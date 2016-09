Receita fiscal chinesa sobe 1,7% em agosto

A receita fiscal da China aumentou 1,7% em termos anuais para 989,4 bilhões de iuanes (US$ 224 bilhões) em agosto, mostraram terça-feira os dados do Ministério das Finanças.

O crescimento foi menor que o de 3,3% registrado em julho.

O ministério atribuiu o desaquecimento à alta base no mesmo período do ano passado e a mais cortes em impostos após a transformação do imposto sobre negócios em IVA.

A economia da China se expandiu 6,7% em termos anuais no segundo trimestre, estável em relação ao primeiro.

Diante da desaceleração contínua, a China fez da reforma no lado da oferta uma prioridade econômica, e cortes fiscais para reduzir custos de negócios são uma importante opção de política, pondo mais pressão sobre o crescimento de receita.

O governo central recolheu 479,7 bilhões de iuanes de impostos em agosto, um crescimento anual de 2,5%, enquanto os governos locais viram a receita fiscal aumentar 1%, a 509,7 bilhões de iuanes.

Nos primeiros oito meses, a receita fiscal aumentou anualmente 6%, a 11 trilhões de iuanes.

Em agosto, os gastos fiscais subiram 10,3%, atingindo 1,4 trilhão de iuanes, trazendo as despesas do período de janeiro a agosto para 11,6 trilhões de iuanes, um aumento de 12,7% anuais.

Para compensar o fraco crescimento de receita e equilibrar a necessidade de políticas fiscais proativas para apoiar o crescimento, a China planeja aumentar a relação deficit fiscal/PIB para 3% em 2016, ante 2,3% do ano passado.

Agência Xinhua