Receita abre na quinta-feira consulta para restituição

A Receita Federal abre nesta quinta-feira (8) consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. No lote serão também liberadas restituições que estavam na malha fina dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro. Os valores de restituição para cada exercício e a respectiva taxa básica de juros (Selic) aplicada, podem ser acompanhados na tabela a seguir:

Possível queda de 11,1% da safra 2016

As estimativas para a produção de grãos relativas à safra agrícola de 2016 vêm caindo mês após mês e chegam a agosto com uma perspectiva de produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas de 186,1 milhões de toneladas, resultado 11,1% menor do que a safra recorde do ano passado, de 209,4 milhões de toneladas. Os dados fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de agosto, divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Também a estimativa da área a ser colhida, de 57,4 milhões de hectares, representa uma redução de 0,4% diante da área colhida em 2015, que foi de 57,6 milhões de hectares.

Obama quer mais sanções contra Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu a ampliação de sanções contra o governo da Coreia do Norte, especialmente após o lançamento de novos mísseis na região. Em declaração durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), realizada em Laos, Obama disse que as provocações norte-coreanas apenas irão fazer com que o regime comunista se torne cada vez mais isolado. As informações são da Agência Ansa.