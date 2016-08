Próxima cúpula EUA-China criará progressos e resolverá diferenças, diz Casa Branca

Washington – Na próxima cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e seu colega chinês, Xi Jinping, os dois construirão sobre os avanços obtidos na cooperação bilateral e abordarão suas diferenças, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira. Às vésperas da cúpula do G20, que será realizada na próxima semana na China, Obama e Xi realizarão uma “ampla reunião bilateral” no sábado, disse Ben Rhodes, vice-assessor de segurança nacional para comunicações estratégicas, em uma entrevista coletiva na Casa Branca.

Obama também poderá participar de um pequeno jantar oferecido pelo presidente Xi, disse Rhodes. “Isso permitirá construir sobre o trabalho que realizamos na viagem anterior a Beijing, o qual incluiu o histórico anúncio sobre a cooperação em mudança climática, e também sobre os contatos com o presidente Xi Jinping aqui em Washington e Sunnylands”, assinalou Rhodes.

O vice-assessor se referiu aos contatos prévios entre os dois presidentes, incluindo sua primeira cúpula informal realizada no Sunnylands, em Califórnia em 2013, e a primeira visita de Estado de Xi a Washington em setembro do ano passado. Na próxima cúpula, os dois líderes revisarão todos os temas que ocuparam um espaço central na relação entre os Estados Unidos e China nos últimos sete anos e meio, disse.

No aspecto mais positivo, os presidentes revisarão o avanço obtido na economia global, a mudança climática, os esforços conjuntos para evitar a proliferação de armas nucleares através do acordo com o Irã e a preocupações comuns sobre a situação na Península Coreana, disse.

Por outro lado, eles também abordarão as diferenças, por exemplo, os temas cibernéticos, as práticas econômicas, as questões marítimas e os direitos humanos, disse Rhodes. Os dois lados tentarão descobrir onde podem avançar no trabalho conjunto em áreas de interesse comum ou superar diferenças que foram características da relação, acrescentou.

A 21ª cúpula do G20 será realizada em 4 e 5 de setembro no município de Hangzhou, no leste da China, com o tema de “Para Uma Economia Mundial Inovadora, Reigorada, Interconectada e Inclusiva”.

A reunião deverá elaborar um plano de ação sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e se concentrar no tema de desenvolvimento com o fim de dar novo ímpeto à economia mundial e promover o consenso mundial sobre desenvolvimento.

Agência Xinhua