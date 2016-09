Reforma reduz direitos do trabalhador

O governo pretende enviar ao Congresso uma proposta de reforma da lei trabalhista que permitirá contratação por horas trabalhadas ou por produtividade. O único limite será que a jornada do trabalhador não poderá exceder a 48 horas semanais (44 regulares e quatro extras), com um teto de 12 horas diárias. Hoje os limites são 44 horas semanais e oito diárias, sendo permitidas duas horas extras por dia.

Os planos do governo foram apresentados pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, durante encontro de sindicalistas da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), em Brasília. O trabalhador poderá ter contrato por horas trabalhadas ou por produtividade com mais de uma empresa.

O controle da jornada preocupa até o governo. Nogueira prometeu que o ministério fará uma “fiscalização incisiva”. Segundo ele, o trabalhador vai ter um cartão com chip, onde estará a vida funcional dele, e vai escolher se será contratado por jornada ou por produtividade.

O ministro deu um exemplo de como seria o contrato por produtividade: “Um médico, por exemplo, poderá ser contratado por procedimento realizado.” Segundo Nogueira, a reforma vai assegurar que as convenções coletivas possam estabelecer como se dará a divisão de horas ao longo da semana. As entidades, no entanto, não terão poder de decidir sobre aumento ou redução da jornada.

Ele garantiu que, no contrato por hora trabalhada, o trabalhador vai receber pagamento do FGTS proporcional, férias proporcionais e 13º proporcional. O ministro não esclareceu como ficará a questão do salário mínimo, se, por exemplo, o empregado trabalhar 22 horas por semana. A suspeita é que o salário seria proporcional, ou seja, abaixo do mínimo.