Reforma trabalhista: Patah, da UGT, qualifica iniciativa do governo como “irresponsável”

O presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, reage à proposta de reforma trabalhista pretendida pelo governo Temer. O sindicalista disse ontem à Agência Sindical que o anúncio de que as reformas serão encaminhadas pelo governo ao legislativo é um gesto “irresponsável” do governo.

– É irresponsabilidade o ministro Padilha, da Casa Civil, dizer que as reformas sairão logo, porque haveria acordo com as centrais. Não é verdade – denuncia.

Para o sindicalista, “atacar direitos, de trabalhadores da ativa e aposentados, especialmente em época de crise econômica e desemprego, é mais que prepotência do governo, chega ser um crime contra os trabalhadores”.

Patah também critica a antecipação do projeto de reforma previdenciária, que o governo quer mandar ao Congresso antes das eleições.

– As centrais apresentaram um conjunto de propostas para a melhoria da Previdência, incluindo cobrança dos grandes devedores e venda de imóveis em desuso. Mas não fomos atendidos.

Para ele, a unidade da classe trabalhadora é fundamental no enfrentamento das reformas neoliberais. Ele propõe ampliar a frente de resistência:

– Devemos agregar outras forças, como confederações, federações, sindicatos e entidades do movimento popular, porque a quebra de direitos trabalhistas agrava os problemas sociais.

A UGT tem hoje 1.130 entidades filiadas.

Fecomércio-SP fala em “permitir retomada da economia e da geração de empregos”

Já a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP), em nota, apoia que a reforma que inclui a flexibilização da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com ênfase na terceirização e nos acordos coletivo: “a medida é essencial para a geração de empregos e a retomada da economia no país.”

Na visão da entidade, “a reforma deverá proporcionar condições para que as convenções coletivas tenham autonomia sobre a relação capital-emprego, ficando assim excluída a insegurança jurídica. Com isso, a proposta é flexibilizar aspectos como contratos, jornada de trabalho, redução de salários, pagamento de horas extras e adicionais noturnos, participação nos lucros e resultados, negociação de licenças e férias, entre outros.”

Segue dizendo que reconhecer “as relevâncias econômica e social exercidas pelas atividades terceirizadas no Brasil que, hoje, empregam cerca de 10 milhões de trabalhadores formais e já fazem parte da organização produtiva das companhias há muito tempo. Sendo assim, sempre apoiou a regulamentação de tal relação contratual, para que seja assegurado o objetivo primordial de garantir sua segurança e sua viabilidade. A entidade acredita que a normatização da terceirização visa esclarecer as responsabilidades trabalhistas da empresa contratante dos serviços terceirizados e da contratada. A terceirização, segundo a Fecomércio-SP, não reduzirá salários ou direitos dos trabalhadores, mas, sim, estimulará a liberdade de iniciativa, garantida na Constituição, objetivando o incentivo à atividade econômica e à livre iniciativa. Esse tipo de relação trabalhista, que se intensificou com a abertura da economia, não pode ser confundido com a precarização do trabalho, pois as garantias dos trabalhadores já estão protegidas por leis em vigor – e independem do fato de as funções serem exercidas em atividades-fim ou atividades-meio.