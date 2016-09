Prometeu recipiente para maconha e fez fraude

SEC PUNE FABRICANTE QUE CRIOU EMPRESA PARA INCENTIVAR O CULTIVO

US$ 12,2 milhões negociados irregularmente foram transformados em receita

A SEC anunciou acusações de fraude em um esquema envolvendo vendas de ações ilegais e arquivos financeiros falsos de uma empresa que anunciava ser fabricante de recipientes para o cultivo de maconha.

Uma investigação da Securities and Exchange Commission, porém, descobriu que William J. Sears, junto com seu cunhado Scott M. Dittman, organizou um esquema que transformou Dittman em CEO e único dirigente no Fusion Pharm Inc. enquanto Sears manteve escondido o seu controle da empresa que deveria fabricar recipientes para a plantação de maconha.

Os dois parentes contrataram Cliffe R. Bodden para ajudá-los a criar documentos societários fraudulentos para permitir a Fusão Pharm com três outras empresas controladas por Sears e, em seguida, emitir ações ordinárias que seriam vendidas ilegalmente no “mercado de tostões”. Essas negociações proporcionaram um resultado de US$ 12,2 milhões que irregularmente foram transformados em receita da empresa principal que, através de comunicados de imprensa e relatórios financeiros, enganou os investidores levando-os a acreditar que essa receita foi proveniente de vendas dos recipientes chamados PharmPods.

Sears, Dittman e Bodden, bem como a Fusão Pharm e as outras três empresas de Sears concordaram em resolver as acusações da SEC mas aguardam as sanções monetárias que serão estabelecidas posteriormente. O regulador, no entanto, determinou que Sears e suas três empresas, Dittman e Bodden estão proibidos de participar em futuras ofertas de ações no “mercado de tostão”, e estabeleceu que Sears e Dittman estão permanentemente impedidos de atuar como executivo ou diretor de qualquer empresa pública. Dittman também está permanentemente suspenso de aparecer como um contador, não podendo participar da elaboração dos relatórios financeiros ou das auditorias de empresas públicas.

Em uma ação paralela, o Ministério dos EUA para o Distrito de Colorado anunciou acusações criminais contra Sears e Dittman. Separadamente, a SEC instituiu um processo administrativo contra o advogado Tod A. DiTommaso.

A Divisão de Execução SEC alega que ele emitiu cartas de opinião do advogado para Sears e Dittman falsamente afirmando que ações sem restrições na Fusão Pharm poderiam ser emitidas para negociação no mercado quando na realidade eram de estoque restrito. O assunto será agendado para uma audiência pública perante um juiz de direito administrativo, que irá preparar uma primeira decisão afirmando que, eventualmente, ações corretivas são adequados.