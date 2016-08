Kassab diz que concorrência saudável inclui três grandes empresas de telefonia

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou hoje (30) que o governo acompanha com atenção o processo de recuperação judicial da empresa de telecomunicações Oi. Ele disse que, caso haja uma eventual compra da companhia, o ideal é que isto ocorra mantendo em operação no Pais pelo menos três grandes empresas do setor para uma concorrência saudável.

Ele deu a declaração após participar da cerimônia de abertura oficial da Set Expo, no Expo Center Norte, reunindo o 28º Congresso Set e Feira de Negócios e Serviços Set, sobre inovações e mudanças no segmento da indústria de broadcast e novas mídias.

Nomeados pela Justiça fluminense para tocar a recuperação da Oi, a consultoria PWC e o escritório de advocacia Arnaldo Wald montaram uma página na internet na qual vão documentar todo o processo. O site é o www.recuperacaojudicialoi.com.br.

Até o momento, o site lista os cinco principais documentos que resultaram na recuperação judicial, como o pedido original feito aos tribunais do Rio de Janeiro, o deferimento da recuperação, a lista de credores, e a nomeação dos administradores.

A página trará, ainda, os próximos passos dos administradores e convocatórias, como a que está no ar no momento. A PwC e o Wald avisam que vão publicar a lista de credores no diário oficial da Justiça do Rio de Janeiro. E pedem que, caso haja credores não listados, que estes procurem as empresas para serem inseridos. O contato também deverá ser realizado por quem discordar do valor devido pela operadora.