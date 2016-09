O presidente do Departamento de Recursos Minerais (DRM), Wilson Giozza, assinou uma nova portaria regulamentando a emissão do Certificado de Registro Mineral no âmbito do Estado do Rio. A portaria tem 11 artigos, contidos em três capítulos, que estabelecem as normas e procedimentos que devem ser seguidos pelos proprietários de jazidas minerais.

Novos convênios

A Secretaria municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio assinou, em agosto, 12 novos convênios e ajustes de valores, com diversas instituições, totalizando R$ 75,472 milhões. O valor mais alto é de R$ 17,177 milhões, assinado com a Associação Projeto Roda Viva Construção da Cidadania da Criança. Os prazos são variáveis e alguns serão válidos para até 2018.

Comércio ambulante

Um projeto de 2010, assinado pelos vereadores Reimont, Jorge Felippe, Brizola Neto, Paulo Pinheiro, Chiquinho Brazão, Jorginho do S.O.S., João Ricardo, Eduardo Moura, João Mendes, João Cabral, Carlos Eduardo, Rosa Fernandes e dos então vereadores Clarissa Garotinho, Jorge Braz e Ivanir de Mello, foi retirado da gaveta seis anos depois de apresentado. A proposta visa regulamentar o comércio ambulante no Rio.

Interessante

O líder do governo, deputado Edson Albertassi, aprovou uma proposta interessante na Assembleia Legislativa, incluindo a água mineral na relação da Cesta Básica. Os médicos dizem que a pessoa humana, adulta, tem que beber pelo menos dois litros de água por dia. Deve ser por isso.

Liberação de verbas

Projeto de lei em tramitação no Legislativo carioca estabelece normas para liberação de verbas da prefeitura do Rio para contratação ou financiamento de cobertura de eventos, espetáculos, passeatas e marchas, ONGs, associações, agremiações, partidos políticos e fundações.

Atendimento ao turista

Em andamento em Niterói, Cidade Sorriso, a construção de três Centros de Atendimento ao Turista, em Boa Viagem, Estação das Barcas e Região Oceânica. O processo agora é de manutenção desses equipamentos urbanos, que foram acelerados em razão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas devem ficar para depois da Paralimpíada.

Boletos bancários

As agências bancárias sediadas no Rio deverão ser proibidas de recusarem a receber pagamentos de baixo valor nos caixas, conforme denúncia recebidas pela Câmara Municipal e seus órgãos de fiscalização. Projeto de lei em tramitação no Legislativo carioca proíbe tal prática. Algumas agências bancárias se recusam a receber boletos bancários de valor baixo e encaminham os clientes aos caixas eletrônicos.