Produção do setor eletroeletrônico melhora em julho, mas permanece abaixo de 2015

A produção industrial do setor eletroeletrônico cresceu 2,7% no mês de julho de 2016 em relação a junho deste ano, com ajuste sazonal. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com base em informações do IBGE, o desempenho foi superior ao apresentado pela indústria geral (0,1%). Este foi o quinto mês consecutivo de aumento da produção do setor em relação ao mês imediatamente anterior. O crescimento em julho foi puxado pela expansão na produção de bens eletrônicos (5,8%), enquanto a produção de bens elétricos teve alta de 0,6%.

Na comparação com julho do ano passado, entretanto, a retração da produção do setor eletroeletrônico foi de -7,6%. Com o resultado, a queda acumulada na produção industrial do setor, de janeiro a julho, alcançou 17,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Nessa comparação, o mau desempenho permanece mais acentuado do que o da indústria geral (-8,7%) e da indústria de transformação (-8%).

Segundo o presidente da Abinee, Humberto Barbato, o resultado aponta uma tendência, ainda que tímida, de crescimento na produção no mês a mês.

– O desempenho certamente será melhor no segundo semestre do ano, embora não suficiente para que o setor termine 2016 com crescimento na produção industrial – afirmou.