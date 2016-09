Prysmian Brasil irá fornecer sistemas de cabeamento de energia para Indonésia

Prysmian Brasil, empresa do setor de cabos e sistemas para os setores de energia e telecomunicações, fecha contrato de US$ 1,4 milhão com a petrolífera da Indonésia Star Energy, para o fornecimento de sistemas de cabeamento de energia a ser instalado na plataforma de prospecção de gás Kakap PSC, localizada no Mar de Natuna, em Jacarta.

O negócio inclui o fornecimento de cabeamento umbilical responsável pela comunicação da plataforma com o poço de gás, em uma profundidade de água de 135 metros. A Prysmian vai fornecer dois sistemas umbilicais completos, com mais de 5 quilômetros de comprimento, incluindo engenharia, gerenciamento de projetos, auxiliares e testes.

De acordo com Darcio Rossi, diretor de exportação de umbilicais e flexíveis da Prysmian no Brasil, baseado em Houston, o contrato na Indonésia consolida a posição de liderança da empresa no mercado global e reflete a expertise brasileira em projetos offshore. “A Prysmian no Brasil é a única fabricante de umbilicais totalmente integrada, que produz quase todos os componentes, desde cabos elétricos, de potência, óticos e mangueiras termoplásticas, provendo assim um grande conhecimento e qualidade superior do produto”, afirma Rossi.

Dividida em três unidades de negócio – Energia (cabos terrestres e submarinos para a transmissão de eletricidade e distribuição), Telecomunicações (cabos e fibras ópticas para transmissão de dados, imagem e voz e cabos convencionais em cobre), e Oil & Gas (Umbilicais, Flexiveis, Cabos Downhole, onshore e offshore), o Grupo Prysmian está presente em todos os continentes. Na América Latina, a empresa conta com mais de 1 mil colaboradores, que são responsáveis pela produção de aproximadamente 60 mil toneladas de cabos por ano.

No Brasil, com 25% de market share, a companhia possui sete unidades fabris localizadas em Santo André, Sorocaba (três fábricas), ambas no estado de São Paulo, Vila Velha e Cariacica situadas no estado do Espírito Santo e em Joinville, no estado de Santa Catarina.

Os principais produtos são fios e cabos elétricos, acessórios e serviços direcionados para os segmentos de transmissão e distribuição de energia, construção civil, indústria em geral, indústria automobilística, extração de petróleo, telecomunicações, transmissão de dados e fibras ópticas.