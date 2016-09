Grande Rio tem uma das taxas de reciclagem de lixo mais baixas do país

O gerenciamento de resíduos sólidos é um dos principais desafios enfrentados atualmente pela Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como aponta um levantamento feito pelo Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), que analisou a limpeza urbana em 13 municípios da região.

Desenvolvido em parceria pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Estado de São Paulo (Selur) e pela PwC Brasil, o ISLU mostra que a taxa de recuperação de materiais descartados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro é de 0,4%. No Brasil, a média é de 4%. Em países desenvolvidos, como Japão, Canadá e Alemanha, as taxas de reciclagem podem chegar a 40%.

Na capital fluminense, o índice de recuperação de recursos é zero. A despeito disso, ficou acima dos vizinhos na pontuação por ter autonomia financeira dos gastos com a limpeza urbana e porque tem correta destinação dos resíduos.

São Gonçalo, Niterói, Magé e Japeri ainda não têm uma política adequada de descarte de resíduos. O descarte inadequado contamina e polui o solo, o ar e lençóis freáticos e mares (no caso de cidades costeiras), causando danos que podem levar centenas de anos para serem revertidos.

– A gestão de resíduos sólidos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro enfrenta vários problemas. Além da recuperação mínima de materiais e do descarte incorreto, em cidades como Magé e Maricá a cobertura de serviço não atinge 90% da população, quando o necessário é 100% de alcance. Em compensação, a capital e cidades como Niterói e Nova Iguaçu conquistaram a autonomia financeira, ponto fundamental para assegurar a estabilidade do serviço de limpeza, que é de primeira necessidade para a população – pontua Ariovaldo Caodaglio, conselheiro do Selur.

A fim de suprir a falta de informações sobre a limpeza urbana das cidades brasileiras e mapear os desafios para o cumprimento das recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e a PwC Brasil desenvolveram o ISLU. A pesquisa leva quatro aspectos em consideração: engajamento do município (população atendida x população total); sustentabilidade financeira (despesas com a limpeza urbana x despesas totais); recuperação dos recursos coletados (material reciclável recuperado x total coletado); e impacto ambiental (quantidade destinada incorretamente x população atendida).

O ISLU gerou resultados em 1.721 municípios brasileiros com base nos critérios da PNRS, aprovada em 2010, e criou um termômetro onde aponta os problemas e soluções de cada local, caso a caso, com pontuação de zero a um. Os dados utilizados foram coletados na base de 2014 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

– O objetivo do ISLU não é ser um ranking de cidades limpas x cidades sujas. Os resultados dessa análise servirão de insumo para os gestores públicos e privados de limpeza urbana, assim como associações e a sociedade em geral, a tomarem as medidas necessárias a fim de atender as exigências da PNRS e fomentar um ambiente sustentável e saudável em seus municípios – afirma Caodaglio.

Segundo Carlos Rossin, diretor da PwC Brasil, especialista em Sustentabilidade e coordenador do estudo, “para que um município tenha uma boa pontuação, ele deve apresentar bons resultados no conjunto total de indicadores utilizados. Com isso, o ISLU avalia uma série de informações consolidadas, sem trazer análises tendenciosas para o atendimento de apenas um aspecto da gestão da limpeza urbana”.