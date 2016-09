Produção mensal de petróleo e gás natural batem recordes em agosto

A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras, em agosto, foi de 2,84 milhões de barris de petróleo equivalente por dia (boed), sendo 2,72 milhões boed produzidos no Brasil e 0,12 milhão boed no exterior.

A produção total de petróleo e gás no Brasil foi recorde mensal, bem como a produção média de petróleo no país, que atingiu 2,22 milhões de barris por dia (bpd) em agosto. Adicionalmente, em 19/08, a Petrobras atingiu nova marca diária, com volume de 2,33 milhões bpd, superando o recorde diário anterior, alcançado em 22 de dezembro de 2014, de 2,30 milhões de bpd.

A produção de petróleo e gás natural operada pela Petrobras (parcela própria e dos parceiros) na camada pré-sal cresceu 4% em agosto, alcançando novo recorde mensal, de 1,36 milhão boed.

O resultado se deve, principalmente, à interligação de novos poços e ao crescimento da produção dos poços já interligados aos FPSOs Cidade Maricá e Cidade de Saquarema, ambos instalados no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos.

Em agosto, a produção de média de petróleo operada pela Petrobras (parcela própria e dos parceiros), no pré-sal foi de 1,10 milhão bpd, também um recorde mensal. Além disso, a produção diária de petróleo naquela província atingiu, no último dia 28/8, novo recorde diário com a produção de 1,22 milhão de barris.

A venda dos ativos na Argentina impactou a produção internacional, resultando em uma redução de 1,4% na produção total da companhia. A produção de petróleo no exterior contribuiu com 68 mil bpd para a produção média da companhia no mês, de 2,29 milhões bpd.