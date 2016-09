Produção mundial de aço bruto cresce 1,9% em agosto

A produção mundial de aço bruto cresceu 1,9% em agosto na comparação com igual mês do ano passado, para 134,125 milhões de toneladas, segundo dados da Associação Mundial do Aço (WSA, na sigla em inglês). No acumulado do ano, a produção teve queda de 0,9%, a 1,065 bilhão de toneladas, na mesma base de comparação.

A China continua sendo a maior produtora mundial de aço, com 68,57 milhões de toneladas produzidas no mês passado. O volume é 3% maior que o observado em agosto de 2015. No Japão, segundo maior produtor, houve alta de 1,5% na mesma base de comparação, para 8,918 milhões de toneladas.

A produção de aço bruto da India, a terceira maior do mundo, cresceu 9,4% em agosto ante o mesmo período do ano passado, para 8,141 milhões de toneladas, seguida pela dos Estados Unidos, onde houve queda de 3,4%, para 6,703 milhões de toneladas.

A quinta maior produção de aço em agosto foi da Rússia, com 5,924 milhões de toneladas, o que representa queda 1,9%. Na Coréia do Sul, a produção subiu 1,8%, para 5,866 milhões de toneladas.

A taxa de uso da capacidade das siderúrgicas nos 66 países consultados pela WSA foi de 68,5% em agosto, o que representa aumento de 0,5 ponto porcentual em relação a agosto do ano passado e de 0,1 ponto porcentual na comparação com julho deste ano.