Quase 63% dos paulistanos entre 18 e 35 anos buscam vagas de emprego pela internet

Pesquisa da plataforma Emprego Ligado apontou que 62,5% dos paulistanos entre 18 e 35 anos afirmam preferir sites ou aplicativos na hora de buscar emprego, enquanto 37,5% ainda optam por procurar na rua, indo diretamente na empresa. O levantamento foi feito virtualmente nas últimas duas semanas foi realizado com 700 pessoas cadastradas na plataforma.

A pesquisa mostra também que 96% dos respondentes têm Whatsapp instalado no celular, seguido pelo Youtube (88%), Facebook (85,3%), Email (83%) e Google Maps (79,7%). E o mais usado é o Whatsapp (91,1%), na frente de Facebook (63,7%), Email (46,3%) e Youtube (26%).

Segundo o levantamento, 50,8% dos respondentes ficam sabendo sobre novos aplicativos, procurando na PlayStore; enquanto 38% são informados no Facebook. E dos pesquisados, 58,4% procuram informações sobre o uso e a funcionalidade do app instalado diretamente na PlayStore; já 27,3% buscam no Google.

Para determinar a qualidade e confiabilidade do aplicativo, os participantes da pesquisa checam comentários e notas na PlayStore (44,8%), contam com indicação do amigo (11,7%) ou acessam o Google para saber das informações (18,4%). Para 50,2% das pessoas, o app só seria compartilhado se fosse útil, sendo o Whatsapp o meio mais usado no compartilhamento do aplicativo (53,1%).

Quatro em cada 10 internautas não estão seguros em passar dados pessoais a lojas virtuais

Já quando o assunto é compra pela internet, pesquisa realizada pelo Opinion Box com 1.884 internautas de ambos os sexos, todas as classes sociais e regiões do país apontou que que 86% dos entrevistados afirmaram ter o hábito de comprar no meio digital e 50% disseram que a prática do consumo acontece via aplicativos para smartphones. Porém, fazer o cadastro nas lojas online é uma etapa que divide os usuários e preocupa parte deles. 55% dos internautas se sentem confortáveis em fornecer seus próprios dados às lojas virtuais. Mas, 40% discordam ao entregar os dados pessoais a uma loja na internet.

Quando chegam à hora de fornecer dados de pagamento aos comércio eletrônico, 48% apontaram que não se sentem seguros. Em contrapartida, 8% afirmaram se sentir muito seguros. Quando a compra acontece via apps, apenas 36% se sentem seguros em informar dados como número do cartão de crédito e código de segurança, e 7% dizem se sentir muito seguros.

A margem de erro da pesquisa é de 2,3 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.