Rede The Body Shop aposta em novo modelo de negócios para expansão no Brasil

A The Body Shop, rede inglesa de cosméticos naturais, lança, este mês, um modelo de quiosque (ponto de venda) desenvolvido exclusivamente para o mercado brasileiro como aposta para expandir no país. A marca, que chegou ao Brasil em 2014 por meio da aquisição da rede de cosméticos gaúcha Empório Body Store, acaba de inaugurar seu primeiro quiosque com o novo conceito no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A The Body Shop não realiza testes em animais, está presente em mais de 60 países e conta com mais de 3.000 lojas.

O foco da companhia com o modelo de quiosques são os shoppings e aeroportos e, até o fim deste ano, a previsão é abrir mais 20 pontos de venda nesse formato, além de outras 10 lojas convencionais, que também foram desenvolvidas pensando na consumidora brasileira. O novo projeto de quiosques evidencia características da natureza no ambiente, que estão em linha com os valores da marca, além de estimular a experimentação dos produtos.

“É um quiosque desenvolvido para o Brasil, que tem como objetivo aproximar a experiência da marca às consumidoras brasileiras e mostrar a elas a riqueza dos nossos produtos, que contêm ingredientes dos quatro cantos do mundo”, explica Karina Meyer, diretora de Marketing da The Body Shop no Brasil.

Além disso, o novo formato possibilita menor custo de investimento, além de ser um termômetro para avaliar o potencial de vendas do local onde está inserido, podendo, futuramente, torna-se uma loja. “O quiosque é uma forma de avaliar o perfil do centro de compras com um investimento menor do que o da loja, atraindo, dessa forma, novos franqueados”, avalia Nathalie de Gouveia, diretora de Expansão da The Body Shop no Brasil.