar o caminho da NBA, a liga dos Estados Unidos. O contrato com a Peak prevê intercâmbios de times e jogadores entre os dois países.

A Peak é a empresa de calçados de basquete de crescimento mais rápido do mundo, segundo o site da companhia, e fornece calçados a jogadores da NBA, como Ron Artest e Sasha Vujacic, do LA Lakers, e Carl Landry, do Sacramento Kings.

Rápidas

A RG LOG transformou sua unidade de Araraquara, que atendia apenas a operações de uma grande cervejaria, em uma filial multissegmento, atuando em logística de insumos e produtos acabados *** O Shopping Jardim Guadalupe lança dia 26 o projeto “Samba no Pátio”, com uma roda de samba que será realizada toda última segunda-feira do mês. Quem abre o projeto é o grupo Nova Edição. Sempre às 19h30 *** Em 5 e 6 de outubro, das 9h às 18h, acontece o Enacon, encontro das empresas especializadas em administração de condomínios, promovido anualmente pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação). O evento será na sede do Sindicato (Rua Doutor Bacelar, 1.043, Vila Mariana, em São Paulo/SP) *** O Encontro de Autos Antigos do Antigomobilistas da Vila da Penha volta ao Carioca Shopping neste domingo *** Em comemoração aos 50 anos da lei 5.107/1966 criou o Fundo de Garantia, o Instituto Fundo Devido ao Trabalhador realizará no dia 26, no Rio de Janeiro, o seminário Fundo de Garantia – 50 anos de Ganhos, Perdas e Fraudes. O evento acontecerá das 8h30 as 17h40 no auditório do Sindicato dos Rodoviários (Rua Camerino, 66 – Centro). O consultor Mario Avelino aproveita para lançar o livro FGTS 50 anos – Estão metendo a mão no seu Fundo. Inscrições pelo site www.fundodevido.org.br/seminario50anos