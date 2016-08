Proposta orçamentária para 2017 não prevê aumento de impostos

Ao entregar hoje (31) no Senado Federal o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2017, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o governo do presidente Michel Temer, com o apoio do Congresso Nacional, tem condições de “recuperar o Brasil”. Ao lado do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, Padilha entregou há pouco o projeto na presidência do Senado. não haver previsão de aumento de impostos no projeto entregue hoje. Padilha disse não haver previsão de aumento de impostos no projeto entregue hoje.

“O Senado correspondeu [aprovando o impeachment] e o governo do presidente Michel [Temer] começa agora de forma permanente. Não é mais interino. Vamos, seguramente, enfrentar os grandes desafios que nos foram deixados”, afirmou o ministro.

Perguntado sobre as medidas de ajuste contidas na proposta orçamentária, Padilha informou não haver previsão de aumento de impostos no projeto entregue hoje.

Inicialmente marcada para ser entregue no início da tarde, o Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2017 só foi entregue ao Congresso Nacional após a posse de Temer como presidente efetivo do país.