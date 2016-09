Reforma trabalhista: Associação Comercial de SP apoia mudanças; CSB lança campanha contrária

Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Alencar Burti, as propostas para a reforma trabalhista divulgadas ontem pelo Governo Federal são bem-vindas e ajudarão a criar um ambiente de negócios mais dinâmico e eficaz no Brasil.

– Nos últimos anos, assistimos a inúmeras mudanças no país no que se refere a tecnologia, economia, forma de comercialização, processo e modo de produção. Portanto, toda flexibilização que vise a estimular contratos trabalhistas é bem-vinda, pois permite que o mercado se adapte às novas realidades.

Ainda segundo Burti, as propostas regulamentariam práticas já disseminadas no mercado de trabalho e ainda não reconhecidas pela lei trabalhista, como contratação por hora ou por produtividade.

Já a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) decidiu conclamar todos os sindicatos filiados e trabalhadores do país a empreenderem uma campanha contra a aprovação de medidas que possam restringir direitos trabalhistas e previdenciários. A ação faz parte de uma resolução aprovada pela Diretoria Executiva Nacional da Central após três dias de debates e deliberações, de 8 a 10 de setembro, em Brasília.

“O corte de direitos não promove a geração de empregos. Ao contrário, ele causa dificuldades econômicas, queda de arrecadação do Estado, além da diminuição do mercado interno, da qualidade de vida dos trabalhadores e o aumento da miséria e da fome”, relata o documento.

O texto cita como exemplos de retrocessos o estabelecimento da idade mínima para a aposentadoria, a aprovação do acordado sobre o legislado e de quaisquer outras medidas que tenham o objetivo de prejudicar os trabalhadores.

– As reformas trabalhista e da Previdência são temas que preocupam toda a classe laboral e, por isso, também foram prioridades durante as discussões travadas na reunião de nossa Diretoria Executiva. A CSB está acompanhando de perto a situação. Estamos abertos ao diálogo e vamos lutar para que nenhum direito seja suprimido – afirmou Antonio Neto, presidente da Central.

A resolução aprovada traz também uma série de pontos em defesa da retomada do desenvolvimento econômico e social do país, entre eles a redução da taxa de juros, a ampliação de políticas para formalização do trabalho e a reorganização do sistema tributário brasileiro.